गोव्यात रंगणार पहिली लिजेंड्स प्रो टी20 लीग; धवन, हरभजन, वॉटसन, स्टेनसह दिग्गज होणार सहभागी

शिखर धवन, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन आणि डेल स्टेन यांसारखे तडफदार दिग्गज SG समूहाद्वारे प्रमोट केलेली लिजेंड्स प्रो टी20 लीग स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. ही फक्त आणखी एक लिजेंड्स स्पर्धा नसून, जगातील महान खेळाडूंना साजरे करण्याच्या पद्धतीला नव्याने परिभाषित करणारा अनुभव चाहत्यांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच देणार आहे..अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देणाऱ्या दिग्गज या स्पर्धेत पुन्हा एकत्र आलेले पाहायला मिळणार आहेत. या लीगचा पहिला सीझन गोव्यात 26 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान रंगणार असून, पहिल्या सीजनमध्ये सहा फ्रँचायझी संघ आणि 90 दिग्गज खेळाडूंचा सहभाग असेल. नव्या इतिहासाची सुरुवात करणारी ही स्पर्धा नव्याने उद्घाटन केलेल्या वर्ना येथील 1919 स्पोर्ट्झ क्रिकेट स्टेडियममध्ये आयोजित केली जाणार आहे..माजी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मायकेल क्लार्क यांची लीग कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपल्या नव्या भूमिकेबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले: "भारत हा जगातील सर्वात मोठा क्रिकेट चाहत्यांचा एक देश आहे आणि माझ्यासाठीही अत्यंत खास आहे. चाहत्यांचा उत्साह, अभिमान आणि या लीगचा भाग होण्याचा सन्मान, तसेच काही जुन्या मित्रांबरोबर पुन्हा जोडले जाण्याची आणि प्रतिस्पर्ध्यांशी पुन्हा भिडण्याची संधी, खरोखर खास आहे. इतके महान खेळाडू एका लीगमध्ये सहभागी होताना पाहणे रोमांचक आहे. गोवा एक उत्कृष्ट ठिकाण आहे आणि चाहत्यांना उच्च दर्जाचा क्रिकेट, स्पर्धात्मक सामने आणि अविस्मरणीय क्षणांचा आनंद घेताना पाहण्यासाठी मी उत्सुक आहे.".SG समूहाचे रोहन गुप्ता म्हणाले, "लिजेंट्स प्रो टी20 लीगद्वारे आमचे ध्येय क्रिकेटचा वारसा साजरा करताना चाहत्यांना स्पर्धात्मक आणि आकर्षक अनुभव देणे आहे. जगातील महान खेळाडूंना गोव्यात एकत्र आणून त्यांच्या कामगिरींचा गौरव करण्यात आम्हाला अभिमान वाटतो. ही लीग दिग्गजांना एक भक्कम आणि संरचित प्लॅटफॉर्म देण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते, तसेच चाहत्यांना पुन्हा एकदा उच्च दर्जाचा क्रिकेट पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देते.".लीगचे अधिकृत आणि एकमेव एक्झिक्युशन पार्टनर अरिवा स्पोर्ट्सने SG समूहासोबत मिळून लीगची रचना तयार करण्यापासून जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंची फळी उभी करण्यापर्यंत सर्व कार्य केले आहे. अरिवा स्पोर्ट्सचे सहसंस्थापक रजनीश चोप्रा म्हणाले: "या उद्घाटन आवृत्तीत जगातील काही सर्वोत्तम खेळाडूंना भारतात आणताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. बराच काळ क्रिकेट चाहत्यांनी पाहिले नसलेल्या दिग्गजांना पुन्हा पाहण्याची ही एक अनोखी संधी आहे. या लीगमध्ये रोमांचक सामने, संस्मरणीय क्षण आणि दर्जेदार क्रिकेटची हमी आहे. खरोखरच ही स्पर्धा उत्सुकतेने पाहण्यासारखी आहे."लवकरच संघांची नावे आणि तिकीटविक्रीसंदर्भातील माहिती जाहीर केली जाणार आहे..