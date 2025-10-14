Cricket

क्रिकेटला वेस्ट इंडिजची नव्हे, जगाला त्यांची गरज...; गौतम गंभीर स्ट्रेट टू हार्ट, पाहुण्यांच्या ड्रेसिंग रूममधील Video

Gautam Gambhir Heartfelt Message to West Indies: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकली. या मालिका विजयानंतर भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर वेस्ट इंडिजच्या ड्रेसिंग रुममध्ये गेला होता. यावेळी तो काय म्हणाला, जाणून घ्या.
  • भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या कसोटीत ७ विकेट्सने पराभूत केले, परंतु वेस्ट इंडिजच्या लढावू वृत्तीचे कौतुक झाले.

  • गौतम गंभीरने वेस्ट इंडिजच्या ड्रेसिंग रूममध्ये जाऊन त्यांना प्रेरणादायी भाषण दिले.

  • त्याने वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूंना उद्देशाची आठवण करून दिली आणि सांगितले की जगाला वेस्ट इंडिज क्रिकेटची गरज आहे.

