‘गौतम गंभीर चांगला माणूस आहे, पण कोच म्हणून...’; हरभजन सिंगच्या या वक्तव्याने क्रिकेटविश्वात चर्चांना उधाण; नेमकं काय म्हणाला?

Harbhajan Singh On Gautam Gambhir: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंग(Harbhajan Singh ) सध्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. सध्या भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्यावर होत असलेल्या सततच्या टीकेमुळे हरभजन सिंगने आपलं मत व्यक्त केलं आहे. गंभीरची खरं सांगण्याची शैली बऱ्याच जणांना फारशी आवडत नाही, असं माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगने पीटीआयला दिलेल्या एका पॉडकास्टमध्ये म्हटलं आहे. हा मुद्दा सध्या सोशल मीडिया आणि क्रिकेट वर्तुळात चर्चेचा विषय झाला आहे. पुढे गंभीरबद्दल बोलताना त्याने अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत..भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषक आपल्या नावावर केला. त्याचबरोबर चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कपदेखील जिंकला आहे. पण कसोटी क्रिकेटमधील भारतीय संघाची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे..गौतम गंभीरचा तो 'मूर्खपणाचा' निर्णय अन् १५ वर्षांच्या खेळाडूचा अपमान? के. श्रीकांत यांच्या थेट आरोपांनी क्रिकेट जगतात खळबळ!.ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय संघाला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यापैकी न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तर भारतीय संघाला मायदेशातच पराभवाचा सामना करावा लागला.पीटीआयच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना हरभजन सिंग म्हणाला की, गंभीरला जवळून ओळखणाऱ्यांनाच तो माणूस खरा कसा आहे, हे माहिती आहे. त्याच्या आक्रमक स्वभावामागे तो खूप भावनिक व्यक्ती आहे..गंभीरवर एवढी टीका का होते, याबाबत बोलताना हरभजन म्हणाला की, संघाने चांगली कामगिरी केली नाही की नेहमी प्रशिक्षकालाच दोष का दिला जातो, हे मला कधीच समजलं नाही. माझ्या माहितीनुसार गौतम हा त्याच्या काळातील असा खेळाडू होता, जो खूप उत्कटतेने खेळायचा आणि नेहमी संघाला स्वतःपेक्षा पुढे ठेवायचा..हरभजनने गंभीरच्या वागण्याचा बचाव करताना म्हटलं, “गौतम खूप चांगला माणूस आहे. तो स्पष्टवक्ता आहे. बऱ्याच लोकांना वाटतं की गौतम कठोर बोलतो, पण तो जे बोलतो ते कटू सत्य असतं. बऱ्याच लोकांना सत्य पचवता येत नाही आणि कदाचित त्याच्या बोलण्याच्या पद्धतीमुळे तो लोकांना थोडा कठोर वाटतो.”.Rohit Sharma: 'मी पदार्पण केल्यापासूनच चर्चा होतायेत...' रोहित टीकाकारांबद्दल जरा स्पष्टच बोलला; विराटसोबत खेळण्यावरही झाला व्यक्त.हरभजनने पुढे असंही सांगितलं की, गंभीरसाठी सामना जिंकणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. सामना जिंकण्यासाठी प्रयत्न करताना पराभव झाला तरी त्याला ते मान्य असेल. पण फक्त सामना ड्रॉ करण्यासाठी खेळणारा संघ त्याला कदाचित पसंत पडणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.