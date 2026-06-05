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IND vs AFG, Test: भारताच्या Playing XI मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर कोणाला खेळवणार? गौतम गंभीरने दिले संकेत; म्हणाला, 'त्याला संधी...'

India's No. 3 for One-Off Test against Afghanistan: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात एकमेव कसोटी सामना शनिवारपासून सुरू होत आहे. या सामन्यासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर कोणाला खेळवणार, याबाबत गौतम गंभीरने संकेत दिले आहेत.
India vs Afghanistan Test

India vs Afghanistan Test

Sakal

Pranali Kodre
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India vs Afghanistan Test: भारतीय संघाला शनिवारपासून (६ जून) अफगाणिस्तानविरुद्ध मुल्लनपूरमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळायचा आहे. ६ दिवसांपूर्वी आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतर लगेचच भारतीय कसोटी संघ खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

आयपीएल खेळलेले ८ खेळाडू भारताच्या कसोटी संघात सध्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर सध्या टी२० मधून थेट कसोटीची मानसिकता तयार करण्याचे आव्हान आहे. याबाबत आता भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) स्पष्ट सांगितले आहे की यात कोणतीही सबब चालणार नाही, कारण कसोटी सामने हे कणखर मानसिकतेचीच परीक्षा असते.

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