Cricket
मुंगूस बॅटने फटकेबाजी करणारा विश्वविजेता खेळाडू आता शुभमन गिलच्या टीमला देणार प्रशिक्षण! IPL 2026 आधी मोठी घोषणा
Gujarat Titans New Batting Coach: गुजरात टायटन्सने नवा फलंदाजी प्रशिक्षक नियुक्त केला आहे. याबाबत त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली.
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेला २८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी जवळपास सर्व संघांच्या सरावाला सुरू झाली आहे. या नव्या हंगामापूर्वी अनेक संघांच्या खेळाडूंमध्ये तर बदल झालाच आहे, पण त्यासोबतच काहींच्या सपोर्ट स्टाफमध्येही मोठे बदल झाले आहेत.
यादरम्यान आता शुभमन गिल कर्णधार असलेल्या गुजरात टायटन्सनेही (Gujarat Titans) मंगळवारी (१० मार्च) नव्या फलंदाजी प्रशिक्षकाची (Batting Coach) घोषणा केली आहे.