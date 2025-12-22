Video: शुभमन गिलला T20 World Cup संघातून का वगळलं? गौतम गंभीरवर प्रश्नांचा भडीमार अन् मग...

भारतीय टी२० संघात शुभमन गिलला वगळून अक्षर पटेलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. टी२० वर्ल्ड कपसाठी गिलच्या वगळण्यावर निवड समितीत मतभेद होते, परंतु अखेर त्याला संघातून बाहेर करण्यात आले. गौतम गंभीरने गिलच्या वगळण्यावर प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे..शनिवारी (२० डिसेंबर) बीसीसीआयने आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. ७ फेब्रुवारीपासून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला भारत आणि श्रीलंका या देशात सुरुवात होणार आहे. त्याआधी २१ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान भारत आणि न्यूझीलंड संघात ५ सामन्यांची टी२० मालिका होईल. या दोन्ही स्पर्धेसाठी सारखाच भारतीय संघ निवडण्यात आला असून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील या संघात १५ जणांचा समावेश आहे..Shubman Gill साठी गौतम गंभीर, अजित आगरकर आग्रही होते, पण 'ते' दोघं नको म्हणाले अन् T20 World Cup संघातून पत्ता कट झाला.मात्र, ही संघनिवड करताना निवड समितीने एक आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. त्यांनी शुभमन गिलला (Shubman Gill) या संघात स्थान दिलेलं नाही. गिलने काही महिन्यांपूर्वीच टी२० संघात पुनरागमन केले होते. त्याला उपकर्णधारही करण्यात आले होते. मात्र तो टी२०मध्ये संघर्ष करताना दिसत होता. परिणामी त्याला संघातील जागा गमवावी लागली आहे. गिलच्या ऐवजी पुन्हा एकदा उपकर्णधारपद अक्षर पटेलकडे देण्यात आले आहे. तसेच इशान किशनचे दोन वर्षांनी भारतीय संघात पुनरागमन झाले आहे..या मोठ्या निर्णयानंतर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी गिलला उपकर्णधार केल्यानंतर संघातून काढल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले, तर काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र प्रमुख प्रशिक्षक गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) यावर प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. संघनिवडीनंतर पत्रकार परिषदेसाठीही कर्णधार सूर्यकुमार यादव, निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर आणि बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया उपस्थित होते..शुभमन गिलसोबत विश्वासघात! T20 World Cup संघातून हाकलल्याचे केव्हा सांगितले? आत्ताची मोठी अपडेट.भारतीय टी२० संघाची घोषणा झाल्यानंतर काही तासांनीच अहमदाबादवरून दिल्लीला पोहोचला होता. शुक्रवारी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी२० मालिका संपली. शुक्रवारी अखेरचा सामना अहमदाबादला झाला होता. त्यानंतर शनिवारी संघनिवड झाल्यानंतर गंभीर दिल्लीला परतला. त्यावेळी पत्रकारांनी त्याला विमानतळावर घेरले. त्याला त्यावेळी शुभमन गिलला संघातून वगळण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. पण गंभीरने यावर काहीच उत्तर दिले नाही. तो सरळ त्याच्या गाडीच्या दिशेने निघून गेला..दरम्यान, काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार निवड समितीच्या बैठकीवेळी गौतम गंभीर आणि अजित आगरकर यांचा गिलच्या समावेशासाठी होकार होता, मात्र निवड समितीतील इतर सदस्यांकडून विरोध झाला, ज्यात आरपी सिंग, प्रग्यान ओझा यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे अखेर गिलला संघातून बाहेर करण्यात आले. तसेच सलामीसाठी अभिषेक शर्मासह संजू सॅमसन आणि इशान किशन या दोघांचे पर्याय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.