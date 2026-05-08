Team India : पंजाब किंग्सच्या कोचवर गौतम गंभीरची नजर! भारतीय संघासोबत काम करण्याची दिलीय ऑफर, BCCI कडे मागणी

Sairaj Bahutule role in Indian cricket team: मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) च्या शिफारशीनंतर भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज साईराज बहुतुले फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून भारताच्या प्रशिक्षण चमूमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. भारताकडे अनेक वर्षांपासून विशेषज्ञ फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक नाही. रवी शास्त्री यांच्या कार्यकाळात भरत अरुण भारताचे गोलंदाजी प्रशिक्षक होते. .२०२१ मध्ये राहुल द्रविड मुख्य प्रशिक्षक झाल्यावर पारस म्हांब्रे यांनी त्यांची जागा घेतली. गौतम गंभीरच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाल्यापासून मॉर्न मॉर्केल टीम इंडियासोबत गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम करत आहेत. बहुतुले यांनी यापूर्वी टीम इंडियासोबत प्रभारी प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. भारतात खेळल्या गेलेल्या २०२३ च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीदरम्यान त्यांनी भारतीय फिरकीपटूंना प्रशिक्षण दिले होते..क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार, बहुतुले यांनी गंभीर आणि बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. ते सध्या पंजाब किंग्स संघाचे फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. आयपीएल २०२६ पूर्वी PBKS मध्ये सामील झालेल्या बहुतुले यांना टीम इंडियासोबत काम करण्यासाठी आयपीएलमधील आपली नोकरी सोडावी लागेल. बहुतुले यांनी राजस्थान रॉयल्ससोबतही काम केले आहे..दरम्यान, गंभीरचा भारतीय संघासोबतचा करार २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत आहे. भारतीय संघासोबत काम करण्यास बहुतुले तयार झाले, तर ते पुढील आयसीसी स्पर्धेपर्यंत फिरकी गोलंदाजांसोबत काम करतील. गंभीरच्या मार्गदर्शनाखालील भारतीय संघाने व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये एक स्वप्नवत कामगिरी केली आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने १४ वर्षानंतर चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आणि त्यानंतर सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जेतेपद कायम राखले..साईराज बहुतुले यांनी भारतासाठी २ कसोटी व ८ वन डे सामन्यांत प्रतिनिधित्व करताना ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १८८ सामन्यांत ९ शतकं व २६ अर्धशतकांसह ६१७६ धावा त्यांच्या नावावर आहेत, शिवाय ६३० विकेट्सही त्यांनी घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १३६७ धावा आणि १९७ विकेट्स त्यांच्या नावावर आहेत.