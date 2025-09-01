IPL Controversy: हरभजन सिंग संतापला, ललित मोदीला फटकारलं; म्हणाला, १८ वर्षांपूर्वी जे झालं...

हरभजन सिंग आणि एस श्रीसंत यांच्यातील 'स्लॅपगेट' प्रकरणाचा व्हिडिओ १८ वर्षांनंतर ललित मोदींनी उघड केला आहे. हरभजनने या व्हिडिओ लीकवर नाराजी व्यक्त केली आहे. श्रीसंतच्या पत्नीनेही ललित मोदींना फटकारले होते. .इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्पर्धेत आजपर्यंत अनेक वाद झाले आहेत. यातील गाजलेल्या वादांपैकी एक म्हणजे पहिल्याच हंगामात हरभजन सिंगने एस श्रीसंतला कानाखाली मारली होती. त्यावेळी मुंबई इंडियन्सकडून खेळणाऱ्या हरभजनने सामना हरल्यानंतर किंग्स इलेव्हन पंजाबकडून खेळणाऱ्या श्रीसंतच्या कानाखाली मारली होती. हे प्रकरण 'स्लॅपगेट' म्हणून ओळखलं जात असून हे प्रकरण प्रचंड चर्चेत राहिलं होतं. त्यामुळे हरभजनवर त्या हंगामात निलंबनाची कारवाईही झाली होती. .'लाज वाटली पाहिजे...', श्रीसंतच्या पत्नीने ललित मोदी-मायकल क्लार्कला झापलं; १८ वर्षांपूर्वीचा तो Video केलेला शेअर.मात्र, ते प्रकरण गाजलं असलं, तरी या वादग्रस्त घटनेचा व्हिडिओ समोर आला नव्हता. मात्र काहीच दिवसांपूर्वी आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी घटनेनंतर १८ वर्षांनी हा व्हिडिओ सर्वांसमोर आणला होता. त्यांनी माजी क्रिकेटपटू मायकल क्लार्कच्या 'बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट'मध्ये या घटनेचा व्हिडिओ दाखवला होता. हा व्हिडिओ सामना संपल्यानंतर मैदानातील सर्व कॅमेरे बंद झाल्यानंतर त्यांच्या एका सुरक्षा रक्षकाचा कॅमेरा चालू असल्याने रेकॉर्ड झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आता १८ वर्षांनंतर या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. आता त्या वादाला १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हा व्हिडिओ समोर आल्याने हरभजन सिंगने ललित मोदी यांना फटकारलं आहे..हरभजनने इस्टंट बॉलिवूडशी बोलताना म्हटलं की 'व्हिडिओ ज्या प्रकारे लीक झाला, ते चुकीचं होतं. हे नाही व्हायला हवं. त्यांचा कदाचित काहीतरी स्वार्थ असेल. काहीतरी १८ वर्षांपूर्वी झालं, जे आता लोकं विसरले आहेत आणि आता परत त्याची आठवण ते करून देत आहेत.''मला जे घडलं, ज्याबद्दल वाईट वाटतं. आम्ही खेळत होतो आणि प्रत्येकाच्या मनात काहीतरी विचार सुरू होता. चुका होतात आणि त्याबद्दल आपल्याला लाज देखील वाटली पाहिजे. हो व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ती दुर्दैवी होती. मी अनेकवेळा म्हटलं आहे की माझ्याकडून चूक झाली. माणूस चुका करतो, तशी माझ्याकडूनही झाली. मी श्री गणेशाला प्रार्थना करतो की जर मी परत चूक केली, तर मला माफ करा. चुका होत असतात.'.Harbhajan Singh: 'तूच माझ्या बाबाला मारलंस ना?' जेव्हा श्रीसंतच्या मुलीने हरभजनला केला थेट सवाल.याचप्रकरणावरून श्रीसंतच्या पत्नीनेही ललित मोदी आणि मायकल क्लार्क यांना सुनावलं होतं. तिने म्हटलं होतं की ललित मोदी आणि मायकल क्लार्क यांना लाज वाटायला हवी, केवळ प्रसिद्धीसाठी १८ वर्षांपूर्वीची गोष्ट उकरून काढणे, हे माणूसकीला धरून नाही. हरभजन आणि श्रीसंत यांनी हा विषय कधीच मागे सोडला आहे.दरम्यान, हरभजन सिंगने यापूर्वीही अनेकदा श्रीसंतची माफी मागितली आहे. तसेच या दोघांनीही आता हा वाद मागे सोडला असून त्यांच्यात आता चांगली मैत्री असल्याचेही अनेकदा दिसले आहे. दोघेही निवृत्त झाले असून आता समालोचन करताना दिसतात..FAQsप्र.१: स्लॅपगेट प्रकरण कधी घडलं?उ: हे प्रकरण आयपीएल २००८ मध्ये झालं होतं.(Q: When did the Slapgate incident happen?)प्र.२: हरभजनने श्रीसंतला कधी मारलं होतं?उ: सामना हरल्यानंतर हरभजनने श्रीसंतला कानाखाली मारली होती.(Q: When did Harbhajan slap Sreesanth?)प्र.३: या प्रकरणात हरभजनवर काय कारवाई झाली?उ: हरभजनला त्या हंगामासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.(Q: What action was taken against Harbhajan?)प्र.४: १८ वर्षांनंतर व्हिडिओ कोणी लीक केला?उ: आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदींनी हा व्हिडिओ सार्वजनिक केला.(Q: Who leaked the video after 18 years?)प्र.५: सध्या हरभजन आणि श्रीसंत यांचे संबंध कसे आहेत?उ: ते दोघेही आता मित्र असून समालोचनात एकत्र दिसतात.(Q: What is the current relationship between Harbhajan and Sreesanth?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.