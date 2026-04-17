IPL 2026 News: "हार्दिक पांड्याला कर्णधारपदावरून हटवा... रोहित शर्माकडे Mumbai Indians चं नेतृत्व पुन्हा सोपवा"

IPL 2026 controversy Hardik Pandya leadership criticism: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये लाजीरवाणी कामगिरी करता आलेली आहे. सहावे जेतेपद पटकावण्याचा निर्धार व्यक्त करून मैदानावर उतरलेल्या मुंबई इंडियन्सला पाच सामन्यांत फक्त एकच विजय मिळवता आला आहे आणि सलग चार पराभव पत्करावे लागले आहेत. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवारी झालेल्या लढतीत पंजाब किंग्सने सर्व आघाड्यांवर MI ला पाणी पाजले. संघात रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सू्र्यकुमार यादव, तिलक वर्मा आणि हार्दिक पांड्या हे वर्ल्ड कप विजेते खेळाडू असूनही ही अवस्था आहे..हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदावरही समीक्षकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. आयपीएल २०२४ च्या आधी मुंबई इंडियन्सने रोहित शर्माला हटवून नेतृत्वाची सूत्रे हार्दिककडे सोपवली, ज्याने आयपीएल २०२२ मध्ये गुजरात टायटन्सला विजय मिळवून दिला होता. मात्र, हार्दिकला मुंबई इंडियन्ससोबत त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करता आलेली नाही. .आपल्याला काही कठीण निर्णय घ्यावे लागतील. हा वैयक्तिक निर्णय आहे का? एक संघ म्हणून घ्यायचा आहे का? की नियोजनासाठी घ्यायचा आहे? आम्ही हे ठरवू आणि पुढे काय करता येईल ते पाहू.हार्दिक पांड्या.हार्दिकचे हे वक्तव्य माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारी याला रुचले नाही. त्याने PBKSविरुद्धच्या सामन्यातील हार्दिकच्या नेतृत्वावरून त्याच्यावर जोरदार टीका केली. "तू जबाबदारीच्या बाता मारतोस,त्यासाठी स्वतःकडेही पाहावे लागेल. तू स्वतः कसा खेळत आहेस हे पाहणे आवश्यक आहे. या वर्षी यश मिळत नाहीये, याचा अर्थ असा नाही की चुका फक्त याच वर्षी झाल्या आहेत. २०१५ ते २०२३ या काळात रोहित शर्माने मुंबई इंडियन्सला अनेक ट्रॉफी जिंकण्यास मदत केली," असे तिवारीने क्रिकबझवर सांगितले..Mumbai Indians Scenario: पंजाब किंग्सकडून दारूण पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स प्ले ऑफसाठी पात्र ठरतील का? जाणून घ्या गणित."२०२३ मध्ये ट्रॉफी नव्हती. २०२४ मध्येही ट्रॉफी नव्हती आणि या वर्षीही तसेच होण्याची शक्यता जास्त आहे. कर्णधारपद कमकुवत आहे. हार्दिक ज्या प्रकारे संघाचे नेतृत्व करायला हवे, त्या प्रकारे करत नाहीये. एक कर्णधार म्हणून पुढाकार घेणे खूप महत्त्वाचे आहे," असे तो पुढे म्हणाला. जर मुंबई इंडियन्सला पुन्हा विजयाच्या मार्गावर यायचे असेल, तर हार्दिकने कर्णधारपद सोडावे आणि MI ने कर्णधारपद पुन्हा रोहित शर्माकडे सोपवावे, असा सल्ला तिवारीने दिला..IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या सलग चार पराभवामागची ५ कारणं! हार्दिक पांड्या अजूनही नाही सुधरला, तर...."मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद खूपच कमकुवत आहे. जर यावर उपाय हवा असेल, तर हार्दिकने कर्णधारपदावरून बाजूला होऊन ती जबाबदारी पुन्हा रोहितकडे सोपवावी. जेव्हा तुम्ही रोहितला हटवले, तेव्हा तुम्ही अन्याय केला," असे तो पुढे म्हणाला.