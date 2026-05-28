IPL 2026 Qualifier 2: गुजरात टायटन्स - राजस्थान रॉयल्स, सामना रद्द झाल्यास काय? RCBविरुद्ध फायनलमध्ये कोण खेळणार?

Who will qualify for IPL 2026 final if GT vs RR is washed out: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्याची शर्यत आता निर्णायक टप्प्यापर्यंत पोहोचली आहे. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूने क्वालिफायर १ सामना जिंकून अंतिम फेरीत आधीच प्रवेश केला आहे. गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातल्या क्वालिफायर २ सामन्यातील विजेता RCB ला टक्कर देईल. पण, जर हा सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर कोणता संघ अंतिम सामन्यात प्रवेश करेल? .आयपीएलचा अंतिम सामना रविवार, ३१ मे रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. जिथे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूचा संघ आपले विजेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी GT vs RR हे संघ २९ मे रोजी क्वालिफायर २ मध्ये एकमेकांशी भिडतील. पाऊस किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे सामना रद्द झाल्यास, त्यासाठी कोणताही राखीव दिवस नाही. अशा परिस्थितीत, सामन्याचा निर्णय आयपीएलच्या नियमांनुसार दिला जाईल..वैभव सूर्यवंशी म्हणजे भारतीय क्रिकेट नाही! १५ वर्षीय खेळाडूला टीम इंडियात संधी देण्याच्या विरोधात उभा राहिला दिग्गज, म्हणाला....या सामन्यात एकही चेंडू खेळला गेला नाही, तर पंच प्रथम सुपर ओव्हरची शक्यता पडताळून पाहतील, ज्यातून विजेता ठरवला जाईल. तेही शक्य न झाल्यास साखळी फेरीतील कामगिरीवर अंतिम फेरीतील संघ ठरेल आणि या परिस्थितीत गुजरात टायटन्स अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल. कारण, लीग टप्प्यानंतर गुजरात गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर होता, तर राजस्थान चौथ्या स्थानावर होता..FACT CHECK : वैभव सूर्यवंशीला Mumbai Indians कडून ३० कोटींची ऑफर; ललित मोदीने सत्य समोर आणलं, नेमकं काय सुरूय?.या सामन्यात खरंच हवामानाचा धोका आहे का? तर नाही... हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार २८ व २९ मे सकाळपर्यंत चंदीगड आणि आसपासच्या परिसरात गारपिटीची शक्यता आहे. यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पण, शुक्रवारी रात्री आकाश निरभ्र राहील आणि पावसाची शक्यता नाही.संध्याकाळी तापमान ३५ अंशांवरून २८ अंशांपर्यंत खाली येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.