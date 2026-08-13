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‘गौतम गंभीर चांगला माणूस आहे, पण कोच म्हणून...’; हरभजन सिंगच्या या वक्तव्याने क्रिकेटविश्वात चर्चांना उधाण; नेमकं काय म्हणाला?

Harbhajan Singh On Gautam Gambhir: गौतम गंभीरवर होत असलेल्या टीकेवर हरभजन सिंगने मोठं वक्तव्य केलं आहे. गंभीरच्या स्वभावापासून त्याच्या स्पष्टवक्तेपणापर्यंत हरभजनने अनेक गोष्टी सांगितल्या. नेमकं काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Harbhajan Singh On Gautam Gambhir

Harbhajan Singh On Gautam Gambhir

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Harbhajan Singh On Gautam Gambhir: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंग(Harbhajan Singh ) सध्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. सध्या भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्यावर होत असलेल्या सततच्या टीकेमुळे हरभजन सिंगने आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

गंभीरची खरं सांगण्याची शैली बऱ्याच जणांना फारशी आवडत नाही, असं माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगने पीटीआयला दिलेल्या एका पॉडकास्टमध्ये म्हटलं आहे. हा मुद्दा सध्या सोशल मीडिया आणि क्रिकेट वर्तुळात चर्चेचा विषय झाला आहे. पुढे गंभीरबद्दल बोलताना त्याने अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत.

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