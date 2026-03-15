भारताला 'त्या' मोठ्या निर्णायानं बनवलं T20 World Cup चॅम्पियन, रिकी पाँटिंग स्पष्ट बोलला; सूर्याचंही केलंय कौतुक

भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. या स्पर्धेत भारताला विजेतेपद जिंकून देण्यात सलामीवीर संजू सॅमसनने मोलाचा वाटा उचलला. तसेच भारतीय संघाने फॉर्म गमावलेल्या अभिषेक शर्मावरही (Abhishek Sharma) शेवटपर्यंत विश्वास ठेवत संधी दिली, ज्याचं फळ अंतिम सामन्यात मिळालं. त्याने २१ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली होती. तसेच संजू सॅमसनने (Sanju Samson) शेवटच्या तीन निर्णायक सामन्यांमध्ये नाबाद ९७, ८९ आणि ८९ अशा खेळी केल्या..खरंतर संजू स्पर्धेपूर्वी खराब फॉर्मचा सामना करत होता, त्यामुळे तो प्लेइंग इलेव्हनसाठीही सुरुवातीला पहिली पसंती नव्हता. मात्र दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर भारतीय संघाने सॅमसनला सलामीला नियमित संधी दिली गेली. ज्यानंतर त्याने भारताला वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. दरम्यान, भारतीय संघाने ज्याप्रकारे वरच्या फळीला पाठिंबा दिला, त्याचे ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज कर्णधार रिकी पाँटिंगने (Ricky Ponting) भरभरून कौतुक केले आहे. त्याने भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचेही कौतुक केले आहे..पाँटिंगने आयसीसीशी बोलताना सांगितले की 'भारतासाठी वरच्या फळीवर विश्वास कामय ठेवण्याच निर्णय मोठा होता. हा मोठा निर्णय असला, तरी त्यांच्यासाठी शेवटी फायदेशीर ठरला. जेव्हा तुम्हाला प्रशिक्षकांकडून आणि कर्णधाराकडून पाठिंबा मिळतो, तुम्हाला त्याचीच गरज असते.''आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवतोय हे सांगताना पाठीवर थाप किंवा खांद्यावर टाकायचा असतो. जेव्हा तुमच्याकडे संजूसारखी क्षमता असलेला खेळाडू असतो, आणि कर्णधार व प्रशिक्षकाचा पाठिंबा असतो, तेव्हा चांगल्या गोष्टी घडतात.'.पाँटिंगने सूर्यकुमारचेही कौतुक करताना म्हटले, 'मला हे जाणून घ्यायला आवडेल की गेल्या काही आठवड्यात अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसनसोबत कसं संभाषण केलं. त्यातूनच चांगल्या नेतृत्वाच्या कहाण्या समजतात.'.दरम्यान, सूर्यकुमारने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्या सामन्यात ८४ धावांची खेळी अमेरिकेविरुद्ध केली होती. त्यानंतर फारशी चांगली कामगिरी त्याला करता आली नव्हती. पण असं असलं तरी रिकी पाँटिंग म्हणाला, 'मैदानाबाहेर ते काय करतात, लोकांना न दिसणाऱ्या गोष्टी आणि खेळाडूंशी कसे संवाद साधतात, अशा बऱ्याच गोष्टी असतात. खेळाडू म्हणून जरी त्याच्यासाठी चांगली स्पर्धा ठरली नसली, तरी तो शेवटी वर्ल्ड कपची ट्रॉफी घेऊन उभा आहे.'.