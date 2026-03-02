T20 WC, IND vs WI: 'संजू सॅमसन वर्ल्ड-क्लास खेळाडू...' गौतम गंभीरने नाबाद ९७ धावांनंतर गायले गोडवे; काय म्हणाला पाहा Video

Gautam Gambhir praise Sanju Samson 97 Runs: भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत उपांत्य सामन्यात प्रवेश केला आहे. रविवारी (१ मार्च) कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या सुपर-८ सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजला ५ विकेट्सने पराभूत केले. हा विजय भारतीय संघाला उपांत्य फेरीपर्यंत पोहचवण्यास महत्त्वाचा ठरला. या सामन्यात दोन्ही संघांसाठी 'आर या पार'ची लढाई होती. अशात या महत्त्वाच्या सामन्यात संजू सॅमसनने (Sanju Samson) अफलातून खेळ केला. .T20 WC, IND vs WI: 'चांगल्या लोकांसोबत नेहमीच...', संजू सॅमसनच्या मॅच विनिंग कामगिरीनंतर सूर्यकुमार भावूक; Video.या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. पण संजू सॅमसनने ५० चेंडूत १२ चौकार आणि ४ षटकारंसह नाबाद ९७ धावांची खेळी करत भारतीय संघाला १९.२ षटकातच विजयापर्यंत पोहचवले. विजयी चौकारही त्याने मारला. संजू सॅमसन सुरुवातीला भारतीय संघाच्या (Team India) प्लेइंग इलेव्हनचाही भाग नव्हता. परंतु, त्याने या सामन्यात मिळालेल्या संधीचा फायदा घेतला आणि भारतीय संघाला विजयापर्यंत नेले. त्याच्या या खेळीबद्दल भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही (Head Coach Gautam Gambhir) त्याचे कौतुक केले आहे..गंभीर म्हणाला, 'मी प्रत्येकाशी चर्चा केली होती. महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की या संघाचा भाग असलेला प्रत्येक खेळाडू जागतिक दर्जाचा खेळाडू आहे, त्यामुळेच ते देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. आम्हाला संजू सॅमसनची प्रतिभा माहित आहे. त्याने टी२०मध्ये तीन शतके केली आहेत, अनेक लोकांना हे माहित नाही. त्याच्यासाठी न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका खास राहिली नव्हती. कधीकधी थोडा ब्रेक देणे महत्त्वाचे असते, जेणेकरून दबावातून त्याला बाहेर येता येईल.''पण आम्हाला सर्वांना माहित होते, ज्यावेळी आम्हाला त्याची टी२० वर्ल्ड कपमध्ये गरज असेल, त्यावेळी तो नक्की कामगिरी बजावेल. झिम्बाब्वेच्या सामन्यात त्याने चांगली सुरुवात केली. आज त्याने त्याची प्रतिभा दाखवली आहे. संजूकडून आम्हाला सातत्याने हेच अपेक्षित आहे.'.T20 WC, IND vs WI: मॅच जिंकली, खेळाडूंना भेटला अन् मग ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन सॅमसननं पहिली गोष्ट काय केली? BCCI ने शेअर केला Video.संजू सॅमसनने त्याच्या खेळीदरम्यान उगीचच जोखीम घेत कोणतेही मोठे फटके खेळले नाही आणि आक्रमकता दाखवली नाही, याबद्दलही गंभीरने कौतुक केले. तो म्हणाला, 'मी विचार केला, तेव्हा लक्षात आले, त्याने कधीही त्याच्या खेळीत वेग वाढवला नव्हता. तो सर्वसाधारण क्रिकेटचे फटके मारत होता.''मी त्याला चेंडूवर खूप मोठा प्रहार करताना पाहिले नाही. पण हीच त्याची प्रतिभा आहे. तुम्हाला सामना तुमच्या नियंत्रणात आहे आणि तुम्हाला चांगले वाटत आहे, हे माहित असले, तेव्हा चांगली खेळी होते. तो नेट्समध्ये चांगली फलंदाजी करत होता. फक्त मैदानात जाऊन त्याचे कौशल्य दाखवण्याची गरज होती.'.गंभीर पुढे म्हणाला, 'त्याला माहित होते की खेळपट्टी चांगली आहे आणि मैदानातही वेग आहे. मी नेहमीच म्हटलोय की तो जागतिक दर्जाचा खेळाडू आहे, त्याच्याकडे खूप प्रतिभा आहे. आशा आहे की याप्रमाणे संजूकडून आणखी अशाच खेळी पाहायला मिळतील.'भारताने याआधीच्या सामन्याच झिम्बाब्वेविरुद्ध २५६ धावा केल्या होत्या. त्यावेळी सॅमसनने १५ चेंडूत २४ धावा केल्या होत्या. पण गंभीर म्हणाला, त्याची ती खेळीही महत्त्वाची होती. तो म्हणाला, 'गेल्या सामन्यातील त्याची खेळीही महत्त्वाची होती. लोकं धावांकडे पाहातात, पण संघात परत येऊन अशाप्रकारची खेळी केल्याने त्याला खूप आत्मविश्वास मिळाला होता.'याशिवाय संजू आणि ईशान किशन चांगले मित्रही आहेत, त्यामुळे ते दोघेही यष्टीरक्षण करू शकतात, असंही गंभीरने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.