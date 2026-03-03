Cricket

IPL 2026 Updates: गतविजेत्या RCB चे सामने मुंबईनंतर पुण्यातही नाही होणार! ५ सामने एकीकडे, तर २ दुसरीकडे; जाणून घ्या ब्रेकिंग न्यूज

RCB home matches venue split IPL 2026 update: आयपीएल २०२६ संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आपल्या सात घरच्या सामन्यांपैकी पाच सामने बंगळुरूमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे खेळणार आहे.
Why RCB playing 2 home matches in Raipur IPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघासाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मागच्या वर्षी आयपीएल जेतेपद पटकावल्यानंतर विजयी जल्लोष करताना बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर चेंगराचेंगरी झाली होती आणि त्यात ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे या स्टेडियमवर आयपीएल २०२६ चे सामने होण्यास सुरुवातीला नकारच होता. त्यामुळेच RCB ने नवी मुंबई व पुणे येथील स्टेडियमची चाचपणी केली होती. पण, नवी मुंबईतील स्टेडियमवर RCB च्या होम मॅचला मुंबई इंडियन्सने विरोध केला. अखेर आज गतविजेत्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे.

