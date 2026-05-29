GT vs RR Qualifier 2: साई सुदर्शन-शुभमन गिल, जोडीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! विराट-गेल, बाबर-रिझवान याचा विश्वविक्रम मोडला; हिट जोडी

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: साई सुदर्शन व शुभमन गिल या सलामीवीरांनी राजस्थान रॉयल्सच्या हातून सामना सहज खेचून नेलेला पाहायला मिळाला. गुजरात टायटन्सच्या या सलामीवीरांनी पहिल्या विकेटसाठी ११ षटकांत जवळपास दीडशे धावा चोपल्या आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. या जोडीने विराट कोहली व ख्रिस गेल यांच्यासह बाबर आझम व मोहम्मद रिझवान यांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. .वैभव सूर्यवंशीच्या ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावांच्या जोरावर RR ने ६ बाद २१४ धावांपर्यंत मजल मारली. आघाडीचे फलंदाज पहिल्या दोन षटकांत माघारी परतले असताना वैभव व रवींद्र जडेजा यांनी RR चा डोलारा सांभाळला. जडेजाने रिटायर्ड हर्ट होण्यासाठी तिसऱ्या विकेटसाठी वैभवसह ३७ चेंडूंत ७३ धावा जोडल्या. .GT vs RR Qualifier 2: ऐकावे ते नवलच... वैभव सूर्यवंशी अन् रवींद्र जडेजा यांच्या एकाच सामन्यात दोन वेगवेगळ्या अर्धशतकी भागीदारी.पण, त्यानंतर रियान पराग ( ११), दासून शनाका ( ७) व जोफ्रा आर्चर ( ७) हे पटापट माघारी परतले. त्यामुळे जड्डूला पुन्हा मैदानावर यावे लागले आणि त्याने वैभवसह पुन्हा २८ चेंडूंत ५४ धावा जोडल्या. डोनोव्हन फरेराने ११ चेंडूंत ३८ धावा कुटून शेवटच्या षटकात उपयुक्त खेळी केली. जडेजाही ४५ धावांवर नाबाद राहिला आणि फरेरासह त्याने १६ चेंडूंत ४२ धावा जोडल्या..लक्ष्याचा पाठलगा करताना साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांनी पहिल्याच षटकात १५ धावा केल्या आणि या पर्वातील हे सर्वाधिक धावांचे त्यांचे पहिले षटक ठरले. कोणताही धोका न पत्करताना या दोघांनी संघाला ४ षटकांत पन्नास धावांच्या पुढे पोहोचवले. ६ षटकांत दोघांनी एकही विकेट न गमावता ६९ धावा केल्या आणि IPL 2026 मध्ये प्रथमच RR च्या गोलंदाजांना पॉवर प्लेमध्ये विकेट घेण्यात अपयश आले. सेट झालेल्या या जोडीने नवव्या षटकात शतकी पल्ला पार केला..GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यासाठी हुकले... पठ्ठ्याने ५ विश्वविक्रमांसह राजस्थानला सावरले, गुजरातसमोर तगडे लक्ष्य.ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील ही या जोडीची ११ वी शतकी भागीदारी ठरली आणि त्यांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. ख्रिस गेल व विराट कोहली ( ६३ डाव) आणि बाबर आझम व मोहम्मद रिझवान ( ७५ डाव) यांचा प्रत्येकी १० शतकी भागीदारीचा विक्रम साई व गिल ( ४८ डाव) यांनी मोडला. एबी डिव्हिलियर्स व विराट कोहली यांनी ७७ डावांत १० शतकी भागीदारी केल्या आहेत. साई व गिल यांची ही सलामीच्या विकेटसाठी आठवी शतकी भागीदारी आहे. त्यांनी बाबर आझम व मोहम्मद रिझवान यांच्याशी बरोबरी केली आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील ही संयुक्तपणे अव्वल शतकी भागीदारीची संख्या आहे.