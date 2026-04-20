Hardik Pandya Reaction : जसप्रीतने नव्या चेंडूने गोलंदाजी का केली नाही? हार्दिकचे चकीत करणारे विधान; म्हणाला, ती माझी समस्या नाही

Hardik Pandya vs Jasprit Bumrah bowling controversy MI vs GT: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या सध्या आपल्या निर्णयामुळे आणि विधानांमुळे सतत चर्चेत असतो. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यानंतर पत्रकारांनी हार्दिकला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला - "जसप्रीत बुमराहला नवीन चेंडूने गोलंदाजी का दिली जात नाही?" यावर हार्दिकने दिलेले उत्तर आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Hardik Pandya reaction on Jasprit Bumrah's role in Mumbai Indians

Hardik Pandya reaction on Jasprit Bumrah's role in Mumbai Indians

Hardik Pandya's explanation on Jasprit Bumrah not bowling with the new ball: मुंबई इंडियन्सने आज सर्व आघाड्यांवर दमदार कामगिरी करताना गुजरात टायटन्सवर दणदणीत विजय मिळवला. सुरुवातीला अडखळल्यानंतर तिलक वर्मा व नमन धीर यांनी MI चा डाव सावरला. त्यानंतर तिलकने ४५ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह १०१ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ५ बाद १९९ धावांपर्यंत पोहोचवले. GT ला या लक्ष्याचा पाठलाग करता आला नाही आणि ते १५.४ षटकांत १०० धावांवर तंबूत परतले. अश्वनी कुमार ( ४-२४), अल्लाह गजनफर ( २-१७) व मिचेल सँटनर ( २-१८) यांनी उल्लेखनीय गोलंदाजी केली. नमन धीरने टिपलेला झेल विसरता येणार नाही. सामन्यानंतर हार्दिक पांड्याचे ( Hardik Pandya) एक विधान चर्चेत आले आहे.

Related Stories

No stories found.