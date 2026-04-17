GT vs KKR Live: अजिंक्य रहाणेचे सर्व डावपेच फसले; पॉवर प्लेमध्ये KKR चा फुसsssका बार.. IPL 2026 मध्ये नकोसा विक्रम नावावर

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Marathi Updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पहिल्या विजयाच्या शोधात असलेल्या कोलकाता नाइट रायडर्सने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या या सामन्यात KKR ने फिन अॅलनच्या जागी टीम सेइफर्टला संधी दिली गेली आहे. कोलकाताच्या फलंदाजांनी कोणत्याही दडपणाशिवाय फलंदाजी करावी, हा या निर्णयामागचा हेतू असल्याचे कर्णधार अजिंक्य रहाणेने सांगितले. गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल प्रथम गोलंदाजी करायला मिळणार, म्हणून आनंदित होता. .Kolkata Knight Riders: टीम सेइफर्ट, सुनील नरीन, अजिंक्य रहाणे, कॅमेरून ग्रीन, अंगकृश रघुवंशी, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, रमनदीप सिंग, अनुकुल रॉय, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागीGujarat Titans: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवातिया, राशीद खान, अशोक शर्मा, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.KKR ने त्यांच्या सलामीत पुन्हा एकदा प्रयोग केला... अजिंक्यसोबत टीम सेइफर्ट आज सलामीला आले. मागच्या सामन्यात सुनील नरीन आला होता. पण, अजिंक्य आक्रमक फटका मारण्याच्या प्रयत्नात पहिल्याच चेंडूवर माघारी परतला. आयपीएल २०२० नंतर खेळलेल्या ५० डावांमध्ये अजिंक्य प्रथमच भोपळ्यावर बाद झाला. त्यात कागिसो रबाडाने दुसऱ्या षटकात अंगकृश रघुवंशीला ( ८) सुरेख चेंडूवर यष्टिरक्षक जॉस बटलरच्या हाती झेल देण्यास भाग पाडले. बटलरचा हा ट्वेंटी-२०त ३०० वा झेल ठरला. या विक्रमात किरॉन पोलार्ड ( ४०५), डेव्हिड मिलर ( ३३२) व क्विंटन डी कॉक ( ३१६) हे पुढे आहेत..रबाडाने त्याच्या पुढच्या षटकात KKR ला आणखी एक मोठा धक्का दिला आणि सेइफर्ड ( १९) झेलबाद झाला. KKR ने ३२ धावांत ३ बळी गमावले आणि कॅमेरून ग्रीनला मिळालेल्या किमतीला साजेशी खेळी करावीच लागणार होती. रबाडाने आयपीएमध्ये चौथ्यांदा डावात पॉवर प्लेमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट घेतली आहे. कोलकाताला पहिल्या सहा षटकांत ३ फलंदाजांच्या मोबदल्यात ३७ धावाच करता आल्या. सातव्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णा व रोव्हमन पॉवेल यांच्यात चांगला कलगीतुरा पाहायला मिळाली..पॉवेने चेंडू सरळ टोलावला आणि तो कृष्णाने हाती घेत लगेच फलंदाजाच्या दिशेने फेकला. पण, पॉवेलनेही त्याला सडेतोड उत्तर देत, पुढील चेंडू षटकार खेचला. KKR ने यंदाच्या पर्वात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक १२ विकेट्स गमावल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा कोलकाताने १० षटकांत ३ बाद ८३ धावा केल्या होत्या.