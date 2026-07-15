Cricket

तुमचा वाद मिटवा, भारतीय संघाचं नुकसान होतंय! गौतम गंभीर-अजित आगरकर यांच्यात वाद? दिनेश कार्तिकच्या विधानाने खळबळ

Gambhir and Agarkar selection controversy: इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकांमध्ये भारताला एकही सामना जिंकता न आल्याने संघाच्या कामगिरीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Dinesh Karthik on Gautam Gambhir and Ajit Agarkar

Dinesh Karthik on Gautam Gambhir and Ajit Agarkar

esakal

Swadesh Ghanekar
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Dinesh Karthik on Gautam Gambhir and Ajit Agarkar: भारतीय संघाचा माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज दिनेश कार्तिक याने राष्ट्रीय संघाच्या निवडीवरून राग व्यक्त केला आहे. संघ व्यवस्थापन आणि निवड समिती यांच्यातील वैचारिक मतभेद त्वरित दूर करण्याचे आवाहनही त्याने केले आहेत. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर, यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे गडबड होत असल्याचे कार्तिकने अप्रत्यक्षपणे सांगितले. त्याचा फटका भारतीय संघाला बसला आणि नुकत्याच झालेल्या ट्वेंटी-२० मालिकांमध्ये आयर्लंड व इंग्लंडकडून लाजीरवाणी हार पत्करावी लागली.

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