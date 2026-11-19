New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टन येथे १९ नोव्हेंबरपासून पहिला कसोटी सामना सुरू झाला आहे. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी जसप्रीत बुमराहसह भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली आहे. पण या सामन्यादरम्यान ग्लेन फिलिप्सविरुद्ध थर्ड अंपायरने दिलेला वादग्रस्त (Glenn Phillips DRS Controversy) ठरला. यावर भारताचा कर्णधार शुभमन गिलही (Shubman Gill) चिडल्याचे दिसले होते. .IND vs NZ, 1st Test: रचिन रवींद्रला DRS अभावी जीवदान, पण अखेर OUT! डॅरिल मिचेलचाही जैस्वालने घेतला भारी कॅच; लंचपर्यंत भारताचं वर्चस्व.या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी घेतल्यानंतर पहिल्याच सत्रात भारताने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. तिसऱ्याच चेंडूवर जसप्रीत बुमराहने न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमला शून्यावर त्रिफळाचीत केले होते. त्यानंतर चौथ्या षटकात अंशुल कंबोजने डेवॉन कॉनवेलाही ४ धावांवर बाद केले. रचिन रवींद्र आणि हेन्री निकोल्सने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण रचिनला २० व्या षटकात आकाश दीपने यष्टीरक्षर रिषभ पंतच्या हातून १५ धावांवर झेलबाद केले. पाठापोठ पुढच्या षटकात डॅरिल मिचेलही १ धावेवर बाद झाला, त्याला जसप्रीत बुमराहने बाद केले. त्यानंतर पहिल्या सत्रात न्यूझीलंडने ४ बाद ६० धावा केल्या होत्या..त्यानंतर लंच ब्रेकनंतर काहीच वेळात टॉम बंडेललाही बुमराहनेच ५ धावांवर बाद केले. गिलने त्याचा झेल घेतला. त्यामुळे निकोल्सला साथ देण्यासाठी ग्लेन फिलिप्स उतरला. ते दोघेही डाव पुढे नेत होते. यावेळी ३१ व्या षटकातील तिसरा चेंडू जसप्रीत बुमराहने टाकला. त्यावेळी चेंडू फिलिप्सच्या बॅट आणि पॅडच्या जवळून गेला. तो चेंडू फिलिप्सच्या मागच्या पॅडला लागल्याने भारताने पायचीतसाठी अपील केले. पण मैदानावरील पंच रिचर्ड इलिंगवर्थ यांनी त्याला नाबाद दिले. त्यावर बऱ्याच चर्चेनंतर गिलने DRS घेण्याचा निर्णय घेतला..IND vs NZ: ODI मालिका जिंकली, पण भारतीय संघाला ICC चा मोठा दणका! ठोठावला मोठा दंड, पण का?.दरम्यान, थर्ड अंपायर पॉल रायफल रिप्ले तपासत असताना चेंडू बॅट आणि पॅडच्या मधून जाताना स्निकोमीटरवर मोठा स्पाईक दिसला. समोरच्या रिप्लेमध्ये बॅट आणि चेंडूमध्ये मोठे अंतर दिसून आले. त्यामुळे चेंडू आधी पॅडला लागल्याचे वाटले. पण पॉल रायफल यांनी आणखी रिप्ले अगदी कमी गतीने पाहिले. त्यांना वाटले की चेंडू बॅटच्या आतल्या बाजूला किंचित लागला आणि मग पॅडवर आदळला. त्यामुळे त्यांनी फिलिप्सला नाबाद घोषित केले. त्यामुळे भारताला रिव्ह्यू गमवावा लागला.मात्र या निर्णयानंतर शुभमन गिल प्रचंड निराश दिसला. तो पंचांशी चर्चाही करताना दिसला. पण इलिंगवर्थ यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण त्याला पटलं नव्हतं. त्यामुळे तो रागात त्यांच्यापासून दूर जाताना दिसला. दरम्यान, जरी पॅडला चेंडू लागला असता, तरी चेंडू स्टम्पच्या वरून जाण्याची शक्यता होती, त्यामुळे कदाचित हा निर्णय अंपायर्स कॉल येऊनही फिलिप्स वाचण्याची शक्यता अधिक होती. पण असे असले तरी हा निर्णय वादग्रस्त ठरला.४.तथापि, या जीवदानाचा फायदा फिलिप्स घेताना दिसला. त्याने निकोल्ससोबत ५० धावांची भागीदारीही ६ व्या विकेटसाठी केली. निकोल्सने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. विशेष म्हणजे त्याच्यासाठी वेलिंग्टनचे मैदान खास असून त्याने या मैदानात खेळलेल्या १५ डावांपैकी ९ डावात ५० हून अधिक धावा केल्या आहेत. न्यूझीलंडने ४५ षटकात ५ बाद १२७ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.