मी काही बोलत नाही, याचा अर्थ...! गौतम गंभीर संतापला; रोहित, विराटचा अप्रत्यक्ष उल्लेख, भारताच्या 'कसोटी' कामगिरीवर केले भाष्य

Why India struggling in Test cricket analysis? भारतीय संघाने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या ( Gautam Gambhir) याच्या मार्गदर्शनाखाली मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये घवघवीत यश मिळवले आहे. २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर भारतीय संघ एकही सामना हरला नाही, तर २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीत विजयी मालिका कायम राखताना जेतेपद पटकावले. त्यानंतर आता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ जिंकला. पण, कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाला फक्त बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज या दुबळ्या संघांविरुद्ध मालिका जिंकता आली. भारताला घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडकडून व्हाईटवॉश पत्करावा लागला, तर २०२४-२५ ची बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गमवावी लागली. .इंग्लंडमध्ये जाऊन भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली मालिका २-२ अशी बरोबरीत राखली, परंतु घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेकडून २-० असा लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. भारतीय संघाच्या कसोटी क्रिकेटमधील खराब कामगिरीवर गौतम गंभीरने प्रथमच भाष्य केले. भारतीय संघ संक्रमणातून जात असल्याचे त्याने अधोरेखित केले..R Ashwin ने कसोटीतून निवृत्तीसाठी गौतम गंभीरला ठरवले जबाबदार? पर्थ कसोटीत काय घडले ते सांगितले... मन मोकळे केले...."लोकांनी त्यांचं काम योग्यरितिने करायला हवे. न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर जो संघ खेळला तो पूर्णपणे वेगळा होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात कसोटी मालिकेत खेळणारा संघ वेगळा होता. फक्त तुम्हाला दोन्ही मालिकांची तुलना करायची आहे म्हणून करण्यात येत असेलली टीका योग्य नाही. तुम्ही माझ्यावर दबाव टाकू शकता, ते ठीक आहे. पूर्णपणे स्वीकारार्ह आहे, परंतु तुम्ही तेव्हाची प्लेइंग इलेव्हन आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची प्लेइंग इलेव्हन पाहाल, तर तुम्हाला फरक जाणवेल," असे गौतम गंभीर RevSportz ला म्हणाला..त्याने पुढे सांगितले की, "न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणारा संघात अनुभवी खेळाडू होते आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळणाऱ्या संघाचा अनुभव पाहा... मी भूतकाळात या स्थित्यंतराविषयी बोललो नाही, याचा अर्थ असा नाही की ते स्थित्यंतर होत नाहीये. तुम्ही सपोर्ट स्टाफवर टीका करणे योग्य आहे. पूर्णपणे योग्य आहे. ती माझी जबाबदारी आहे. निकाल देणे, ही माझी जबाबदारी आहे. मी हे मान्य करणारा पहिला व्यक्ती असेन की, हो, आम्हाला हवा तसा निकाल मिळालेला नाही. पण हा तोच संघ आहे ज्याने इंग्लंडमध्ये अविश्वसनीय यश मिळवले आहे. ".BCCI जसप्रीत बुमराहला २ कोटींची नुकसान भरपाई देणार; त्यांच्या एका निर्णयाने झालाय घोळ, करायला गेले एक अन् घडलं भलतंच....भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेकडून हार पत्करावी लागल्याने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग अशक्य झाला आहे. भारतीय संघ WTC गुणतालिकेत सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि फायनलच्या शर्यतीत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड आघाडीवर आहेत.