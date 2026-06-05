IND vs AFG: रिषभ पंतला कसोटी उपकर्णधारपद काढून घेतल्यानंतर गौतम गंभीरची वॉर्निंग; म्हणाला, 'त्याने बदलण्याची गरज नाही, पण...'

India vs Afghanistan Test: भारतीय कसोटी संघाला शनिवारपासून (६ जून) अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना मुल्लनपूरला खेळायचा आहे. या सामन्याआधी निवड समितीने आणि संघव्यवस्थापनाने एक मोठा निर्णय घेतला होता. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यापूर्वी यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतला (Rishabh Pant) भारताच्या कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदावरून काढून टाकण्यात आले. त्याच्याऐवजी केएल राहुलला उपकर्णधार करण्यात आले. याबाबत आता भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) मौन सोडले आहे. .IND vs AFG, Test: भारताच्या Playing XI मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर कोणाला खेळवणार? गौतम गंभीरने दिले संकेत; म्हणाला, 'त्याला संधी...'.त्याने म्हटले की रिषभला त्याची नैसर्गिक शैली सोडण्याची गरज नाही, पण त्याने परिस्थितीनुसार खेळणेही गरजेचे आहे. याबाबत भारतीय संघाचे (Team India) सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट यांनीही याआधी याबाबतच भाष्य केले होते.अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यापूर्वी गौतम गंभीरने म्हटले की 'आम्हाला रिषभ पंतने बदलावं असं वाटत नाही, पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सामन्यातील परिस्थितीचा सन्मान करणेही महत्त्वाचे असते.'.याआधी डोईशेट यांनी म्हटले होते की 'रिषभची प्रतिभा पाहाता, त्याने जे केले आहे, ते आम्ही नाकारू इच्छित नाही. पण जर तो अधूनमधून सामन्याच्या परिस्थितीनुसार त्याच्या खेळात थोडेफार बदल करू शकला तर चांगले असेल. मला वाटतं तुम्हाला दिसेल की तो त्यावर काम करत आहे.'तसेच त्यांनी पुढे म्हटले की 'मला वाटत नाही की या दर्जेदार संघात त्याला कोणत्याही औपचारिक पदाची गरज आहे आणि मला वाटतं रिषभ पंतला हे समजते.'दरम्यान, रिषभ समोर आता त्याची लय सिद्ध करण्याचेही आव्हान आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वीच लखनौ सुपर जायंट्स आयपीएल २०२६ स्पर्धेत शेवटच्या क्रमांकावर राहिल्यानंतर कर्णधारपदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच रिषभने वनडे आणि टी२० मध्येही भारतीय संघातील स्थान गमावले आहे..५० वा कसोटी सामनारिषभ पंतसाठी अफगाणिस्तानविरुद्ध होणारा सामना कारकिर्दीतील ५० वा कसोटी सामना आहे. त्याने आत्तापर्यंत ४९ वा कसोटी सामने खेळले असून ८ शतके आणि १८ अर्धशतकांसह ३४७६ धावा केल्या आहेत. तो भारताकडून सर्वाधिक कसोटी शतके करणारा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. त्याने यष्टीरक्षक म्हणून १७६ बळी घेतले आहेत. यामध्ये १६० झेल आणि १६ यष्टीचीतचा समावेश आहे..IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत.तिसऱ्या क्रमांकासाठी साई सुदर्शनदरम्यान, अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या कसोटी सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकासाठी साई सुदर्शनला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे गंभीरने स्पष्ट केले आहे. भारताकडे देवदत्त पडिक्कलचाही पर्याय होता. पण सुदर्शनला त्याच्याआधी संधी दिली जाईल, असं गंभीने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.