IPL 2026 : गुजरातच्या ताफ्यात 'तगडा' स्ट्रायकर आला; पहिल्याच ट्वेंटी-२० मालिकेत ठरलेला Player of the Series, पण बाहेर कोण गेला?

Gujarat Titans squad changes IPL 2026 full details: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये विजयाची हॅटट्रिक साजरी करण्यासाठी मैदानावर उतरणाऱ्या गुजरात टायटन्सची ताकद वाढली आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध आज ते अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळणार आहे. सलग दोन पराभवानंतर शुभमन गिलच्या संघाची गाडी रूळावर आली. दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्सवर त्यांनी रोमहर्षक विजय मिळवले. आता त्यांच्यासमोर दुबळा KKR चा संघ आहे आणि त्यापूर्वी संघाला मोठा धक्का बसला आहे. इंग्लंडचा फलंदाज टॉम बँटन याने दुखापतीमुळे आयपीएलमधून माघार घेतली आहे..GT चा संघ चार सामन्यांत दोन विजय अन् ४ गुणांसह तालिकेत सहाव्या क्रमांकावर आहे. KKR वर विजय मिळवून त्यांना थेट चौथ्या क्रमांकावर झेप घेता येणार आहे. मात्र, बोटाच्या दुखापतीमुळे आक्रमक फलंदाज टॉम बँटनने आयपीएल २०२६ मधून माघार घेतली आहे आणि त्याच्या जागी गुजरात टायटन्सने कॉनर एस्टरहुइझेनला करारबद्ध केले आहे. या २४ वर्षीय खेळाडूची आयपीएलमधील ही पहिलीच खेप असेल. तो ७५ लाख रुपये या आपल्या मूळ किंमतीवर GT संघात सामील होईल..हा मुलगा खरंच १४ वर्षांचा आहे? ललित मोदीचं Vaibhav Sooryavanshi बाबत खळबळजनक विधान; म्हणाले, माझा मुलगा या वयाचा आहे....यष्टीरक्षक-फलंदाज असलेल्या एस्टरहुइझेनने गेल्या महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेसाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. त्याने प्रभावी सुरुवात करताना मालिकेत दोन 'सामनावीर' पुरस्कार जिंकले आणि त्याला 'मालिकावीर' म्हणूनही गौरविण्यात आले. २-१ ने पिछाडीवर असताना आपल्या संघाला ३-२ ने मालिका जिंकण्यास त्याने मदत केली. या मालिकेत त्याने १४५.९९चा स्ट्राईक रेट व ५० च्या सरासरीने २०० धावा केल्या होत्या..त्याशिवाय कॉनरने २१ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १२९५ धावा करताना ४ शतकं व तितकीच अर्धशतकं झळकावली आहेत. १३ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ४७.६३ च्या सरासरीने त्याने ३८१ धावा केल्या आहेत. तर स्थानिक ट्वेंटी-२०त ४४ सामन्यांत ९२६ धावा त्याच्या नावावर आहेत..त्याला नियम नीट समजावून सांगायला हवेत! BCCI च्या कारवाईपासून वैभव सूर्यवंशी वाचला; RR च्या टीम मॅनेजरसाठी शिक्षा ठरली.कॉनरचे वडील गॅविन एस्टरहुइझन हे स्वतः खेळाडू राहिले आहेत. त्यांनी गॉटेन्ग (Gauteng) पुरुष आणि मिश्र इंडोर क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद भूषवले आहे. कॉनरने क्रिकेटमध्ये येण्यासाठी आपल्या वडिलांनाच सर्वात मोठे प्रेरणास्थान मानले आहे. त्याची आई व्हेनेसा ही देखील खेळाडू होती. तिने गॉटेन्ग महिला आणि मिश्र इंडोर क्रिकेट संघासाठी प्रतिनिधित्व केले आहे.