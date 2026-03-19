माझी ओळख, माझे नाव, माझा चेहरा... गौतम गंभीरची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव; २.५० कोटींचा नुकसानीचा दावा, नेमकं काय प्रकरण?

Gautam Gambhir deepfake case Delhi High Court details: भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने आपल्या नाव, चेहरा आणि ओळखीच्या गैरवापराविरोधात मोठं पाऊल उचललं आहे. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सुमारे २.५० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
Why Gambhir filed lawsuit against AI misuse and impersonation? भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने आपल्या 'personality and publicity rights' (व्यक्तिमत्व हक्क) संरक्षणासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला आहे. त्याच्या नावाचा, चेहऱ्याचा आणि आवाजाचा एआय (AI) तंत्रज्ञान आणि डीपफेकद्वारे चुकीच्या पद्धतीने वापर करून दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप त्याने केला आहे. या प्रकरणी गंभीरने २.५ कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा दावा ठोकला आहे.

