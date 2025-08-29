Cricket

एस श्रीसंथला कानाखाली मारल्याचा Video १८ वर्षानंतर Viral, हरभजन सिंगमुळे गाजले होते प्रकरण; ललित मोदीने दाखवली क्लीप

Harbhajan Singh Sreesanth slapgate video full भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात गाजलेला वाद आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. २००८ च्या आयपीएल हंगामात हरभजन सिंगने सहकारी खेळाडू एस. श्रीसंतला कानाखाली मारली होती. या घटनेनंतर श्रीसंतच्या डोळ्यात अश्रू आलेले दृश्य जगभर व्हायरल झाले होते.
  • २००८ IPL मध्ये हरभजन सिंगने श्रीसंतला कानाखाली मारल्याची घटना 'स्लॅपगेट' म्हणून प्रसिद्ध झाली.

  • या घटनेचे खरे फुटेज IPL संस्थापक ललित मोदी यांनी १८ वर्षांनंतर शेअर केले.

  • ललित मोदीने उघड केले की, हा व्हिडीओ सुरक्षा रक्षकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाला होता.

Harbhajan Singh’s slapgate moment with Sreesanth resurfaces : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही जगातील सर्वात श्रीमंत लीग आहे आणि त्याचसोबत या लीगशी अनेक वादही जोडलेले आहेत. २००८ पासून या लीगला सुरूवात झाली आणि पहिलेच पर्व गाजले ते हरभजन सिंग आणि एस श्रीसंत यांच्या वादाने. मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स इलेव्हन पंजाब यांच्यातील सामन्यात, MI च्या भज्जीने पंजाबचा वेगवान गोलंदाज श्रीसंतला थोबाडीत मारले होते. या घटनेला 'स्लॅपगेट' म्हणून ओळखले जाते. हे प्रकरण पुन्हा समोर येण्याचं निमित्त ठरलं ते, IPL चे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी शेअर केलेला व्हिडीओ...

