Video: शुभमन गिलला T20 World Cup संघातून का वगळलं? गौतम गंभीरवर प्रश्नांचा भडीमार अन् मग...

Gautam Gambhir Refused to Discuss Shubman Gill's World Cup Axe: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघातून शुभमन गिलला वगळून अक्षर पटेलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. याबाबत गौतम गंभीरला प्रश्न विचारण्यात आले होते.
Summary

  • भारतीय टी२० संघात शुभमन गिलला वगळून अक्षर पटेलला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे.

  • टी२० वर्ल्ड कपसाठी गिलच्या वगळण्यावर निवड समितीत मतभेद होते, परंतु अखेर त्याला संघातून बाहेर करण्यात आले.

  • गौतम गंभीरने गिलच्या वगळण्यावर प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे.

