क्रिकेटला वेस्ट इंडिजची नव्हे, जगाला त्यांची गरज...; गौतम गंभीर स्ट्रेट टू हार्ट, पाहुण्यांच्या ड्रेसिंग रूममधील Video

भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या कसोटीत ७ विकेट्सने पराभूत केले, परंतु वेस्ट इंडिजच्या लढावू वृत्तीचे कौतुक झाले. गौतम गंभीरने वेस्ट इंडिजच्या ड्रेसिंग रूममध्ये जाऊन त्यांना प्रेरणादायी भाषण दिले.त्याने वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूंना उद्देशाची आठवण करून दिली आणि सांगितले की जगाला वेस्ट इंडिज क्रिकेटची गरज आहे..मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात ७ विकेट्सने पराभूत केले. भारताने हा विजय मिळवत दोन सामन्यांची कसोटी मालिकाही २-० अशा फरकाने जिंकली. भारताचा हा वेस्ट इंडिजवर सलग १० वा कसोटी विजय आहे. २१ व्या शतकात वेस्ट इंडिज संघाला भारताविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकण्यात फार यश मिळालेले नाही. पण दुसऱ्या सामन्यात फॉलोऑन मिळाल्यानंतरही वेस्ट इंडिजने दाखवलेली लढावू वृत्ती कौतुकास पात्र ठरली. फॉलोऑननंतरही त्यांनी भारतासमोर १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात यश मिळाले होते. याबाबत भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने कौतुक केले आहे. तसेच वेस्ट इंडिजची क्रिकेटला का गरज आहे, हे देखील त्याने सांगितले आहे. .Gautam Gambhir कडून भारतीय संघाला 'डिनर पार्टी'; शुभमन गिल, रवींद्र जडेजासह खेळाडू पोहचले कोचच्या घरी; पाहा Video.दुसरा कसोटी सामना संपल्यानंतर वेस्ट इंडिजचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी याने गंभीरला त्यांच्या ड्रेसिंग रुममध्ये खेळाडूंशी संवाद साधण्यासाठी बोलावले होते. गंभीरनेही त्याच्या आमंत्रणाला मान दिला आणि तो वेस्ट इंडिजच्या ड्रेसिंग रुममध्ये गेला होता. याचा व्हिडिओही बीसीसीआयने शेअर केला आहे. यामध्ये दिसते की गौतम गंभीरने वेस्ट इंडिज संघासोबत संवाद साधताना प्रेरणादायी भाषणही केले. याशिवाय वेस्ट इंडिजला त्यांच्या उद्देशाबद्दलही आठवण करून दिली..गंभीर ड्रेसिंग रुममध्ये गेल्यानंतर म्हणाला, 'सर्वात प्रथम मला इथे आमंत्रित केल्याबद्दल आभार. सर्वात महत्त्वाचे आमच्या देशाचा दौरा केल्याबद्दल आभार. वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळणे नेहमीच सन्मानाचे आहे.''सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी मी डॅरेनलाही सांगितली आहे की तुम्ही खेळाडू ज्याप्रकारे मैदानात आणि मैदानाबाहेर ज्याप्रकारे वावरता. तुमच्याकडून ही गोष्ट माझ्या संघासह जगातील इतर संघांनाही शिकण्यासारखी आहे की तुम्ही मैदानाबाहेर ज्याप्रकारे नम्रतेने आणि माणूसकीने वावरता आणि मैदानात तुम्ही तितचे निडर असता. मला वाटतं तुम्ही नक्कीच आदर्श आहात.'.Gautam Gambhir Angry: तुम्हाला लाजा कशा वाटत नाहीत, २३ वर्षाच्या पोराला...! गंभीर भडकला; म्हणाला, त्याचा बाप माजी चेअरमन नाही, म्हणून....गंभीर पुढे म्हणाला, 'अनेक संघ खेळाबद्दल असलेल्या प्रेमापोटी खेळतात, पण वेस्ट इंडिजसारखे खूप कमी संघ आहेत, जे एका उद्देशाने हा खेळ खेळतात. तुमच्याकडे उद्देश आहे आणि माझ्यासाठी प्रेमापेक्षाही उद्देश महत्त्वाचा राहिला आहे. जेव्हा मी तुम्हा खेळाडूंकडे पाहातो, तेव्हा मला वाटतं की तुम्ही वेस्ट इंडिज क्रिकेटच्या पुढच्या पिढीला प्रेरणा देऊ शकता, हाच उद्देश आहे.'याशिवाय गंभीरने असेही सांगितले की छोटे योगदानही महत्त्वाचे असते कारण त्यामुळे संघ एकत्र राहतो. मोठे योगदानामुळे फक्त हेडलाईन्स मिळतात. पण एका चांगल्या संघासाठी छोटे योगदानही महत्त्वाचे असतात..भाषणाच्या शेवटाकडे येताना गंभीर म्हणाला, 'वेस्ट इंडियन क्रिकेटला जागतिक क्रिकेटची गरज नाही, तर जगाला वेस्टे इंडियन क्रिकेटची गरज आहे. हे लक्षात ठेवा. एक चांगला कसोटी संघ देशाला एक चांगला क्रिकेट खेळणारा देश बनवतो. जेव्हाही तुम्ही ही जर्सी घालाल, तेव्हा लक्षात ठेवा की तुम्हाला काहीतरी खास करण्याची संधी मिळाली आहे, जी संधी सध्या टी२० क्रिकेट खेळणाऱ्या अनेक खेळाडूंकडे नाहीये.' गंभीरने शेवटी पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानले आणि त्यानंतर तो बाहेर गेला.