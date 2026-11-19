New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टन येथे कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्याला गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) सुरुवात झाली आहे. या सामन्यातील पहिले सत्र तरी भारताच्या नावावर राहिले आहे. भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी पहिल्या सत्रात हिरव्यागार खेळपट्टीचा चांगला फायदा उचलत न्यूझीलंडच्या ४ विकेट्स घेत अडचणीत टाकले आहे. खेळपट्टीवर गवत ठेवल्याने वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळणार होती, हे लक्षात घेऊन भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. .IND vs NZ, 1st Test: शुभमन गिलने टॉस जिंकला! सिराज-जडेजाला मात्र बाहेर बसवलं, कोणाला मिळाली Playing XI मध्ये संधी?.न्यूझीलंडकडून कर्णधार टॉम लॅथम (Tom Latham) आणि डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) यांनी डावाची सुरुवात केली, पण तिसऱ्याच चेंडूवर जसप्रीत बुमराहने (Jasprit Bumrah) लॅथमला शून्यावरच त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर तिसऱ्या षटकात कॉनवे DRS मध्ये नाबाद दिसल्याने वाचला होता, पण चौथ्या षटकात त्याचा मोठा अडथळा अंशुल कंबोजने (Anshul Kamboj) दूर केला. अंशुलच्या गोलंदाजीवर कॉनवेचा ४ धावांवर यष्टीरक्षक रिषभ पंतने झेल घेतला..त्यानंतर मात्र हेन्री निकोल्स आणि रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) डाव पुढे नेत होते. त्यांनी धावफलक हलताही ठेवला होता. याचदरम्यान ११ व्या षटकात रचिन रवींद्रला जीवदान मिळाले. अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर स्टम्पमागे झेलबादसाठी भारताने अपील केले होते, पण अंपायरने नाबाद दिले. त्यावेळी रिषभ पंत डीआरएस घेण्यासाठी सांगत होता, मात्र भारतीय खेळाडूंच्या चर्चेनंतर हा रिव्ह्यू न घेण्याचं ठरलं. मात्र नंतर रिप्लेमध्ये दिसले की रचिनच्या बॅटला चेंडूचा हलका स्पर्श झाला होता. पण रिव्ह्यू न घेतल्याने रचिनला ५ धावांवर जीवदान मिळाले..IND vs NZ, 1st Test: बुम बुम बुमराह! तिसऱ्याच बॉलवर न्यूझीलंडच्या कर्णधाराला केलं क्लिन बोल्ड, दोन्ही ओपनर बाद; Video.यानंतर मात्र रचिनने निकोल्सला साथ दिली. त्यांनी संघाला ५० धावांच्या पारही पोहचवले. त्यामुळे ही जोडी त्रासदायर ठरण्याची शक्यता होती. पण याचवेळी २० व्या षटकात आकाश दीपने रचिनला रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे न्यूझीलंडने तिसरी विकेट गमावली. रचिन ५० चेंडूत १५ धावा करून बाद झाला..तो बाद झाल्यानंतर डॅरिल मिचेल फलंदाजीला उतरला, पण त्याला जसप्रीत बुमराहने फार काळ टिकू दिलं नाही. त्याने टाकलेल्या चेंडूवर मिचेलने बचावात्मक खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू बॅटला लागून फॉरवर्ड शॉर्ट-लेगला क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या यशस्वी जैस्वालने पकडला. त्यामुळे न्यूझीलंडने ५२ धावांवरच चौथी विकेट गमावली. मिचेल १ धावेवर माघारी परतला..त्यानंतर २३ व्या षटकानंतर पहिले सत्र संपले आणि लंच ब्रेक झाला. त्यावेळी न्यूझीलंडने ४ बाद ६० धावा केल्या होत्या. हेन्री निकोल्स २९ धावांवर नाबाद आहे आणि टॉम बंडेल ५ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.