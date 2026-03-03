IPL 2026 Updates: गतविजेत्या RCB चे सामने मुंबईनंतर पुण्यातही नाही होणार! ५ सामने एकीकडे, तर २ दुसरीकडे; जाणून घ्या ब्रेकिंग न्यूज

Why RCB playing 2 home matches in Raipur IPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघासाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मागच्या वर्षी आयपीएल जेतेपद पटकावल्यानंतर विजयी जल्लोष करताना बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर चेंगराचेंगरी झाली होती आणि त्यात ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या स्टेडियमवर आयपीएल २०२६ चे सामने होण्यास सुरुवातीला नकारच होता. त्यामुळेच RCB ने नवी मुंबई व पुणे येथील स्टेडियमची चाचपणी केली होती. पण, नवी मुंबईतील स्टेडियमवर RCB च्या होम मॅचला मुंबई इंडियन्सने विरोध केला. अखेर आज गतविजेत्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे..पण, आता RCB ची घरघर थांबली आहे आणि गतविजेत्यांचे पाच सामने एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार असल्याचे फ्रँचायझीने मंगळवारी सांगितले. RCB च्या उर्वरित दोन लढती रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होतील. बंगळुरू येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर प्रेक्षकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. राज्य यंत्रणेच्या अनेक शाखांचा समावेश असलेला उच्चस्तरीय आढावा आणि न्यायमूर्ती जॉन मायकल डी'कुन्हा समितीची स्थापना करण्यात आली, ज्यांच्या शिफारशी स्टेडियममध्ये क्रिकेट पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये केंद्रस्थानी आल्या..कर्नाटक राज्य सरकारने १७ जानेवारी रोजी चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये क्रिकेटचे सामने पुन्हा सुरू करण्यास सशर्त मान्यता दिली, परंतु अधिकाऱ्यांनी घालून दिलेल्या विशिष्ट अटींचे पालन करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी औपचारिक मंजुरी देण्यात आली. "बंगळुरूमध्ये सामने आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शन, सहकार्य आणि पाठिंब्याबद्दल RCB कर्नाटक सरकार, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना आणि कर्नाटक पोलिसांचे मनापासून आभार मानते," असे फ्रँचायझीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..आरसीबीच्या या घोषणेमुळे आता आयपीएल २०२६ च्या वेळापत्रकाची घोषणा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेमुळे IPL 2026 चे वेळापत्रक अद्याप जाहीर केलेले नाही. रायपूरबद्दल बोलायचे झाले तर, हे ठिकाण आयपीएलसाठी नवीन नाही. येथे यापूर्वी आयपीएलचे सहा सामने झाले आहेत, जे दिल्ली डेअरडेव्हिल्ससाठी तात्पुरते होम ग्राऊंड होते. २०१६ मध्ये येथे शेवटचा आयपीएल सामना झाला होता, त्यात RCB कडून विराटने नाबाद ५४ धावांची मॅच विनिंग खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.