Cricket

गोव्यात रंगणार पहिली लिजेंड्स प्रो टी20 लीग; धवन, हरभजन, वॉटसन, स्टेनसह दिग्गज होणार सहभागी

Legends Pro T20 League In Goa: गोव्यात नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच लिजेंड्स प्रो टी20 लीगचे आयोजन होणार आहे. शिखर धवन, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन आणि डेल स्टेन यांसारखे दिग्गज खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.
गोव्यात रंगणार पहिली लिजेंड्स प्रो टी20 लीग; धवन, हरभजन, वॉटसन, स्टेनसह दिग्गज होणार सहभागी
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

शिखर धवन, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन आणि डेल स्टेन यांसारखे तडफदार दिग्गज SG समूहाद्वारे प्रमोट केलेली लिजेंड्स प्रो टी20 लीग स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. ही फक्त आणखी एक लिजेंड्स स्पर्धा नसून, जगातील महान खेळाडूंना साजरे करण्याच्या पद्धतीला नव्याने परिभाषित करणारा अनुभव चाहत्यांना वर्षाच्या सुरुवातीलाच देणार आहे.

गोव्यात रंगणार पहिली लिजेंड्स प्रो टी20 लीग; धवन, हरभजन, वॉटसन, स्टेनसह दिग्गज होणार सहभागी
IND vs SA, 2nd Test: भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान, तर द. आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर; शेवटच्या दिवशी कसे समीकरण?
Loading content, please wait...
Goa
Shikhar Dhawan
dale steyn
harbhajan singh
t20 league

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com