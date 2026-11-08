U19 Asia Cup: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! नॉ-बॉलवर भारतीय फलंदाजाला आऊट दिलं? यशवर्धनच्या विकेटवरून वाद

India vs Pakistan U19 Asia Cup Match Witnessed Controversy Over Yashbardhan Chauhan Wicket: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात रविवारी (८ नोव्हेंबर) सामना झाला. या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले असले तरी भारतीय फलंदाज यशवर्धन चौहानची विकेट वादग्रस्त ठरली. .IND U19 vs PAK U19: सेहवाग-द्रविड स्वस्तात बाद, पण अर्जुन राजपूतचं खणखणीत शतक; भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध २०० धावा पार.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण भारतीय संघाने कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आणि व्हीके विनित यांच्या विकेट्स झटपट गमावल्या. त्यामुळे यशवर्धन चौहान ९ व्याच षटकात आर्यवीर सेहवागला साथ देण्यासाठी उतरला. त्यालाही सुरुवातीला संघर्ष करावा लागला.मात्र १२ व्या षटकात त्याला रिझवनुल्लाने यशवर्धनला १ धावेवरच त्रिफळाचीत केले, परंतु या चेंडूवर मोठा वाद झाला..झाले असे की १२ व्या षटकातील चौथ्या चेंडूने यशवर्धनला चकवले. चेंडू त्याच्या पायातून जात स्टंपवर आदळला. त्यामुळे पाकिस्तानने जल्लोष करायला सुरुवात केली. पण याचदरम्यान रिझवनुल्लाने नो-बॉल टाकला असल्याची शंका असल्याने थर्ड अंपायरने हा चेंडू तपासला. रिझवनुल्लाचा पाय रेषेच्या बाहेर आहे की नाही हे बराचवेळ थर्ड अंपायरने तपासले, परंतु स्पष्ट काहीच दिसत नव्हते. ज्यावेळी पाय पहिल्यांदा पडतो, तेव्हा टाच कुठे असते, हे महत्त्वाचे असते. .IND U19 vs PAK U19: कोण आहे अर्जुन राजपूत? पाकिस्तानी गोलंदाजांना एकटा नडला अन् ठोकलं झुंजार शतक; Video.रिझवनुल्लाची टाच रेषेच्या अगदी जवळ होती, त्यातच रिप्ले झुम करूनही काहीच स्पष्ट दिसत नव्हतं. अखेर संशयाचा फायदा गोलंदाजाला मिळाला आणि धूसर दृश्यामुळे काहीच स्पष्ट होत असल्याने गोलंदाजाला फायदा झाला. थर्ड अंपायरने ठोस पुराव्यांच्या अभावाने यशवर्धनला बाद घोषित केले.पण या विकेटमुळे बरीच चर्चा होत आहे. काही युझर्सच्या मते रिझवनुल्लाने टाकलेला चेंडू नॉ-बॉल होता, तर काहींच्या मते थर्ड अंपायरचा निर्णय योग्य होता..दरम्यान, यशवर्धन बाद झाल्यानंतर आर्यवीर सेहवागही २२ धावांवर बाद झाला. पण अर्जुन राजपूतने कमालीचा खेळ केला. त्याने अन्वय द्रविड (१०) आणि मनल चौहान (११) यांच्या साथीने चांगली भागीदारी करत शतक साजरे केले. त्याने ८५ चेंडूत १०७ धावांची खेळी केली. त्याच्याशिवाय काव्य पटेलने २३ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणालाही खास काही करता आले नाही. भारताचा डाव ४६.३ षटकात २०८ धावांवर संपला.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना रिझवनुल्ला, अली रझा आणि निकाब शफिक यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सय्यमने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.