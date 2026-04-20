Hardik Pandya Reaction : जसप्रीतने नव्या चेंडूने गोलंदाजी का केली नाही? हार्दिकचे चकीत करणारे विधान; म्हणाला, ती माझी समस्या नाही

Hardik Pandya's explanation on Jasprit Bumrah not bowling with the new ball: मुंबई इंडियन्सने आज सर्व आघाड्यांवर दमदार कामगिरी करताना गुजरात टायटन्सवर दणदणीत विजय मिळवला. सुरुवातीला अडखळल्यानंतर तिलक वर्मा व नमन धीर यांनी MI चा डाव सावरला. त्यानंतर तिलकने ४५ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह १०१ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ५ बाद १९९ धावांपर्यंत पोहोचवले. GT ला या लक्ष्याचा पाठलाग करता आला नाही आणि ते १५.४ षटकांत १०० धावांवर तंबूत परतले. अश्वनी कुमार ( ४-२४), अल्लाह गजनफर ( २-१७) व मिचेल सँटनर ( २-१८) यांनी उल्लेखनीय गोलंदाजी केली. नमन धीरने टिपलेला झेल विसरता येणार नाही. सामन्यानंतर हार्दिक पांड्याचे ( Hardik Pandya) एक विधान चर्चेत आले आहे..२०२२ नंतर जसप्रीत बुमराहला प्रथमच नवीन चेंडूवर पहिले षटक करायला दिले आणि त्याने साई सुदर्शनची विकेट मिळवून दिली. २०० हून अधिक लक्ष्याचा बचाव करताना मुंबईने २० पैकी १९ सामने जिंकले आहेत. मागच्या वर्षी त्यांना पंजाब किंग्सकडून एकमेव पराभव पत्करावा लागला होता. मुंबई इंडियन्सचा हा अहमदाबाद येथील पाचव्या सामन्यातील हा पहिला विजय ठरला. GT vs MI यांच्यातल्या नऊ सामन्यांपैकी ८ सामने हे प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. पण, अहमदाबाद येथे सलग सहा पराभव पत्करल्यानंतरच हा मुंबईचा पहिला विजय आहे..IPL Records : तिलक वर्माची १८ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी, मुंबई इंडियन्ससाठी झळकावले Fastest Hundred; अनेक पराक्रम.मुंबई इंडियन्सचा हा आयपीएलमधील ( धावांच्या बाबतीत) चौथा मोठा विजय ठरला. त्यांनी २०१७ मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिलवर १४६ धावांनी, २०१८ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सवर १०२ धावांनी आमि २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध १०० धावांनी विजय मिळवला होता. आज त्यांनी २०१० मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या ९८ धावांनी मिळवेला विक्रम मोडला. गुजरातचा हा धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा पराभव ठरला. मागच्या वर्षी चेन्नई सुपर किंग्सकडून अहमदाबाद येथेच त्यांना ८३ धावांनी हार पत्करावी लागली होती. .शुभमन गिल काय म्हणाला?सामन्यानंतर GT चा कर्णधार शुभमन गिल म्हणाला, "खरं सांगायचं तर, मला वाटतं की आम्ही मधल्या षटकांमध्ये खूप जास्त धावा दिल्या. अशा खेळपट्टीवर १६०-१७० ही एक सरासरी धावसंख्या होती. मला वाटतं खेळपट्टी थोडी संथ होती. आम्ही योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी केली, असे मला वाटत नाही. आम्ही त्या लेंथवर अधिक सातत्याने गोलंदाजी करू शकलो नाही. दव असल्यामुळे फलंदाजी अधिक चांगली होऊ शकली असती.".हार्दिक पांड्याची प्रतिक्रिया...हार्दिक म्हणाला, " हा विजय अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण, प्रतिस्पर्धीच्या मैदानावर जाऊन विजय मिळवणे हे नेहमीच आव्हानात्मक असते. शिवाय, अहमदाबादचे मैदान हे मुंबई इंडियन्ससाठी फारसे लकी ठरलेले नाही, त्यामुळे हा विजय अत्यंत समाधानकारक आहे. तिलककडे उपजतच प्रतिभा आहे आणि त्याला फारशा सल्ल्याची गरज भासत नाही. आता त्याने पुढे येऊन आपली कामगिरी सिद्ध करण्याची वेळ आली होती. संघासाठी, स्वतः तिलकसाठी आणि मुंबई इंडियन्ससाठीही या कामगिरीची नितांत गरज होती." ."मी अनेकांना हा प्रश्न विचारताना पाहिले आहे की, 'जस्सी'ने नवीन चेंडूने गोलंदाजी का केली नाही? पण मुळात त्याने नवीन चेंडूने गोलंदाजी न केल्याची उदाहरणे कदाचित ७ किंवा ८ वेळाच घडली असतील. त्यामुळे ही काही 'हार्दिक पांड्या'ची समस्या नाही, तर हे 'जस्सी'चे वेगळेपण आहे. यात मुख्य मुद्दा योग्य टप्प्यावर आणि योग्य इराद्याने गोलंदाजी करण्याचा होता. युवा खेळाडूंनी खरोखरच अप्रतिम कामगिरी केली; त्यामुळे क्षेत्ररक्षणातही तितकीच अचूकता येणे गरजेचे होते. या संदर्भात नमनचाही विशेष उल्लेख करणे आवश्यक आहे," असेही तो म्हणाला.