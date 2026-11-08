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U19 Asia Cup: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! नॉ-बॉलवर भारतीय फलंदाजाला आऊट दिलं? यशवर्धनच्या विकेटवरून वाद

Yashbardhan Chauhan Given Out Despite Blurry No-Ball Replays: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात सामना झाला. या सामन्यात यशवर्धन चौहानच्या विकेटवरून मोठा वाद झाला आहे.
India vs Pakistan U19 Asia Cup | Yashbardhan Chauhan Wicket

India vs Pakistan U19 Asia Cup | Yashbardhan Chauhan Wicket

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Pakistan U19 Asia Cup Match Witnessed Controversy Over Yashbardhan Chauhan Wicket: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात रविवारी (८ नोव्हेंबर) सामना झाला. या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले असले तरी भारतीय फलंदाज यशवर्धन चौहानची विकेट वादग्रस्त ठरली.

India vs Pakistan U19 Asia Cup | Yashbardhan Chauhan Wicket
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