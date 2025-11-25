Cricket

IND vs SA, 2nd Test: भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान, तर द. आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर; शेवटच्या दिवशी कसे समीकरण?

India Fight to Avoid Defeat against South Africa: गुवाहाटी कसोटीत भारताविरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वरचढ ठरताना दिसत असून शेवटचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. या सामन्याचा निकाल दोन्ही संघांसाठी WTC स्पर्धेच्या दृष्टीनेही निर्णायक ठरणार आहे.
KL Rahul | India vs South Africa 2nd Test

  • गुवाहाटी कसोटीच्या शेवटच्या दिवशी भारतासमोर सामना वाचवण्याचे आव्हान आहे, तर दक्षिण आफ्रिका विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे.

  • भारताला ५२२ धावांची गरज असून दक्षिण आफ्रिकेला ८ विकेट्सची आवश्यकता आहे.

  • या सामन्याचा निकाल वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ साठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

