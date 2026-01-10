GT vs UPW WPL 2026: गुजरात जायंट्सची सर्वोच्च धावसंख्या, यूपी वॉरियर्सवर दणदणीत विजय; Point Table मध्ये RCB ला धक्का

Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women Live : गुजरात जायंट्सन महिला प्रीमिअर लीग २०२६च्या या पर्वातील सर्वाधिका धावांचा डोंगर उभा केला. त्यांनी २०७ धावा करून WPL इतिहासातील संघाच्या सर्वोत्तम धावांची नोंद केली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना युपी वॉरियर्सकडून संघर्ष पाहायला मिळाला, परंतु गुजरातने बाजी मारली. कर्णधार अॅश गार्डनर हिच्या अष्टपैलू कामगिरीने मॅच गाजवली. पदार्पण करणारी अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharma) हिनेही चांगला मारा केला. हा विजय मिळवून गुजरातने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला धक्का दिला. .गुजरात जायंट्सने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद २०७ धावांचा डोंगर उभा केला. या त्यांच्या WPL मधील सर्वोत्तम धावा ठरल्या. सोफी डिव्हाईन ( ३८), पदार्पणाचा सामना खेळणारी अनुष्का शर्मा ( ४४) व नवीन कर्णधार अॅश गार्डनर ( ६५) यांच्या खेळीने गुजरातला मोठी धावसंख्या उभारून दिली. अनुष्का व गार्डनर यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १०३ धावांची भागीदारी केली. जॉर्जिया वारेहॅमने १० चेंडूंत २७ आणि भारती फुलमलीने ७ चेंडूंत १४ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला दोनशेपार पोहोचवले..0.12 second viral Video : मुंबई इंडियन्सच्या विजयासाठी नीता अंबानी काय करत होत्या? सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा.लक्ष्याचा पाठलाग करताना युपीची सलामीवीर किरण नवगिरे १ धाव करून रेणुका सिंगच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाली. कर्णधार मेग लॅनिंग व फोएब लिचफिल्ड यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ७० धावा जोडून युपीला विजयाच्या दिशेने कूच करून दिले. पण, जॉर्जिया वारेहॅमने ९व्या षटकात सामन्याला कलाटणी दिली. तिलने पहिले लॅनिंगला ( ३०) पायचीत पकडले आणि त्याच षटकात हर्लीन देओलला ( ०) कॉट अँड बोल्ड केले. हे कमी होतं की काय, रेणुका शर्माच्या पुढच्याच षटकात दीप्ती शर्मा ( १) कॉट अँड बोल्ड झाली..एका धावेत युपीने तीन विकेट्स गमावल्या आणि गुजरातने सामन्यात अनपेक्षित पुनरागमन केले. पण, लिचफिल्ड मैदानावर उभी राहिली आणि २४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. १६व्या षटकात लिचफिल्ड बाद झाली आणि त्यानंतर युपीचा डाव गडगडला. लिचफइल्डने ४० चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ७८ धावांची खेळी केली. श्वेता सेहरावतने २५, डिएंड्रा डॉटीनने १२ धावा केल्या. १२ चेंडूंत ४० धावा युपीला जिंकण्यासाठी हव्या होत्या आणि आशा सोभनाने १९व्या षटकात ६,४ खेचून ९ चेंडूंत ३० धावा असा सामना आणला..GT vs UPW WPL 2026 : पदार्पणात चमकली अनुष्का, गार्डनरसह जोडल्या १०३ धावा; यूपीची धुलाई करणारी Anushka Sharma कोण?.युपीने ६ चेंडू २७ धावा असा सामना आणला आणि आशा व सोफी एक्लेस्टन यांच्यावर सर्वांच्या नजरा होत्या. सोफी ( ११) डिव्हाईनच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाली आणि युपीच्या विजयाच्या आशा संपुष्टात आल्या. या सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून एकूण २१ षटकार खेचले आणि ही WPL मधील एका सामन्यातील सर्वाधिक षटकार संख्या ठरली. गुजरातने हा सामना १० धावांनी जिंकला, युपीला ८ बाद १९७ धावाच करता आल्या. या विजयासह गुजरात Point Table मध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.