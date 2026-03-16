Gambhir on Dhoni: 'माझी इच्छा आहे की एक दिवस त्याने माझ्या जागेवर यावं आणि मी त्याला...' धोनीबद्दल काय म्हणाला गंभीर?

Gautam Gambhir's Reply to MS Dhoni's "Smile" Remark: भारतीय क्रिकेट संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा ८ मार्च रोजी जिंकली आणि इतिहास घडवला. भारतीय संघाने मायदेशात पहिल्यांदाच ही स्पर्धा जिंकण्याचा पराक्रम करण्यासोबतच एकूण तिसऱ्यांदा ही स्पर्धा जिंकण्याचा मान मान मिळवला. अहमदाबादच्या (Ahmedabad) नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने (Team India) न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केले..भारताला 'त्या' मोठ्या निर्णायानं बनवलं T20 World Cup चॅम्पियन, रिकी पाँटिंग स्पष्ट बोलला; सूर्याचंही केलंय कौतुक.भारताच्या या विश्वविजयावेळी स्टेडियममध्ये भारताचे दिग्गज कर्णधार कपिल देव, एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा उपस्थित होते. त्यामुळे हा विजय आणखी खास ठरला. या विश्वविजयानंतर भारतीय संघावर कौतुकाचा वर्षावही झाला. अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी पोस्ट शेअर करत संघाचे अभिनंदन केले. यातही धोनीने (MS Dhoni) केलेल्या पोस्टने सर्वांचेच लक्ष वेधले..धोनीने त्याच्या पोस्टमध्ये भारतीय संघातील खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि संघाच्या चाहत्यांचे अभिनंदन केले. तसेच मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसाठी (Gautam Gambhir) खास मेसेज लिहिताना म्हटले की 'कोच साहेब तुझ्या चेहऱ्यावर हसू छान दिसतंय'. त्याच्या या पोस्टवर गंभीरनेही कमेंट करत 'चेहऱ्यावरीस हास्याचे कारणही तसेच होते, तुला इथं पाहून छान वाटलं' असं म्हटलं. त्यामुळे याबाबत बरीच चर्चा झाली..दरम्यान, नुकतेच गंभीरला RevSportz च्या कार्यक्रमात याबाबत विचारण्यात आल्यानंतर त्याने हसत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की भविष्यात धोनीला प्रशिक्षक म्हणून पाहायला आवडेल. तसेच गंभीरने हसल्यानंतर ते हसू धोनीसाठी असल्याचेही म्हटलं.गंभीर म्हणाला, 'तो वर्ल्ड कपचा अंतिम सामन्यासाठी आणि सामना पाहिला, हे छान झाले. त्याने मला हसायला सांगितलं, तीपण चांगली गोष्ट आहे. पण माझी इच्छा आहे की एक दिवस तो माझ्या जागेवर असेल आणि मी त्याच्यासाठी अशीच गोष्ट लिहू शकेल. आणि आशा आहे, तो डगआऊटमध्ये बसत असेल.'.गौतम गंभीर जुलै २०२४ पासून भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळत आहे. त्याचा २०२७ च्या अखेरीसपर्यंत करार आहे. त्याच्या मार्गदर्शनात भारताने आत्तापर्यंत २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी, २०२५ आशिया कप आणि २०२६ टी२० वर्ल्ड कप या मोठ्या स्पर्धा जिंकल्या आहेत..T20 World Cup गाजवणाऱ्या गोलंदाजाचा पाकिस्तानला ठेंगा! IPL 2026 मध्ये KKR कडून खेळण्यासाठी तयार.दरम्यान, २०२८ मध्ये ऑलिम्पिक होणार असून यात क्रिकेटचाही समावेश आहे. त्यामुळे त्यावेळीही ऑलिम्पिकचा भाग होण्याची संधी मिळाली, तर आवडेल असंही गंभीरने सांगितले.