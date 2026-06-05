IND vs AFG, Test: भारताच्या Playing XI मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर कोणाला खेळवणार? गौतम गंभीरने दिले संकेत; म्हणाला, 'त्याला संधी...'

India vs Afghanistan Test: भारतीय संघाला शनिवारपासून (६ जून) अफगाणिस्तानविरुद्ध मुल्लनपूरमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळायचा आहे. ६ दिवसांपूर्वी आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यानंतर लगेचच भारतीय कसोटी संघ खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आयपीएल खेळलेले ८ खेळाडू भारताच्या कसोटी संघात सध्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर सध्या टी२० मधून थेट कसोटीची मानसिकता तयार करण्याचे आव्हान आहे. याबाबत आता भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) स्पष्ट सांगितले आहे की यात कोणतीही सबब चालणार नाही, कारण कसोटी सामने हे कणखर मानसिकतेचीच परीक्षा असते..तिसऱ्या क्रमांकावर कोण खेळणार?भारतीय कसोटी संघाला गेल्या काही वर्षांपासून तिसऱ्या क्रमांकावरील फलंदाजाची समस्या जाणवली आहे. भारताने अनेक खेळाडूंना या क्रमांकावर तपासून पाहिले आहे. गेल्यावर्षी साई सुदर्शनला तिसर्या क्रमांकावर संधी मिळाली होती. पण त्यालाही फारशी चांगली कामगिरी करता आलेली नव्हती. ६ सामन्यात त्याने २७.४५ च्या सरासरीने केवळ ३०२ धावा केल्या आहेत. याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकावर करुण नायर आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचेही पर्याय वापरण्यात आले होते..आता अफगाणिस्तानविरुद्ध तिसऱ्या क्रमांकावर कोणाला संधी मिळणार, याबाबत गंभीरने शुक्रवारी (५ जून) महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. सध्या भारताच्या कसोटी संघात साई सुदर्शनसह देवदत्त पडिक्कलचा पर्याय आहे. पण गंभीरने सुदर्शनलाच (Sai Sudharsan) प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सुदर्शन सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये ७०० हून अधिक धावा केल्या आहेत..गंभीरने सांगितले की 'साई सुदर्शनला फारशा संधी मिळालेल्या नाहीत. तो इंग्लंडमध्येच बरंच खेळला आहे आणि मला वाटतं त्याला पुरेशा संधी मिळणं गरजेचं आहे. आम्ही संघात केवळ ११ खेळाडूंची निवड करू शकतो आणि साई वाईट फॉर्ममध्ये नाही. त्याने आयपीएलमध्ये ७०० हून अधिक धावा केल्यात. जर ४-५ सामन्यांवरून आम्ही साईची पारख केली, तर आपण कधीही काहीतरी भक्कम उभारू शकणार नाही.'देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) देखील सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये ४०० हून अधिक धावा केल्यात आणि त्याआधी झालेल्या रणजी ट्रॉफीमध्येही त्याने ६ सामन्यांत ५४३ धावा केल्या होत्या.गंभीरने असंही म्हटलं की पडिक्कललाही योग्य संधी आम्ही देऊ. त्याच्यावर अन्याय केला जाणार नाही..फिरकी गोलंदाजांपैकी कोणाची निवड?सध्या तिसऱ्या फिरकी गोलंदाजासाठी मानव सुथार आणि हर्ष दुबे यांचे पर्याय आहेत. गंभीरने सांगितले आहे की संघव्यवस्थापनला ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या आगामी श्रीलंका दौऱ्यासाठी ४ फिरकीपटू हवे आहेत. त्यामुळे त्यानुसार विचार होईल. गंभीर म्हणाला, 'मानव आणि हर्ष हा साधारण सारखे आहेत, पण चेंडू ज्याप्रकारे सोडतात, त्यात फरक आहे. आम्हाला श्रीलंकेत चार फिरकी गोलंदाजांना घेऊन जायचे आहे आणि या सामन्याने आम्हाला आमचा चौथा फिरकी गोलंदाज मिळेल. तसेच त्यानंतर न्यूझीलंडला जेव्हा आम्ही जाणार असून तेव्हा वेगळी तयारी करू. त्यामुळे कसोटी खेळणाऱ्या काही वनडेतील नियमित खेळाडूंना बाहेर काढू. आम्हाला जाणीव आहे, कसोटी सामन्यांसाठी चांगली तयारी करणे आवश्यक आहे.'भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्याला सकाळी ९.३० वाजता शनिवारी सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.