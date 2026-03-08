Sanju Samson Speech : 'मी पूर्णपणे तुटलो होतो... पण, देवाची माझ्यासाठी वेगळीच योजना होती,' संजू सॅमसनचे डोळे पाणावले

I was broken but God had different plans Sanju Samson quote: भारताच्या पहिल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ज्या संजू सॅमसनचे नावही नव्हते... त्याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला... २०२४च्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा तो सदस्य होता, परंतु त्याला संधी मिळाली नाही. याही वर्ल्ड कपमध्ये तो पहिल्या पसंतीच्या खेळाडूंमध्ये नव्हता, परंतु भारतीय संघ संकटात सापडला, तेव्हा संजूची निवड झाली आणि त्याने ती सार्थ ठरवली.. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या नॉक आऊट सामन्यात त्याने नाबाद ९७ धावा कुटल्या... उपांत्य फेरीत ८९ आणि फायनलमध्ये ८९ धावांची खेळी करून सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला..संजू सॅमसनची हा प्रवास चढ उतारांचा राहिला, परंतु त्याने स्वतःवरील विश्वास व कठोर मेहनत केली आणि आज त्याने पुरस्कार जिंकला. हा पुरस्कार जिंकताना संजू थोडा भावनिक झाला होता आणि त्याचे डोळे पाणावले होते. "न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेनंतर मी तुटलो होतो, माझी स्वप्ने पूर्णपणे भंगली होती. मी काय करू शकतो याचा विचार करत होतो. पण देवाची माझ्यासाठी काही वेगळी योजना होती आणि स्वप्ने पाहण्याचे मी सोडले नाही आणि हे त्याचेच बक्षीस आहे," असे संजूने सामन्यानंतर सांगितले..तो पुढे म्हणाला, " हे स्वप्नासारखे वाटतेय. खूप आनंदी आणि कृतज्ञ आहे. शब्दांतून या भावना व्यक्त करणे अवघड आहे. खरे सांगायचे तर, ते एक-दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाले. जेव्हा मी २०२४ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील संघात होतो, जिथे मला संधी मिळाली नाही. तेव्हा मी कल्पना करत राहिलो, काम करत राहिलो आणि मला नेमके हेच करायचे होते."..India World Champion: संजू सॅमसन नव्हे, तर 'या' खेळाडूला मिळाला Players of the Match चा पुरस्कार... सारेच चकित...." या कठीण काळात बऱ्याच माजी खेळाडूंनी माझ्याशी संपर्क साधला आहे आणि मला मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मी सचिन ( तेंडुलकर ) सरांशी सतत संपर्कात आहे. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळाल्याने, तुम्ही आणखी काय मागू शकता? मला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाचा मी खूप आभारी आहे," असे तो पुढे म्हणाला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.