Ashes Test: नॅथन लायनमुळे चिडला Glenn McGrath; हात वर केले, फेकायला खूर्ची उचलली अन्... Video Viral

Glenn McGrath reaction to Nathan Lyon record: Ashes Test दरम्यान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतिहासातील एक मोठा क्षण पाहायला मिळाला. अनुभवी फिरकीपटू नॅथन लायनने महान वेगवान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्राथला मागे टाकत ऑस्ट्रेलियाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज होण्याचा मान पटकावला.
Ashes 3rd Test AUS vs ENG Nathan Lyon overtakes Glenn McGrath wickets

Swadesh Ghanekar
Ashes 3rd Test AUS vs ENG Nathan Lyon overtakes Glenn McGrath wickets: ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातल्या तिसऱ्या कसोटीत चुरस पाहायला मिळत आहे. जोफ्रा आर्चरच्या ५ विकेट्समुळे ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव ३७१ धावांवर आटोपला. इंग्लंडनेही अवघ्या ७१ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आहेत. नॅथन लायन आणि पॅट कमिन्स यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. नॅथन लायनने १०व्या षटकात बेन डकेटची ( २९) विकेट घेताच कॅमेरा समालोचक कक्षात बसलेल्या ग्लेन मॅकग्राथकडे वळला.. मॅकग्राथने हात उंचावले अन् नंतर उठला व फेकायला खूर्ची उचलली... नेमकं असं काय घडलं त्या विकेटने?

