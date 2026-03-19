माझी ओळख, माझे नाव, माझा चेहरा... गौतम गंभीरची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव; २.५० कोटींचा नुकसानीचा दावा, नेमकं काय प्रकरण?

Why Gambhir filed lawsuit against AI misuse and impersonation? भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने आपल्या 'personality and publicity rights' (व्यक्तिमत्व हक्क) संरक्षणासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला आहे. त्याच्या नावाचा, चेहऱ्याचा आणि आवाजाचा एआय (AI) तंत्रज्ञान आणि डीपफेकद्वारे चुकीच्या पद्धतीने वापर करून दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप त्याने केला आहे. या प्रकरणी गंभीरने २.५ कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा ठोकला आहे..नेमकं प्रकरण काय?२०२५ च्या अखेरीस गंभीर याच्या कायदेशीर टीमने सोशल मीडियावर त्याच्या नावाने फिरणाऱ्या बनावट मजकुराची गंभीर दखल घेतली. इंस्टाग्राम, X (ट्विटर), युट्यूब आणि फेसबुकवर एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून गंभीरचे 'फेस-स्वॅपिंग' आणि 'व्हॉइस-क्लोनिंग' केलेले व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. यामध्ये त्याने कधीही न दिलेली विधाने त्याच्या तोंडी दाखवण्यात आली होती..गंभीर याने प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा दिल्याची एक खोटी घोषणा २९ लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिली, तर त्याच्या वर्ल्ड कप सहभागाबाबतचे त्याचे बनावट विधान १७ लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिले. या व्यतिरिक्त, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर त्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या नावाचे आणि फोटोचे मर्चेंडाइज विकले जात असल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे..१६ प्रतिवाद्यांविरुद्ध कारवाईची मागणीगंभीर याने या खटल्यात एकूण १६ प्रतिवाद्यांची नावे दिली आहेत. यात 'JanKey Frames', 'GemsOfCrickets', 'Crickaith Sunny Upadhyay' सारखी सोशल मीडिया खाती, मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम), एक्स कॉर्प, गुगल (युट्यूब) यांसारखे प्लॅटफॉर्म मध्यस्थ आणि केंद्र सरकारचा माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांचा समावेश आहे. .माझी ओळख,माझे नाव, माझा चेहरा आणि माझा आवाज यांचा वापर निनावी खात्यांद्वारे चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी आणि पैसा कमावण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून केला गेला आहे. ही केवळ वैयक्तिक नुकसानीची बाब नाही; तर हा कायदा, प्रतिष्ठा आणि एआयच्या या युगात प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्तीला मिळायला हव्या असलेल्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे.गौतम गंभीर.गंभीर याच्या वकिलांनी अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर आणि सुनील गावस्कर यांच्या गाजलेल्या प्रकरणांचा संदर्भ दिला आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने 'पर्सनालिटी राईट्स' हे मालकी हक्क असल्याचे मान्य केले आहे. गंभीर याने न्यायालायाकडे तात्काळ स्थगिती (Injunction) आणि सर्व आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची मागणी केली आहे.