Hardik Pandya: "जा, जाऊन झोप; घरी पोहोचल्यावर कॉल कर!" मुंबई इंडियन्स हरली अन् कॅप्टन पांड्याचं भलतंच काहीतरी चाललंय...

Mumbai Indians captain controversy social media reaction: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये लाजीरवाण्या पराभवाचा सामना करावा लागला. चेन्नई सुपर किंग्सची यंदाच्या पर्वातील कामगिरी पाहता, MI आपल्या प्रेक्षकांसमोर CSK ला सहज पाणी पाजतील असे वाटले होते. पण, संजू सॅमसनच्या शतकाने चेन्नईला २०७ धावांपर्यंत पोहोचवले आणि त्यानंतर अकिल होसैन व नूर अहमदसह CSK च्या गोलंदाजानी MI ला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. .मुंबईने १०३ धावांनी हा सामना गमावला आणि हा त्यांचा आयपीएल इतिहासातील सर्वात लाजीरवाणा पराभव ठरला. मुंबईच्या या पराभवाने फॅन्स, स्वतः आकाश अंबानी निराश झालेले असताना कर्णधार हार्दिक पांड्याचं ( Hardik Pandya) भलतंच काही चाललं होतं. ते पाहून नेटकरी खवळले..Viral Video : मी पण चाललो, तुम्ही पण निघा आता! मुंबई इंडियन्सचा पराभव दिसताच Akash Ambani यांनी चाहत्यांना केला इशारा.हार्दिकला मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार बनवले, तेव्हापासूनच नेटकऱ्यांना राग आलाच आहे. त्यात हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली मुंबईला फार काही चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. यंदाच्या पर्वात ७ सामन्यांत फक्त दोन विजयांसह ते गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहेत. मुंबई इंडियन्सला आता प्ले ऑफमध्ये प्रवेश करण्यासाठी उर्वरित ७ पैकी किमान सहा सामने जिंकणे गरजेचे आहे. त्याहून कमी विजय म्हणजे त्यांना इतरांच्या निकालांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे..कर्णधार हार्दिकचे फसलेले डाव, फलंदाजीतील अपयश अन् गोलंदाजीतील फसलेले प्रयोग मुंबई इंडियन्सला महागात पडत आहेत. त्यात हार्दिकने मागील पाच सामन्यांत ९, ४०, १४, १५,१ अशा धावा करताना केवळ दोन विकेट्स घेतल्या आहेत. पराभवानंतर तो सारखा एकच वाक्य बोलतोय की, पराभवामागचं कारण शोधायला हवं, काहीतरी करायला हवं... पण, प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही. त्यामुळे आधीच चाहते त्याच्यावर खवळले आहेत..IPL 2026 Controvarsy: शार्दूल ठाकूर फंलदाजीला आलाच कसा? मुंबई इंडियन्सने Impact Player म्हणून दानिशला खेळवले, मग?.त्यात कालच्या पराभवानंतर हार्दिक त्याची प्रेयसी महिका शर्मा व मुलगा अगस्त्या याला, "जा, घरी जाऊन झोपा; पोहोचल्यावर कॉल करा" असा इशारा करताना दिसला. त्याचवेळी मुंबईच्या पराभवाचं दुःख महिकाच्या चेहऱ्यावर अजिबात दिसत नव्हतं. तेच जसप्रीत बुमराहची पत्नी संजना व दीपक चहरची बहिण मालती या मात्र उदास दिसल्या. त्यावरूनही हार्दिक व महिकाला ट्रोल केले जात आहे.