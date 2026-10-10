Gautam Gambhir Reaction : 'गोलंदाजांचे करियर संकटात'! गौतम गंभीर खवळला; म्हणाला, हे असं क्रिकेट खेळायचं असेल...

Gautam Gambhir says bowlers careers are at stake: वन डे मालिकेत ४०० धावांचा यशस्वी पाठलाग आणि शुक्रवारी ट्वेंटी-२०त २५० धावा... यामुळे गौतम गंभीर पुन्हा एकदा संतापला आहे. भारतीय संघाच्या मुख्य प्रसिक्षकाने सपाट खेळपट्टीवर निशाणा साधला, परंतु त्याचवेळी त्याने दव फॅक्टरचा उल्लेख करताना गोलंदाजांना सल्ला दिला. भारतीय संघाचे २५० धावांचे लक्ष्य वेस्ट इंडिजने ६ विकेट्स व ९ चेंडू राखून सहज पार केले. कर्णधार शे होपने नाबाद १०२ धावा करून विंडीजला हा ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. त्यानंतर गौतम गंभीरने दिलेली प्रतिक्रिया विचार करायला लावणारी ठरली..“तुम्हाला फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये चांगली स्पर्धा नको आहे का? तुम्हाला जे हवं आहे, तेच आम्हालाही हवं आहे,” सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत गंभीर म्हणाला. “तुम्हाला फक्त षटकार आणि चौकारच बघायचे असतील, तर तेही आम्हाला बघायचं आहे. तुम्हाला बरोबरीची लढत हवी असेल, तर तीही आम्हाला हवी आहे. हे आमचे गोलंदाज आहेत, त्यांचे करिअरही पणाला लागले आहे. ड्रेसिंग रूममध्ये स्थान मिळवण्यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. त्यामुळे स्पर्धा व्हायला हवी आणि आपल्याला अधिक चांगला क्रिकेट खेळही पाहायला मिळेल.".Shreyas Iyer Reaction : विंडीजकडून लाजीरवाणा पराभव अन् कर्णधार श्रेयसने कोणावर खापर फोडले? म्हणाला....पण गंभीरने निकालाचे श्रेय केवळ खेळपट्टीला देण्यास नकार दिला. वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करताना तो म्हणाला की, "भारताला एका बलाढ्य संघाविरुद्ध धावसंख्येचा बचाव करण्याचा मार्ग शोधण्याची गरज आहे. तुम्ही कोणताही पराभव झटकून टाकू शकत नाही. जर तुम्हाला सतत प्रगती करायची असेल, तर तुम्ही कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवू नये. आपण एक विश्वविजेता संघ आहोत, त्यामुळे आम्हाला सतत प्रगती करायची आहे.".तो पुढे म्हणाला, गोलंदाजीसाठी या कठीण परिस्थिती आहेत. दव पडलेल्या सपाट खेळपट्ट्यांवर गोलंदाजी करणे अवघड असते. पण गोलंदाजांना मार्ग शोधावा लागेल. विरोधी संघाला रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, विशेषतः जेव्हा त्यांनी पहिल्याच षटकात दोन विकेट गमावल्या असताना..IND vs WI 2nd T20I: ४१ चेंडूंत २०४ धावा! वेस्ट इंडिजने कहर केला ना भावा; एक, दोन, तीन नव्हे मोडले अनेक विक्रम, Shai Hopeचे पराक्रम....या सामन्यात मयांक यादवने तीन विकेट्स घेऊन चांगली सुरुवात करून दिली असली तरी त्याने १०व्या षटकात शेरफाने रुदरफोर्डचा ( ३८) टाकलेला झेल महागात पडला. त्यानंतर रुदरफोर्डे ३७ चेंडूंत ८४ धावांची खेळी करून शे होपसह १२० धावांची भागीदारी केली. पण, गंभीरने यावेळी मयांकचा बचाव केला. तो म्हणाला, हे क्रिकेट आहे आणि यात खेळाडूंकडून झेल सुटतात. पूर्वीही खेळाडूंनी झेल सोडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.