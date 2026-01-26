गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव यांनी संजू सॅमसनची मदत करायला हवी! अजिंक्य रहाणेची विनंती; म्हणाला, त्याला एकटं पाडू नका...

Gautam Gambhir Suryakumar Yadav support Sanju Samson: शुभमन गिलची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड न झाल्याने संजू सॅमसनचे सलामीला खेळणे निश्चित झाले. पण, मिळालेल्या संधीवर संजूला चांगली कामगिरी करण्यात अपयश आल्याचे दिसतेय. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत तीन सामन्यांत तो फक्त १६ धावा करू शकला आहे. कालच्या तिसऱ्या सामन्यात तो पहिल्याच चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. अशात त्याचा आत्मविश्वास खचत चालला आहे आणि त्याच्यावर संघातील स्थान गमावण्याचे दडपण वाढतेय. इशान किशन दमदार कामगिरी करतोय आणि तिलक वर्माच्या पुनरागमनाने संजूचे सलामीचे स्थान धोक्यात येण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अशात भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane) याने एक सल्ला दिला आहे..अजिंक्य रहाणेच्या मते कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी पुढाकार घेऊन संजू सॅमसनला मदत करायला हवी. त्याला हा विश्वास द्यायला हवा की, तू पुढचे दोन सामने आणि वर्ल्ड कपमध्येही खेळशील. त्याने त्याचा आत्मविश्वास डगमगणार नाही, असे अजिंक्यला वाटते..IND vs NZ : भारतीय संघाने इतिहास रचला! पाकिस्तानच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी, इंग्लंडमध्ये 'तो' विक्रम नावावर करण्याची संधी."संजूच्या बाबतीत संघ व्यवस्थापनाची आणि कर्णधाराची भूमिका महत्त्वाची असेल. त्यांनी संजू सॅमसनला सांगायला हवं की, तू हे सर्व सामने खेळणार आहेस आणि वर्ल्ड कपही खेळणार आहेस. म्हणून तुझ्या जागेची काळजी करू नकोस." असे अजिंक्य रहाणे क्रिकबझवर म्हणाला . त्याने पुढे म्हटले की,"जेव्हा दुसऱ्या टोकावर अभिषेक शर्मासारखा खेळाडू खरोखरच मजबूत कामगिरी करत असतो, तेव्हा संजू सॅमसनवर दबाव असणे साहजिक आहे. कारण, तो मुळात त्याच्याशी बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. स्वतःच्या गेम प्लॅनवर टिकून राहणे आणि स्वतःला पाठिंबा देणे, ही एक गोष्ट संजूसाठी महत्त्वाची आहे.''.इशान किशनचा उत्कृष्ट फॉर्म, ही संजूचं टेंशन वाढवणारी गोष्ट आहे. या मालिकेसाठी बॅकअप यष्टीरक्षक म्हणून निवड झालेल्या किशनने तिलक वर्माच्या अनुपस्थितीत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना ८, ७६ आणि २८ धावा केल्या आहेत. अभिषेक आणि सॅमसन यांच्यात तुलना करू नये असा सल्ला रहाणेने दिला..Updates : तिलक वर्माची न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांतून माघार; T20 World Cup मध्ये नाही खेळणार? वॉशिंग्टन सुंदरही बाहेर..."हे नेहमीच तुमच्या विश्वासाबद्दल असते. संजू सॅमसनची क्षमता वेगळी असल्याने, त्याने राजस्थान रॉयल्सकडून खेळलेल्या खेळींबद्दल विचार केला पाहिजे. त्याने तिथे जाऊन स्वतःला व्यक्त करावे आणि फॉर्ममध्ये परत यावे. त्याने १५ चेंडूत २५, २० चेंडूत ३० किंवा ३५ धावा करून, आत्मविश्वास कमावला पाहिजे," असे रहाणे म्हणाला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात चौथा ट्वेंटी-२० सामना २८ जानेवारी रोजी खेळला जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.