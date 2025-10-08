Gautam Gambhir कडून भारतीय संघाला 'डिनर पार्टी'; शुभमन गिल, रवींद्र जडेजासह खेळाडू पोहचले कोचच्या घरी; पाहा Video

भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या कसोटीत अडीच दिवसात एक डाव आणि १४० धावांनी विजय मिळवला. दिल्लीतील दुसऱ्या कसोटीपूर्वी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने संघाला पार्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघातील खेळाडू गंभीरच्या घरी देखील पोहोचले आहेत..भारताचा कसोटी संघ सध्या दिल्लीमध्ये आहे. भारताची वेस्ट इंडिज संघाविरुद्ध कसोटी मालिका सुरू असून या मालिकेतील पहिला सामना अहमदाबादला झाला होता, ज्यात भारताने अडीच दिवसात एक डाव आणि १४० धावांनी विजय मिळवला. यानंतर आता १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर भारताचा वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना सुरू होणार आहे. या सामन्यापूर्वी मात्र भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने भारतीय संघाला पार्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .IND vs WI, 1st Test: टीम इंडियाकडून अडीच दिवसात वेस्ट इंडिजचा करेक्ट कार्यक्रम! मायदेशात विजयपथावर परतला आपला संघ.या डिनर पार्टीसाठी भारतीय संघ गंभीरच्या नवी दिल्लीतील घरी पोहचला आहे. यामध्ये भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिल, उपकर्णधार रवींद्र जडेजा, यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुलसह संघातील बहुतेक सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ यांचा समावेश आहे. त्यांचा व्हिडिओही समोर आला आहे..गौतम गंभीर मुख्य प्रशिक्षक झाल्यानंतर अशा प्रकारे डिनर पार्टीची ही पहिलीच वेळ आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा अनौपचारिक टीम बाँडिंग कार्यक्रमही असणार आहे. गंभीरच्या गार्डनर एरियामध्ये ओपन एअर डिनर पार्टीचे आयोजन केले असल्याची माहिती मिळाली आहे. गौतम गंभीर मैदानात सामन्यावेळी अनकेदा गंभीर असतो, पण तो सध्या संघामध्ये चांगले ब़ाँडिंग करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. सध्या संघात अनेक युवा खेळाडू आहेत. अशात आता त्याने त्याच्या घरी डिनर पार्टी ठेवली आहे..दरम्यान, गंभीरच्या मार्गदर्शनात भारतीय वनडे आणि टी२० संघाने चांगली कामगिरी केली असली, तरी कसोटीत फारशी चांगली कामगिरी झालेली नाही. मात्र वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या कसोटीत मात्र भारतीय संघाने अफलातून खेळ केला. गोलंदाजी आणि फलंदाजी अशा दोन्ही विभागात भारताने चांगली कामगिरी केली होती.वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावात ४४.१ षटकात सर्वबाद १६२ धावा केल्या होत्या. भारताकडून मोहम्मद सिराजने ४ विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. कुलदीप यादवने २ विकेट्स घेतल्या अन् वॉशिंग्टन सुंदरने १ विकेट घेतली..IND vs WI 1st Test : भारतीय संघाचा ९२१ वा विजय... इंग्लंडशी बरोबरी अन् रवींद्र जडेजाने नोंदवले भारी पराक्रम, मोडला विराटचा विक्रम.त्यानंतर भारताने पहिला डाव १२८ षटकात ५ बाद ४४८ धावांवर घोषित केला. भारताकडून ध्रुव जुरेलने २१० चेंडूत १२५ धावांची खेळी केली, तर रवींद्र जडेजाने १७६ चेंडूत १०४ धावांची नाबाद खेळी केली. केएल राहुलनेही १९७ चेंडूत १०० धावांची शतकी खेळी केली. शुभमन गिलने ५० धावा केल्या.भारताने वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या डावात ४५.१ षटकात १४६ धावांवरच रोखले. या डावात भारताकडून रवींद्र जडेजाने ४ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराजने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. कुलदीपने २ विकेट्स घेतल्या आणि वॉशिंग्टन सुंदरने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.