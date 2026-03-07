Cricket

T20 WC, IND vs NZ: बुमराहसुद्धा माणूसच आहे... फायनलपूर्वी न्यूझीलंडच्या खेळाडूकडून टीम इंडियाला वॉर्निंग

Glenn Phillips on Jasprit Bumrah: टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यापूर्वी न्यूझीलंडचा अष्टपैलू ग्लेन फिलिप्स प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराहबाबत भाष्य केले आहे.
Jasprit Bumrah | T20 World Cup 2026

Pranali Kodre
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा विजेता रविवारी (८ मार्च) मिळणार आहे. रविवारी भारत आणि न्यूझीलंड या दोन संघात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम सामना रंगणार आहे.

केवळ ५३ लाखांची लोकसंख्या असलेल्या न्यूझीलंड संघाने गेल्या काही काळात क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup) सातत्याने बाद फेरीपर्यंत मजल मारली आहे.

IND vs NZ Final Rule : ... तर भारत-न्यूझीलंड यांना संयुक्त जेतेपद दिले जाणार! T20 World Cup फायनलसाठी ICC चा नियम घ्या जाणून
