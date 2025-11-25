IND vs SA, 2nd Test: भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान, तर द. आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर; शेवटच्या दिवशी कसे समीकरण?

गुवाहाटी कसोटीच्या शेवटच्या दिवशी भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान आहे, तर दक्षिण आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताला ५२२ धावांची गरज असून दक्षिण आफ्रिकेला ८ विकेट्सची आवश्यकता आहे. या सामन्याचा निकाल वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ साठी महत्त्वाचा ठरणार आहे..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सुरू असलेली गुवाहाटी कसोटी शेवटच्या दिवसापर्यंत रंगणार आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला असून दक्षिण आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे, तर भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे बुधवारच्या म्हणजेच या सामन्यातील शेवटचा दिवसाच्या खेळाकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही भाग असल्याने हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे..IND vs SA, 2nd Test: रिषभ पंतला मैदानात पाहून आर अश्विन का झाला नाराज? म्हणाला, स्पष्ट संकेत....चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला, तेव्हा भारतीय संघाने ५४९ धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्या डावात १५.५ षटकात २ बाद २७ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे आता पाचव्या दिवशी भारताला आणखी ५२२ धावांची गरज आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी ८ विकेट्सची गरज आहे..या सामन्यात चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने दुसरा डाव शेवटच्या सत्रात घोषित करत भारतासमोर ५४९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वालने सुरुवात केली होती. पण जैस्वालला ७ व्याच षटकात मार्को यान्सिनने यशस्वी जैस्वालला १३ धावांवरच बाद केले. त्यानंचर केएल राहुललाही सिमॉन हार्मरने फार काळ टिकू दिलं नाही. त्याने राहुल ३० चेंडूत ६ धावांवर असताना त्रिफळाचीत केले. .त्यानंतर कुलदीप यादव साई सुदर्शनला साथ देण्यासाठी नाईट वॉचमन म्हणून आला. त्यांनी नंतर चौथा दिवस संपेपर्यंत विकेट्स जाऊ दिल्या नाहीत. चौथा दिवस संपला तेव्हा सुदर्शन २५ चेंडूत २ धावांवर आणि कुलदीप २२ चेंडूत ४ धावांवर नाबाद आहे..IND vs SA, 2nd Test: भारताविरुद्ध स्टब्सचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण द. आफ्रिकेने विजयासाठी ठेवलं भलंमोठं लक्ष्य.तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकने दुसरा डाव ७८.३ षटकात ५ बाद २६० धावांवर घोषित केला. दक्षिण आफ्रिकेकडून ट्रिस्टन स्टब्सने १८० चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह ९४ धावांची खेळी केली. तसेच टोनी डी झोर्झीने ६८ चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली. याशिवाय सलामीवीर रायन रिकल्टनने ३५ धावांचे आणि एडेन मार्करमने २९ धावांचे योगदान दिले. कर्णधार तेंबा बावुमा मात्र ३ धावांवर बाद झाला. विआन मुल्डर ३५ धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून रवींद्र जडेजाने चांगली गोलंदाजी करताना ४ विकेट्स घेतले, तर वॉशिंग्टन सुंदरने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.