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HARDIK PANDYA BIRTHDAY: हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर कसा बनला? गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने सांगितला आजवर कधीही न ऐकलेला किस्सा!

HARDIK PANDYA BIRTHDAY, HOW HE BECAME AN ALL ROUNDER: हार्दिक पांड्याच्या ३३ व्या वाढदिवसानिमित्त माहिका शर्माने त्याच्या क्रिकेट प्रवासातील खास आठवणी सांगितल्या. बडोदा संघाकडून फलंदाजी करण्यापासून भारतीय संघात पदार्पण करण्यापर्यंतचा प्रवास जाणून घ्या.
HOW HARDIK PANDYA BECAME ALL ROUNDER

HOW HARDIK PANDYA BECAME ALL ROUNDER

esakal

Varsha Balhe
Updated on

HOW HARDIK PANDYA BECAME ALL ROUNDER: भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या सध्या चर्चेत आहे. दुखापतीमुळे हार्दिक बऱ्याच काळापासून संघापासून दूर आहे. आज त्याचा ३३ वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने हार्दिकची प्रेयसी माहिका शर्माने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली आहे.

ही पोस्ट सध्या चर्चेत आहे. या पोस्टमधून माहिकाने हार्दिकच्या क्रिकेट प्रवासाबद्दल काही खास गोष्टी सांगितल्या आहेत. आज स्टार अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हार्दिकने क्रिकेटमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख कशी निर्माण केली, याबद्दल तिने लिहिलं आहे.

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