Cricket

Gautam Gambhir कडून भारतीय संघाला 'डिनर पार्टी'; शुभमन गिल, रवींद्र जडेजासह खेळाडू पोहचले कोचच्या घरी; पाहा Video

Gautam Gambhir Hosts Dinner for Team India: वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीपूर्वी गौतम गंभीरने भारतीय संघासाठी डिनर पार्टी आयोजित केली आहे. या पार्टीसाठी भारतीय संघ गंभीरच्या दिल्लीतील घरी पोहोचला आहे.
Gautam Gambhir Hosts Dinner for Team India

Gautam Gambhir Hosts Dinner for Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या कसोटीत अडीच दिवसात एक डाव आणि १४० धावांनी विजय मिळवला.

  • दिल्लीतील दुसऱ्या कसोटीपूर्वी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने संघाला पार्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • भारतीय संघातील खेळाडू गंभीरच्या घरी देखील पोहोचले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
Yashasvi Jaiswal
Dinner
cricket news today
Shubman Gill
Ravindra Jadeja
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com