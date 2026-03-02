T20 WC, IND vs WI: 'चांगल्या लोकांसोबत नेहमीच...', संजू सॅमसनच्या मॅच विनिंग कामगिरीनंतर सूर्यकुमार भावूक; Video

संजू सॅमसनने रविवारी (१ मार्च) कोलकाताचे ईडन गार्डन्सचे मैदान गाजवले. त्याने टी२० वर्ल्ड कपमधील सुपर -८ च्या 'करो वा मरो' सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारतासाठी विजयी खेळी करत त्याची क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. गेल्या काही महिन्यात त्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थानावरही प्रश्नचिन्ह होते, पण त्याने या सामन्यातून त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. त्याने नाबाद ९७ धावांची खेळी केली. यानंतर त्याचे सर्वच स्तरातून विशेष कौतुक होत असून भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही (Suryakumar Yadav) त्याचे कौतुक केले आहे. .T20 WC, IND vs WI: मॅच जिंकली, खेळाडूंना भेटला अन् मग ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन सॅमसननं पहिली गोष्ट काय केली? BCCI ने शेअर केला Video.वेस्ट इंडिजने भारतासमोर १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने १९.२ षटकात ५ बाद १९९ धावा करत पूर्ण केला. संजू सॅमसनने (Sanju Samson) ५० चेंडूत १२ चौकार आणि ४ षटकारांसह ही नाबाद ९७ धावांची खेळी केली. या विजयासह भारताने टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीतही स्थान मिळवले आहे. दरम्यान, सॅमसनसाठी गेले काही महिने फारसे खास राहिले नव्हते. पण तरीही त्याने जिद्द हरली नव्हती. याबाबतच कर्णधार सूर्यकुमारने त्याचे कौतुक केले..सूर्यकुमार म्हणाला, 'नक्कीच खूप छान वाटत आहे. हा करो वा मरोचा सामना होता, उपांत्यपूर्व सामन्याप्रमाणे होता आणि अशा सामन्यात खेळाडूंनी ज्याप्रकारे कामगिरी केली, मला वाटतं ती खरोखरच चांगली होती. हे पाहा मी नेहमीच म्हणत आलोय की प्रतिक्षा करणाऱ्या आणि संयम ठेवणाऱ्या चांगल्या लोकांच्या बाबतीत नेहमीच चांगले होते.''आत्ता मी त्याला भेटलो तेव्हा त्याला तेच सांगितलं. पण ही त्याची मेहनत आहे, जेव्हा खेळत नसतो, तेव्हा बंद दारामागे तो मेहनत करत रहातो आणि आता त्याला योग्यवेळी त्याच्या कामगिरीचे फळ मिळाले आहे. त्याच्या खेळीने संघाला विजयापर्यंत पोहोचवले.'संजू सॅमसनला जरी बाकी भारतीय फलंदाजांकडून खूप साथ मिळाली नसतील, तरी त्याने काही छोट्या भागीदाऱ्या केल्या, ज्या महत्त्वाच्या ठरल्या. यातीलच तिलक वर्मा (२७) सोबत झालेली ४२ धावांची भागीदारी महत्त्वाची ठरली. दरम्यान, शेवटपर्यंत दोन्ही संघांवर दबाव दिसून येत होता..याबाबत सूर्यकुमार म्हणाला, ' मला वाटतं प्रत्येकाने योजनेनुसारच गोलंदाजी केली. आम्हाला माहित होते दव असताना आणि चेंडू बॅटवर येत असल्याने २०० धावांचा पाठलाग करणे तसे सोपे होते. फलंदाजांनीही छोट्या भागीदाऱ्यांसह जसा प्रतिसाद दिला, तीच विजयाची किल्ली ठरली. आपेक्षा नेहमीच असतात. पण तुम्हाला नेहमीच मैदानावर काय करायचे आहे, हे माहित असते. मी खेळाडूंना सांगितले होते की दबाव असेल, पण अशा सामन्यांमध्ये तुम्हाला धाडसी व्हावं लागेल आणि दबावात सकारात्मक पर्याय शोधावे लागतील. जर दबाव नसेल, तर मजा नाही.'तसेच सूर्यकुमारने सामन्यानंतर उपांत्यफेरीत प्रवेश केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे..T20 WC, IND vs WI : संजू सॅमसनची ९७ धावांची मॅच विनिंग खेळी! भारत ऐतिहासिक विजयासह उपांत्य फेरीत; आता इंग्लंडला भिडणार.अन् संजूने मारली सूर्यकुमारला मिठीसूर्यकुमारने सामना संपल्यानंतर संजू सॅमसनला भेटण्यापूर्वी त्याच्यासमोर झुकत त्याच्या खेळीला मानवंदना दिली होती. नंतर बीसीसीआयशी बोलतानाही सूर्याने संजूचे भरभरून कौतुक केले. त्याने सांगितले की संघात आल्यानंतर संजू सॅमसनने पहिली गोष्टी हीच सांगितली होती की संघाला जे गरजेचे आहे, ते करू. तसेच त्याने अनेक चढ-उतार पाहिलेत, गेल्या वर्षभरात त्याची जागा संघातील बदलली गेली, नंतर पुन्हा सलामीला आला, हे सर्व सोपं नव्हतं. आयसीसी स्पर्धा धाडसी लोकं जिंकतात. त्याच्यासाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी खूप आनंदी असल्याचेही सूर्यकुमार म्हणाला. यावेळी संजू सॅमसन त्याच्या बाजूलाच उभा राहून ऐकत होता. पण सूर्या करत असलेलं कौतुक पाहून शेवटी त्याने त्याला मिठी मारली आणि म्हणाला, 'अब रुलायेगा क्या'..दरम्यान, भारताचा आता उपांत्य सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर ५ मार्च रोजी इंग्लंडविरुद्ध रंगणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.