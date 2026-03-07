T20 WC, IND vs NZ: बुमराहसुद्धा माणूसच आहे... फायनलपूर्वी न्यूझीलंडच्या खेळाडूकडून टीम इंडियाला वॉर्निंग

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा विजेता रविवारी (८ मार्च) मिळणार आहे. रविवारी भारत आणि न्यूझीलंड या दोन संघात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम सामना रंगणार आहे. केवळ ५३ लाखांची लोकसंख्या असलेल्या न्यूझीलंड संघाने गेल्या काही काळात क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांनी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup) सातत्याने बाद फेरीपर्यंत मजल मारली आहे..IND vs NZ Final Rule : ... तर भारत-न्यूझीलंड यांना संयुक्त जेतेपद दिले जाणार! T20 World Cup फायनलसाठी ICC चा नियम घ्या जाणून.विशेष म्हणजे २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यातही भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) आमने-सामने होते. त्यानंतर आता एका वर्षांच्या आतच पुन्हा एकदा हे दोन संघ आमने सामने येणार आहेत. अशात या सामन्यापूर्वी न्यूझीलंडचा अष्टपैलू ग्लेन फिलिप्सने (Glenn Phillips) प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने म्हटले आहे की भारताची १४० कोटींची लोकसंख्या असल्याने ते तीन संघ सहज खेळवू शकतात, पण न्यूझीलंडला याबाबतीत मर्यादा आहेत..फिलिप्स म्हणाला, 'नक्कीच आमच्या देशात निवडण्यासाठी कमी लोकं आहेत, त्यामुळे उच्च कार्यक्षमता कार्यक्रम अतिशय विशिष्ट आणि आमच्या लोकसंख्येनुसार तयार केले आहेत. पण जी प्रतिभा भारतात आहे, ती अफलातून आहे. ते सहज तीन संघ तयार करून या वर्ल्ड कपमध्ये खेळवू शकतात. पण आमच्यासाठी कमी लोकसंख्या असूनही जगातील संघांशी स्पर्धा करणे नक्कीच विलक्षण आहे.'.याशिवाय पत्रकारांकडून फिलिप्सला भारतीय संघातील खेळाडूंबद्दलही विचारण्यात आले. पण सध्या फॉर्ममध्ये नसलेल्या वरूण चर्कवर्तीलाही कमी लेखण्यात फिलिप्सने नकार दिला. तसेच फॉर्ममध्ये असलेला जसप्रीत बुमराह देखील माणूस आहे, असं तो म्हणाला.फिलिप्स म्हणाला, 'आम्ही वरुण चक्रवर्तीला बऱ्याचदा खेळलो आहे, ज्याची मदत झाली आहे. पण आम्ही एका वेळी एकाच चेंडूचा विचार करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याचाही चांगला दिवस असू शकतो, तसेच आमचाही चांगला दिवस असू शकतो.'.T20 World Cup: भारतीय संघाने अहमदाबादमधील हॉटेल अन् ड्रेसिंग रुम बदलली, पण का? बॅड लक की आणखी काही?.फिलिप्स पुढे बुमराहबद्दल म्हणाला, 'आम्ही त्याच्याविरुद्ध चांगली कामगिरी केलेली आहे, पण तो जागतिक दर्जाचा गोलंदाज आहे. बुमराहकडे विविधता आहे, तो डेथ ओव्हर्समध्ये चांगले यॉर्कर्स टाकतो. पण तो देखील माणूसच आहे.'भारत आणि न्यूझीलंड या संघातील उपांत्य सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.