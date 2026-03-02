Cricket

T20 WC, IND vs WI: 'संजू सॅमसन वर्ल्ड-क्लास खेळाडू...' गौतम गंभीरने नाबाद ९७ धावांनंतर गायले गोडवे; काय म्हणाला पाहा Video

Gautam Gambhir praise Sanju Samson: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताने वेस्ट इंडिजला पराभूत करत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. संजू सॅमसनने नाबाद ९७ धावा करत भारतीय संघाला विजय मिळवून दिला. या खेळीनंतर गौतम गंभीरने सॅमसनचे कौतुक केले आहे.
Gautam Gambhir - Sanju Samson | India vs West Indies | T20 World Cup

Pranali Kodre
Gautam Gambhir praise Sanju Samson 97 Runs: भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत उपांत्य सामन्यात प्रवेश केला आहे. रविवारी (१ मार्च) कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या सुपर-८ सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजला ५ विकेट्सने पराभूत केले.

हा विजय भारतीय संघाला उपांत्य फेरीपर्यंत पोहचवण्यास महत्त्वाचा ठरला. या सामन्यात दोन्ही संघांसाठी 'आर या पार'ची लढाई होती. अशात या महत्त्वाच्या सामन्यात संजू सॅमसनने (Sanju Samson) अफलातून खेळ केला.

T20 WC, IND vs WI: 'चांगल्या लोकांसोबत नेहमीच...', संजू सॅमसनच्या मॅच विनिंग कामगिरीनंतर सूर्यकुमार भावूक; Video
