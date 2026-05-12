Virat Kohli ने ज्या मॉडेलची पोस्ट लाईक केली होती, तिचा खळबळजनक दावा; म्हणाली, 'मला पैशांचं आमिष दाखवलं'

Virat kohli: भारताचा क्रिकेटपटू विराट कोहली हा जगातील लोकप्रिय खेळाडूंपैकी एक आहेत. केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात त्याचे चाहते पाहायला मिळतात. त्यामुळे त्याने केलेल्या छोट्या गोष्टींचीही मोठी चर्चा अनेकदा होताना दिसते. काही महिन्यांपूर्वीही अशी चर्चा झालेली ती विराटने (Virat Kohli) एका जर्मन मॉडेलच्या पोस्टला लाईक केल्याने. त्या मॉडेलचं नाव आहे लिझलाझ (LizLaz). आता अनेक महिन्यांनी तिने याच घटनेशी संबंधित एक खळबळजनक दावा केला आहे. .काही महिन्यांपूर्वी विराटकडून लिझलाझची एक पोस्ट लाईक करण्यात आली होती, जे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालं होतं. पण या घटनेनंतर लिझलाझ हिच्याकडेही अनेकांचे लक्ष वेधले गेले. तिने आता दावा केला आहे की विराटविरुद्ध चुकीचे दावे करण्यासाठी तिला पैशांची ऑफ अनेक पत्रकारांनी दिली होती..तिने फिल्मीमंत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की 'काही पत्रकारांनी मला पैशांचे आमिष दाखवून विराट कोहलीबद्दल वाईट बोलण्यास सांगितले आणि असे त्यानं काही केलं नसतानाही आरोप करायला सांगितले. पण मी असं का करेल?'तिने पुढे असंही सांगितले की विराट तिचा आवडता क्रिकेटपटू असून स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी किंवा पैशांसाठी त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्यात तिला काहीही रस नाही. तसेच तिने सांगितले की ज्याप्रकारे तिच्याकडे लक्ष वेधले केले गेले, त्यामुळे ती चकीतही झालेली, तसेच विराटने लाईक केल्याने थोडी भावूकही झालेली..ती म्हणाली, 'मी खूप खूश होते आणि थोडी भावूकही. कारण मी अशा कोणत्या गोष्टीची अपेक्षाच केली नव्हती.' पण त्यानंतर ज्याप्रकारे तिच्याकडे लक्ष वेधले गेले, त्यामुळे तिच्यासाठी गोष्टी अवघड झाल्याचेही तिने सांगितले. ती म्हणाली, 'काही लोकं तुम्हाला ते बोलण्यासाठी दवाब आणतात, जे तुम्हाला बोलायचे नसते.'.तिने पुढे सांगितले की 'मी पैशांसाठी त्याच्याबद्दल वाईट का बोलेल. मी तशी व्यक्ती नाही.' लिझलाझच्या या दाव्यांनंतर विराटच्या चाहत्यांनी मात्र तिला त्याची बदनामी करण्यासाठी ऑफर देणाऱ्यांबद्दल राग व्यक्त करत आहेत.