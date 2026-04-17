GT vs KKR Live: कॅमेरून ग्रीनचा 'माँस्टर' Six! महागड्या Sierra गाडीला डेंट... TATA देणार ५ लाख, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण, Video

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Marathi Updates: कॅमेरून ग्रीनला अखेर सूर गवसला... २५.२ कोटींच्या या खेळाडूने कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शुक्रवारी दमदार खेळी करून दाखवली. ३२ धावांत ३ फलंदाज माघारी परतले असताना ग्रीनने सुरुवातीला रोव्हमन पॉवेलसह ५५ धावा जोडल्या आणि त्यानंतर अनुकुल रॉयसह १८ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. ग्रीनने आकाश शर्माच्या चेंडूवर माँस्टर सिक्स मारला आणि तो सीमारेषेवरील Tata Sierra गाडीवर जाऊन आदळला. त्यामुळे गाडीला डेंट आला, पंरतु ग्रीनच्या या सिक्समुळे टाटाला ५ लाख रुपये बक्षीस म्हणून द्यावे लागले..आमच्या फलंदाजांना बिनधास्त खेळता यावे यासाठी मी प्रथम फलंदीजाचा निर्णय घेतोय, असे सांगणाऱ्या अजिंक्य रहाणेला KKR च्या फलंदाजांनी तोंडावर पाडले. स्वतः अजिंक्य पहिल्याच चेंडूवर माघारी परतला. त्यानंतर अंगकृश रघुवंशी (८ ) व टीम सेइफर्ट ( १९) यांना कागिसो रबाडाने बाद केले. कोलकाताने ३२ धावांत ३ फलंदाज गमावले. त्यानंतर रोव्हमन पॉवेल व कॅमेरून ग्रीन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. दोघांनी चौथ्या विकेटसाटी ५५ धावा जोडून संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला..IPL 2026 News: मुंबई इंडियन्सचा नेट बॉलर CSK च्या ताफ्यात! काल वानखेडेवर होता, आज मोठा ट्विस्ट; रोहितचा आशीर्वाद घेतला अन्....११ व्या षटकात अशोक शर्माने चेंडूच्या टप्प्यात बदल करताना पॉवेलला उत्तुंग फटका मारण्यास भाग पाडले आणि मोहम्मद सिराजने त्याचा झेल टिपला. पॉवेल २० चेंडूंत २७ धावांवर बाद झाला. राशिद खानने पुढच्या षटकात स्वीप शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ग्रीनसाटी LBW अपील करत DRS घेतला. GT चा निर्णय चुकला, ग्रीन नाबाद राहिला. .१३ व्या षटकात ग्रीनने डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरला षटकार खेचला आणि चेंडू गाडीवर आदळला... आयपीएलमध्ये जेव्हा जेव्हा चेंडू या गाडीवर आदळणार, तेव्हा टाटा करून उदयोन्मुख क्रिकेटपटूंच्या किटसाठी ५ लाख रुपये देण्यात येतात आणि ग्रीनच्या या षटकाराने ते ५ लाख रुपये मिळवून दिले. ग्रीनने ३३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा कोलकाताच्या १३ षटकांत ४ बाद १२२ धावा झाल्या होत्या.