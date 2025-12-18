Ashes Test: नॅथन लायनमुळे चिडला Glenn McGrath; हात वर केले, फेकायला खूर्ची उचलली अन्... Video Viral

Ashes 3rd Test AUS vs ENG Nathan Lyon overtakes Glenn McGrath wickets: ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातल्या तिसऱ्या कसोटीत चुरस पाहायला मिळत आहे. जोफ्रा आर्चरच्या ५ विकेट्समुळे ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव ३७१ धावांवर आटोपला. इंग्लंडनेही अवघ्या ७१ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आहेत. नॅथन लायन आणि पॅट कमिन्स यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. नॅथन लायनने १०व्या षटकात बेन डकेटची ( २९) विकेट घेताच कॅमेरा समालोचक कक्षात बसलेल्या ग्लेन मॅकग्राथकडे वळला.. मॅकग्राथने हात उंचावले अन् नंतर उठला व फेकायला खूर्ची उचलली... नेमकं असं काय घडलं त्या विकेटने?.Alex Carey ला बाद असूनही बाद दिल्यामुळे ही कसोटी चर्चेत आहेच, त्यात हे नवे प्रकरण. ऑस्ट्रेलियाकडून पहिल्या डावात केरीने १०६ धावांची खेळी केली, तर मिचेल स्टार्कने ५४ धावांचे योगदान दिले. उस्मान ख्वाजाच्या ८२ धावा व जॉश इंग्लिसच्या ३२ धावाही या डावात महत्त्वाच्या ठरल्या. आर्चर व्यतिरिक्त ब्रायडन कार्स ( २-८९) व विल जॅक्स ( २-१०५) यांनीही विकेट्स घेतल्या..Video: परिस्थितीमुळे क्रिकेट सोडायण्याचा विचार, पण वडिलांची खंबीर साथ; IPL 2026 संधी मिळालेल्या ठाण्याच्या पोराची भावनिक कहाणी.ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावाच्या धावांचा पाठलाग करणाऱ्या इंग्लंडला ४२ धावांत ३ धक्के बसले. कमिन्सने आठव्या षटकात झॅक क्रॉली ( ९) याला बाद केले. त्यानंतर लायनने १०व्या षटकात ऑली पोप ( ३) व बेन डकेट ( २९) यांना माघारी पाठवले. कमिन्सने १७व्या षटकात जो रूटची ( १९) विकेट घेतली आणि कसोटीत रूटला सर्वाधिक १२ वेळा बाद करण्याचा विक्रम नावावर केला. जसप्रीत बुमराहला ( ११) त्याने मागे सोडले..बेन डकेटची विकेट्स लायनसाठी विक्रमी ठरली आणि त्यामुळेच मॅकग्राथची मजेशीर प्रतिक्रिया होती. ऑस्ट्रेलियाकडून कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत लायन आता दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. डकेटची विकेट ही त्याची ५६४ वी विकेट ठरली आणि त्याने मॅकग्राथचा ५६३ विकेट्सचा विक्रम मोडला. शेन वॉर्न ७०८ विकेट्ससह अव्वल स्थानी आहे. मिचेल स्टार्क ( ४२०) व डेनिस लिली ( ३५५) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत..जागतिक खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक कसोटी विकेट्स घेणाऱ्यांमध्ये लायन सहाव्या क्रमांकावर आहे. या विक्रमात मुथय्या मुरलीधरन ( ८००), शेन वॉर्न ( ७०८), जेम्स अँडरसन ( ७०४), अनिल कुंबळे ( ६१९), स्टुअर्ट ब्रॉड ( ६०४) हे लायनच्या पुढे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.