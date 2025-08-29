एस श्रीसंथला कानाखाली मारल्याचा Video १८ वर्षानंतर Viral, हरभजन सिंगमुळे गाजले होते प्रकरण; ललित मोदीने दाखवली क्लीप

२००८ IPL मध्ये हरभजन सिंगने श्रीसंतला कानाखाली मारल्याची घटना 'स्लॅपगेट' म्हणून प्रसिद्ध झाली.या घटनेचे खरे फुटेज IPL संस्थापक ललित मोदी यांनी १८ वर्षांनंतर शेअर केले.ललित मोदीने उघड केले की, हा व्हिडीओ सुरक्षा रक्षकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाला होता..Harbhajan Singh’s slapgate moment with Sreesanth resurfaces : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही जगातील सर्वात श्रीमंत लीग आहे आणि त्याचसोबत या लीगशी अनेक वादही जोडलेले आहेत. २००८ पासून या लीगला सुरूवात झाली आणि पहिलेच पर्व गाजले ते हरभजन सिंग आणि एस श्रीसंत यांच्या वादाने. मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स इलेव्हन पंजाब यांच्यातील सामन्यात, MI च्या भज्जीने पंजाबचा वेगवान गोलंदाज श्रीसंतला थोबाडीत मारले होते. या घटनेला 'स्लॅपगेट' म्हणून ओळखले जाते. हे प्रकरण पुन्हा समोर येण्याचं निमित्त ठरलं ते, IPL चे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी शेअर केलेला व्हिडीओ....ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार मायकेल क्लार्क यांच्या 'बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट'वरील मुलाखतीत ललित मोदी यांनी हे फुटेज शेअर केले. हा व्हिडीओ २००८ मध्येही व्हायरल झाला नव्हता. “सामना संपला होता, कॅमेरे बंद होते. माझ्या एका सुरक्षारक्षकाचा कॅमेरा चालू होता. त्यात श्रीसंत आणि भज्जी यांच्यातील वादाची घटना कैद झाली. भज्जीने त्याला जोरात फटका मारला होता,” असे मोदी म्हणाला. “मी हे इतके दिवस हा व्हिडीओ दाखवला नव्हता.या घटनेला १८ वर्षे झाली आहेत,” असेही मोदी म्हणाला..नुकताच, हरभजनने श्रीसंतसोबतच्या 'स्लॅपगेट' घटनेबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त केला होता. जर त्याला संधी मिळाली, तर आपल्या कारकिर्दीतून ही एकच गोष्ट काढायला आवडेल, असे तो म्हणाला होता. .Viral Video : पाकिस्तानचा जाहीर अपमान! पत्रकाराने अफगाणिस्तानला विचारलेला प्रश्न शेजाऱ्यांना जिव्हारी लागला, कर्णधाराचा चेहरा....“मी माझ्या आयुष्यात एक गोष्ट बदलायची आहे, ती म्हणजे श्रीसंतसोबतची ती घटना. मला ती घटना माझ्या कारकिर्दीतून काढून टाकायची आहे. जे घडले ते चुकीचे होते आणि मी जे केले ते करायला नको होते. मी २०० वेळा माफी मागितली आहे. मला खूप वाईट वाटले कारण त्या घटनेच्या अनेक वर्षांनंतरही, मला प्रत्येक वेळी माफी मागावी लागते. ती एक चूक होती,” असे हरभजनने आर अश्विनसोबतच्या संवादात सांगितले..“जेव्हा मी त्याच्या मुलीला भेटलो आणि मी तिच्याशी प्रेमाने बोलत असताना ती म्हणाली, 'मला तुमच्याशी बोलायचे नाही. तुम्ही माझ्या वडिलांना मारले.' मला खूप वाईट वाटले आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आले. ती मला तिच्या वडिलांना मारणारा माणूस म्हणून पाहते. मी आजही तिच्या मुलीची माफी मागतो,” असेही हरभजनने सांगितले..FAQs प्रश्न 1: 'स्लॅपगेट' प्रकरण काय आहे? 👉 २००८ च्या IPL सामन्यात हरभजन सिंगने श्रीसंतला मारहाण केली, त्याला 'स्लॅपगेट' म्हटलं जातं.प्रश्न 2: हा व्हिडीओ आत्ताच का समोर आला? 👉 IPL संस्थापक ललित मोदी यांनी मायकेल क्लार्कच्या पॉडकास्टवर १८ वर्षांनंतर हा फुटेज शेअर केला.प्रश्न 3: त्या वेळी हा व्हिडीओ का व्हायरल झाला नव्हता? 👉 कारण सामना संपल्यानंतर कॅमेरे बंद होते, मात्र सुरक्षा रक्षकाच्या कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झाली होती.प्रश्न 4: हरभजन सिंगची याबद्दल काय प्रतिक्रिया होती? 👉 हरभजनने ही घटना त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक असल्याचे मान्य केले आणि वारंवार माफी मागितली.प्रश्न 5: या घटनेचा श्रीसंतच्या कुटुंबावर काय परिणाम झाला? 👉 श्रीसंतच्या मुलीने हरभजनशी बोलण्यास नकार दिला आणि "तुम्ही माझ्या वडिलांना मारले" असे म्हटल्याचा खुलासा भज्जीने केला.प्रश्न 6: भज्जीला ही घटना बदलता आली तर तो काय करेल? 👉 त्याने स्पष्ट सांगितले की, आपल्या कारकिर्दीतून तो फक्त ही घटना मिटवू इच्छितो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.