GT vs CSK Live: शुभमन गिल Out असूनही मैदानावर उभा राहिला, चेन्नईचा तिथेच कार्यक्रम झाला; गुजरातच्या कर्णधाराने मोडले अनेक विक्रम

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Marathi Cricket update: गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलला ( Shubman Gill) चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात नशिबाची साथ मिळाली. आठव्या षटकात गुरजपनीत सिंगच्या गोलंदाजीवर पुल शॉट खेळताना गिलच्या बॅटची कड लागल्याचे रिप्लेमध्ये दिसून आले. मात्र यष्टिरक्षक उर्विल पटेलने जोरदार अपील केले नाही आणि गोलंदाजाही तितका उत्सुक दिसला नाही. जीवदान मिळाल्यानंतर गिलने आक्रमक फलंदाजी करत गुजरातला मजबूत स्थितीत पोहोचवले. त्याचबरोबर त्याने अनेक विक्रमांनाही गवसणी घातली. .साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांच्या आतषबाजीने CSK ला, प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय का घेतला असे वाटले.. GT च्या या सलामीवीरांनी आपला फॉर्म कायम राखताना १५ वेळा ५०+ धावांच्या भागीदारीचा विक्रम केला. आयपीएलमध्ये सर्वाधिकवेळा ५०+ धावांची भागीदारी करणाऱ्या सलामीच्या जोडीशी त्यांनी रोहित शर्मा व इशान शर्मा ( ४३ डाव) यांच्याशी बरोबरी केली. या विक्रमात डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन ही जोडी १८ वेळा ( ४८ डाव) असा पराक्रम करून आघाडीवर आहे. या दोघांनी पॉवर प्लेमध्ये ६२ धावा केल्या..शुभमनने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना ट्वेंटी-२०त ६००० धावांचा पल्ला गाठला. हे त्याचे दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. २०२३ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध त्याने २२ चेंडूंत अर्धशतक केले होते. ट्वेंटी-२०त सर्वात कमी डावांत ६००० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो सातव्या क्रमांकावर आला आहे..Fastest to 6000 T20 runs (by innings)१६२ डाव - ख्रिस गेल१६५ डाव - बाबर आझम१६६ डाव - लोकेश राहुल१८० डाव - शॉन मार्श१८० डाव - डेव्हॉन कॉनवे१८४ डाव - विराट कोहली१८५ डाव - शुभमन गिल.२७ वर्ष पूर्ण करण्यापूर्वी ट्वेंटी-२०त ६००० धावा करणारा तो चौथा पुरुष क्रिकेटपटू ठरला. या विक्रमात बाबर आझम ( ७०५५), रहमनु्ल्लाह ( ६३८५) व विल जॅक्स ( ६१२०) यांची नावं आहेत.आयपीएलच्या या पर्वात ६०० धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. सलामीवीर म्हणून आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा जोडणाऱ्या जोडीत शुभमन गिल व साई सुदर्शन ( १८९८) दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत. या विक्रमात डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन ( २२२०) हे आघाडीवर आहेत. शुभमन व साई यांनी विराट कोहली व फॅफ ड्यू प्लेसिस ( १८९०) यांचा विक्रम मोडला..IND vs AFG ODI: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या OUT; दोन खेळाडूंचे पदार्पण! वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन.या जोडीने आक्रमक फटकेबाजी सुरू करताना आयपीएलमधील १०वी शतकी भागीदारी पूर्ण केली. त्यांनी ट्वेंटी-२०त कोणत्याही विकेटसाठी सर्वाधिक १० वेळा शतकी भागीदारीच्या विक्रमात ख्रिस गेल-विराट कोहली, बाबर आझम- मोहम्मद रिझवान व एबी डिव्हिलियर्स-विराट कोहली यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली.सलामीवीर म्हणून शुभमन व साई यांची ही सातवी शतकी भागीदारी ठरली आणि त्यांनी डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन आणि ट्रॅव्हिस हेड व अभिषेक शर्मा ( ६ वेळा) यांचा विक्रम मोडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.