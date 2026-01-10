Cricket

GT vs UPW WPL 2026: गुजरात जायंट्सची सर्वोच्च धावसंख्या, यूपी वॉरियर्सवर दणदणीत विजय; Point Table मध्ये RCB ला धक्का

Gujarat Giants win dents RCB points table hopes: महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये Gujarat Giants Women संघाने आपली आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या उभारत UP Warriorz Women संघावर दणदणीत विजय मिळवला.
Swadesh Ghanekar
Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women Live : गुजरात जायंट्सन महिला प्रीमिअर लीग २०२६च्या या पर्वातील सर्वाधिका धावांचा डोंगर उभा केला. त्यांनी २०७ धावा करून WPL इतिहासातील संघाच्या सर्वोत्तम धावांची नोंद केली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना युपी वॉरियर्सकडून संघर्ष पाहायला मिळाला, परंतु गुजरातने बाजी मारली. कर्णधार अॅश गार्डनर हिच्या अष्टपैलू कामगिरीने मॅच गाजवली. पदार्पण करणारी अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharma) हिनेही चांगला मारा केला. हा विजय मिळवून गुजरातने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला धक्का दिला.

