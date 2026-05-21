Big Blow : संजू सॅमसन चालू सामना सोडून मैदानाबाहेर गेला, CSK ला दुसरा यष्टिरक्षक उभा करावा लागला... फलंदाजीला येणार की नाही?

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Marathi Cricket update: चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफमध्ये राहायचे असल्यास विजयाशिवाय पर्याय नाही. त्यात आज त्यांच्यासमोर गुजरात टायटन्सचे आव्हान आहे आणि ते आधीच प्ले ऑफमध्ये पोहोचले आहेत. पण, त्यांना क्वालिफायर १मध्ये आपली जागा पक्की करायची आहे. दोन्ही संघांना मागील सामन्यात हार पत्करावी लागली आहे आणि अंतिम टप्प्यापूर्वी विजयपथावर परतण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न असेल. GT vs CSK सामन्यात गुजरातकडे ५-४ अशी आघाडी आहे आणि अहमदाबादमध्ये गुजरातने दोन्ही सामने जिंकले आहेत..CSK च्या पात्रतेचे समीकरणगुजरात टायटन्सविरुद्ध जिंकणे अनिवार्य - १८ धावांनी किंवा १८ चेंडू राखूनलखनौ सुपर जायंट्सचा शनिवारी पंजाब किंग्सविरुद्ध विजय फायद्याचामुंबई इंडियन्सकडून राजस्थान रॉयल्सचा पराभव गरजेचा - MI ने १६ धावांनी / १६ चेंडू राखून जिंकावेदिल्ली कॅपिटल्सकडून कोलकाता नाइट रायडर्सचा पराभव - परंतु ४० धावांपेक्षा जास्त फरकाने किंवा ४ षटके राखून नसावा.World Record : मुंबई इंडियन्सने मोडला पाकिस्तानचा विश्वविक्रम; IPL फ्रँचायझींमध्येही सर्व आघाड्यांवर टॉपर... .Chennai Super Kings: संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, उर्विल पटेल, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, मॅथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेन्सर जॉन्सन, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंगGujarat Titans : साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवातिया, कागिसो रबाडा, अर्शद खान, मोहम्मद सिराज.ऋतुराज गायकवाडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. या परिस्थितीचा अंदाज घेता अकिल होसेनच्या जागी गुरजपनीत सिंग परतला आहे, तर मॅट शॉर्टसाठी प्रशांत वीरला बाहेर बसवावे लागले आहे. गुजरातच्या संघात साई किशोरच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णा परतला आहे. फलंदाजीला आलेल्या साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांनी GT ला आक्रमक सुरूवात करून दिली आणि ५.१ षटकांत अर्धशतकी धावसंख्या पूर्ण केली. ही त्यांची आयपीएलमधील ४६ डावातील २१ वी 50+ धावांची भागीदारी आहे. सलामीवीरांमध्ये ख्रिस गेल व विराट कोहली ( २१) यांच्या विक्रमाशी GT ओपनर्सनी बरोबरी केली..IND vs AFG ODI: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या OUT; दोन खेळाडूंचे पदार्पण! वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन.संजू सॅमसनला चेंडू अडवण्याच्या प्रयत्नात हाताला दुखापत झाली आणि तो मैदानाबाहेर गेला. त्याच्या अनुपस्थितीत उर्विल पटेल यष्टिरक्षण करतोय.