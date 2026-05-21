GT vs CSK Live: साई सुदर्शन-शुभमन गिलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! यांच्याशी जो नडला, त्याला यांनी गाडला; IPL मधील सर्वात यशस्वी ओपनर्स...

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Marathi Cricket update: गुजरात टायटन्सचे सलामीवीर साई सुदर्शन आणि शुभमन गिल ( Shubman Gill Record) यांनी आयपीएल २०२६ मध्ये इतिहास रचला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात एका मागून एक असे अनेक विक्रम नोंदवले आणि त्यात वर्ल्ड रेकॉर्डचीही नोंद आहे. आयपीएल इतिहासात एका संघासाठी दोन वेगवेगळ्या फलंदाजांनी ६०० हून अधिक धावा करण्याचा पराक्रम दोन वेळा करणारी ही पहिली जोडी ठरली आहे..साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांनी CSK च्या गोलंदाजांना हतबल केले. या दोघांच्या फटकेबाजीने हैराण झालेले चेन्नईचे खेळाडू अपील करणेही विसरलेले दिसले.. आठव्या षटकात गुरजपनीत सिंगच्या चेंडूची कड लागून उर्विल पटेलने झेल टिपला. पण, ना त्याने अपील केले, ना गुरजपनीतने... त्यामुळे शुभमनला जीवदान मिळाले. याचा पुरेपूर फायदा उचलून शुभमनने आयपीएलमधील त्याचे दुसरे वेगवान ( २३ चेंडू) अर्धशतक पूर्ण केले... ट्वेंटी-२०त ६००० धावांचा टप्पा ओलांडला....साईसह त्याने १५ वेळा ५०+ धावांच्या भागीदारीचा विक्रम केला. आयपीएलच्या या पर्वात ६०० धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. सलामीवीर म्हणून आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा जोडणाऱ्या जोडीत शुभमन व साई ( १८९८) दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले. आयपीएलमधील १०वी शतकी भागीदारी त्यांनी पूर्ण केली. ही सलामीवीर म्हणून त्यांची सातवी शतकी भागीदारी ठरली आणि त्यांनी डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन आणि ट्रॅव्हिस हेड व अभिषेक शर्मा ( ६ वेळा) यांचा विक्रम मोडला..शुभमनपाठोपाठ साईनेही अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे सलग पाचवे अर्धशतक होते. आयपीएल इतिहासात सलग पाच सामन्यांत ५०+ धावांची खेळी करणाऱ्या खास यादीत त्याने स्वतःचे नाव नोंदवले. २०१२ मध्ये वीरेंद्र सेहवागने पहिल्यांदा हा पराक्रम केला होता. त्यानंतर जॉस बटलर ( २०१८) व डेव्हिड वॉर्नर ( २०१९) यांनी हा विक्रम नोंदवला. शुभमन आणि साई यांनी या पर्वात प्रत्येकी ६०० हून अधिक धावा केल्या. सलग दुसऱ्या पर्वात त्यांनी हा पराक्रम केलेला आहे..ख्रिस गेल आणि विराट कोहली (RCB, २०१३)विराट कोहली आणि एबी डिव्हिलियर्स (RCB, २०१६)ऋतुराज गायकवाड आणि फॅफ डु प्लेसिस (CSK, २०२१)विराट कोहली आणि फॅफ ड्यू प्लेसिस (RCB, २०२३)शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन (GT, २०२५)शुभन गिल आणि साई सुदर्शन (GT, २०२५).GT vs CSK Live: शुभमन गिल Out असूनही मैदानावर उभा राहिला, चेन्नईचा तिथेच कार्यक्रम झाला; गुजरातच्या कर्णधाराने मोडले अनेक विक्रम.