U19 IND vs U19 PAK: रोमहर्षक सामन्यात भारताचा पराभव! हमजा जहूरच्या शतकामुळे पाकिस्तानचा विजय, आता Asia Cup सेमीफायनलसाठी समीकरण काय?

U19 Asia Cup 2026, IND vs PAK: रविवारी (८ नोव्हेंबर) १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेतील साखळी फेरीत भारतीय संघाला पाकिस्तानविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. शेवटपर्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने ३ विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे पाकिस्तानने सलग दुसऱ्या विजयासह उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. मात्र आता भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचायचे असेल, तर साखळी फेरीतील तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात युएईला पराभूत करावेच लागणार आहे. जर १० नोव्हेंबरला होणारा हा सामनाही भारतीय संघ पराभूत झाला, तर मात्र भारताचे आव्हान संपेल..U19 Asia Cup: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! नॉ-बॉलवर भारतीय फलंदाजाला आऊट दिलं? यशवर्धनच्या विकेटवरून वाद.रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानसमोर २०९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग पाकिस्तानने ४८.१ षटकात ७ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. पाकिस्तानच्या विजयात यष्टीरक्षक फलंदाज हमझा जहूरने नाबाद शतक (Hamza Zahoor Century) करत मोलाचा वाटा उचलला. १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघात झालेल्या गेल्या ७ सामन्यातील पाकिस्तानचा हा ५ वा विजय आहे. भारताला गेल्या ७ सामन्यांपैकी केवळ दोनदाच विजय मिळवता आला आहे. गेल्यावर्षी १९ वर्षांखालील आशिया कप स्पर्धेतही भारताला पाकिस्तानकडून अंतिम सामन्यात पराभवाचा करावा लागला होता..रविवारी झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानकडून उस्मान खान आणि जहांगीर बिलाल यांनी डावाची सुरुवात केली होती. पण तिसऱ्या षटकात जहांगिरला इशान सूदने ५ धावांवर बाद केले, तर मोहित उल्वाने उस्मान खानला १६ धावांवर बाद केले. दोघांचाही झेल अन्वय द्रविडने घेतला. १३ व्या षटकात अब्दुल कादीरला मनल चौहानने २० धावांवर त्रिफळाचीत केले, तर कर्णधार फरहान युसफ २ धावांवर काव्य पटेलच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. अहमद हुसैनही फार काही करू शकला नाही. त्यालाही ८ धावांवर मनल चौहानने पायचीत केले. त्यामुळे एका क्षणी पाकिस्तानची अवस्था ५ बाद ६१ धावा अशी बिकट झाली होती..IND U19 vs PAK U19: कोण आहे अर्जुन राजपूत? पाकिस्तानी गोलंदाजांना एकटा नडला अन् ठोकलं झुंजार शतक; Video.मात्र यानंतर ६ व्या क्रमांकावरील हसनैन अब्बास दारला मदतीला घेत ७ व्या क्रमांकावरील यष्टीरक्षक फलंदाज हमझा जहूरने कमालीची फटकेबाजी केली. या दोघांनी ६ व्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करत भारतीय गोलंदाजांना बराच संघर्ष करायला लावला. या दरम्यान जहूरने अर्धशतकही केले. अखेर त्यांची १०७ धावांची भागीदारी हसनैनला ३८ धावांवर मनल चौहाने बाद करत तोडली. पण त्यांच्या भागीदारीमुळे पाकिस्तान विजयाच्या जवळ पोहचले होते. जहूरला मोहम्मद सय्यमने काही काळ साथ दिली. पण तोही ४ धावांवर बाद झाला. मात्र ४९ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार ठोकत जहूरने शतक पूर्ण केले आणि यासोबतच पाकिस्तानचा विजय निश्चित केला. जहूरने १०८ चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद १०० धावांची खेळी केली.भारताकडून मनल चौहानने ३ विकेट्स घेतल्या, तर मोहित उल्वाने २ विकेट्स घेतल्या. इशान सूदने १ विकेट घेतली..अर्जुन राजपूतची शतकी खेळी व्यर्थभारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण भारताता डाव ४६.३ षटकातच २०८ धावांवर संपला. भारताने कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी (०), व्हीके विनित (८) आणि यशवर्धन चौहान (१) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. आर्यवीर सेहवागने २२ धावांची झुंज दिली. अर्जुन राजपूत मात्र खंबीरपणे भारतीय संघासाठी उभा राहिला. त्याने अन्वय द्रविड (१०) आणि मनल चौहान (११) यांच्यासोबत चांगल्या भागीदाऱ्या केल्या. द्रविड आणि मनलला मोठी खेळी करता आली नाही. परंतु अर्जुनने शतक ठोकत भारतीय संघाला १७० धावांपर्यंत पोहचवले. त्याने ८५ चेंडूत ११ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०७ धावा केल्या. पुढे काव्य पटेलने २३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारतीय संघ २०० धावांचा टप्पा पार करता आला.पाकिस्तानकडून निकब शफिक, रिझवनुल्ला आणि अली रझा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सय्यमने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.