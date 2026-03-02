Gautam Gambhir: ते दोन चौकार त्याने लगावले नसते तर संजूच्या ९७ धावांची चर्चाच झाली नसती! गंभीरने भलत्याच खेळाडूचं केलं कौतुक, Video Viral

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. रविवारी भारताने सुपर - ८ फेरीत वेस्ट इंडिजला ५ धावांनी पराभूत केले. कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर हा सामना झाला होता. या सामन्यात भारताच्या विजयात संजू सॅमसनचे योगदान मोठे राहिले. पण असे असले तरी संघातील प्रत्येकाचे योगदान महत्त्वाचे होते, असं सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत गौतम गंभीरने म्हटले आहे. .T20 WC, IND vs WI: 'संजू सॅमसन वर्ल्ड-क्लास खेळाडू...' गौतम गंभीरने नाबाद ९७ धावांनंतर गायले गोडवे; काय म्हणाला पाहा Video.या सामन्यात भारतासमोर १९६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १९.२ षटकात ५ विकेट्स गमावत १९९ धावा करत पूर्ण केले. भारताकडून संजू सॅमसनने ५० चेंडूत ९७ धावांनी नाबाद खेळी केली. त्याच्यासोबत भारतीय फलंदाजांनी छोटेखानी भागीदाऱ्या केल्या. सूर्यकुमार यादवसोबत त्याची ५८ धावांची, तिलक वर्मासोबत ४२ धावांची आणि हार्दिक पांड्यासोबत ३८ धावांची भागीदारी केली. पण ११ चेंडूत १७ धावांची गरज असताना हार्दिक पांड्या बाद झाला. त्यामुळे भारतीय संघही दबावात होता. .पण त्यावेळी शिवम दुबे फलंदाजीला आला आणि त्याने १९ व्या षटकात दोन चौकार मारले. त्याच्या या दोन चौकारांमुळे नंतर समीकरण ६ चेंडू ७ धावा असे झाले होते. त्यानंतर २० षटकाच्या पहिल्याच दोन चेंडूवर षटकार आणि चौकार मारत सॅमसनने भारताला विजय मिळवून दिला.दरम्यान, शिवम दुबेचे दोन चौकारही अत्यंत महत्त्वाचे ठरल्याचे गंभीरने म्हटले. त्याला याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. .T20 WC, IND vs WI: 'चांगल्या लोकांसोबत नेहमीच...', संजू सॅमसनच्या मॅच विनिंग कामगिरीनंतर सूर्यकुमार भावूक; Video.याबाबत गंभीर म्हणाला, 'मला आनंद झाला की तुम्ही सर्वांच्या योगदानाबद्दल बोलत आहात. कारण गेल्या अनेक वर्षात आपण काही विशिष्ट योगदानाबद्दलच बोलत आलो आहोत. हा संघिक खेळ आहे आणि हा सांघिक खेळच राहिल.''माझ्यासाठी संजू सॅमसनच्या ९७ धावांइतक्याच शिवम दुबेचे दोन चौकारही महत्त्वाचे होते. मोठ्या योगदानाच्या हेडिंग्स बनतात. पण छोटे योगदान संघाला विजय मिळवण्यासाठी मदत करते आणि ते महत्त्वाचे असते. त्यामुळेच मी म्हणते की मी असेपर्यंत ही फिलोसॉफी कायम राहिलं.'.बुमराहकडूनही दुबेचे कौतुकसामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहनेही दुबेच्या दोन चौकारांचे कौतुक केले. तो म्हणाला, खूप लोकं कदाचित कौतुक करणार नाहीत, पण ज्यांना चांगलं क्रिकेट कळतं, त्यांना कळालं असेल की त्या दोन चौकारांमुळे आमच्यावरील दबाव कमी झाला..दरम्यान, भारताचा उपांत्य फेरीतील सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध ५ मार्चला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.