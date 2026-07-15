तुमचा वाद मिटवा, भारतीय संघाचं नुकसान होतंय! गौतम गंभीर-अजित आगरकर यांच्यात वाद? दिनेश कार्तिकच्या विधानाने खळबळ

Dinesh Karthik on Gautam Gambhir and Ajit Agarkar: भारतीय संघाचा माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज दिनेश कार्तिक याने राष्ट्रीय संघाच्या निवडीवरून राग व्यक्त केला आहे. संघ व्यवस्थापन आणि निवड समिती यांच्यातील वैचारिक मतभेद त्वरित दूर करण्याचे आवाहनही त्याने केले आहेत. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर, यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे गडबड होत असल्याचे कार्तिकने अप्रत्यक्षपणे सांगितले. त्याचा फटका भारतीय संघाला बसला आणि नुकत्याच झालेल्या ट्वेंटी-२० मालिकांमध्ये आयर्लंड व इंग्लंडकडून लाजीरवाणी हार पत्करावी लागली. .ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयानंतर संघात करण्यात आलेले बदल, हे अंगलट आल्याचे दिसले. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकांमध्ये भारताला ७ पैकी ६ सामने गमवावे लागले, एक सामना पावसामुळे रद्द झाला. कार्तिक Sky Sports ला म्हणाला,"दूरगामी विचार करणारा अजित आगरकर आणि मला प्रत्येक सामना जिंकायचा आहे, असा म्हणणारा गौतम गंभीर यांच्यात मदभेद आहे. त्यामुळे हा गोंधळ होत आहे आणि तो आपण सर्व पाहतोय.".IND VS ENG 2ND ODI: शुभमन गिल, गुरनूर ब्रार दुसऱ्या सामन्याला मुकणार? त्यांच्या जागी Playing XI मध्ये कोण खेळणार? .तो पुढे म्हणाला, "सध्याची परिस्थिती ही खेळाडूंसाठी आदर्श आहे का? नक्कीच नाही. तुम्ही भारतीय असाल, तर तुमच्याकडे किती तगडी राखीव फळी आहे, हे तुम्हाला माहीत असेलच. प्रत्येकजण हाच विचार करत असेल की, माझे काही सामने खराब गेले, की कोणीतरी माझी जागा घेईल. या परिस्थितीची भारतीय संघाने दखल घेतली पाहिजे आणि त्यात लवकरात लवकर सुधारणा केली पाहिजे.".आगरकर याची दीर्घकालीन योजना आणि गंभीर याचे तात्काळ, निकालांवर आधारित लक्ष यांमधील दरी अनेक गोंधळात टाकणाऱ्या निर्णयांतून दिसून येत आहे. भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या कर्णधाराला स्पर्धा संपून तीन महिने होण्यापूर्वीच काढून टाकण्यात आले. त्यावेळी आगरकरने निर्णयाचा बचाव करताना २०२८च्या वर्ल्ड कपच्या तयारीला सुरूवात करण्यासाठी हे गरजेचे होते, असे बचाव केला. त्याशिवाय २०२३ नंतर भारतासाठी एकही ट्वेंटी-२० सामना न खेळणाऱ्या श्रेयस अय्यरला थेट कर्णधार बनवले गेले. श्रेयसला २०२६ च्या वर्ल्ड कप संघातही घेतले नव्हते..IND vs ENG 1st ODI: अक्षर पटेलची ऐतिहासिक कामगिरी! सचिन तेंडुलकर, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंगसह सहा जणांशी बरोबरी.नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे घाईघाईत केलेले पदार्पण अंगलट आले. त्याच्यासाठी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील स्टार खेळाडू संजू सॅमसनला बाकावर बसवले गेले. भारतीय संघात सुरू असलेल्या संगीत खुर्चीवरही टीका होताना दिसत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.