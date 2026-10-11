HARDIK PANDYA BIRTHDAY: हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर कसा बनला? गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने सांगितला आजवर कधीही न ऐकलेला किस्सा!

HOW HARDIK PANDYA BECAME ALL ROUNDER: भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या सध्या चर्चेत आहे. दुखापतीमुळे हार्दिक बऱ्याच काळापासून संघापासून दूर आहे. आज त्याचा ३३ वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने हार्दिकची प्रेयसी माहिका शर्माने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली आहे. ही पोस्ट सध्या चर्चेत आहे. या पोस्टमधून माहिकाने हार्दिकच्या क्रिकेट प्रवासाबद्दल काही खास गोष्टी सांगितल्या आहेत. आज स्टार अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हार्दिकने क्रिकेटमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख कशी निर्माण केली, याबद्दल तिने लिहिलं आहे..Yuvraj Singh on Dhoni: ‘तो माझा जवळचा मित्र नव्हता…’ युवराज सिंगने सांगितली माहीसोबतच्या नात्याची Inside Story;माहीने करिअरच्या शेवटी....माहिकाने सांगितल्यानुसार, वयाच्या १९ वर्षांपर्यंत हार्दिक बडोदा संघाकडून चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करायचा. त्यावेळी तो गोलंदाज किंवा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जात नव्हता. त्याला क्रिकेट खेळण्याची खूप आवड होती आणि मैदानावर जास्तीत जास्त वेळ घालवायला तो पसंत करायचा..हार्दिकला लहानपणापासूनच क्रिकेटची ओढ होती. त्याची ऊर्जा आणि खेळण्याची आवड यामुळे तो सतत मैदानावर असायचा. मात्र, केवळ फलंदाजी करून संघात आपली जागा कायम राहील, याची खात्री नव्हती. त्यामुळे त्याला स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी सातत्याने मेहनत घ्यावी लागत होती..माहिकाच्या पोस्टमधून हार्दिकच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा समोर आला आहे. फलंदाजीचा सराव झाल्यानंतरही हार्दिक मैदानावर थांबायचा. इतर गोलंदाजांना फलंदाजीचा सराव करता यावा, यासाठी तो त्यांना गोलंदाजी करायचा. त्यावेळी आपली ही सवय पुढे त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीत महत्त्वाची ठरेल, याची त्याला कल्पनाही नव्हती..एकदा एका वरिष्ठ प्रशिक्षकाने हार्दिकला गोलंदाजी करताना पाहिलं. त्याला हार्दिकची ही बाजू नवीन होती. त्यानंतर हार्दिकला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून संधी मिळाली. माहिकाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने अष्टपैलू खेळाडू म्हणून पदार्पण केलेल्या सामन्यात पाच विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे, त्याच्याकडे त्यावेळी गोलंदाजीसाठी बूटांची जोडीही नव्हती..IND vs WI 2nd T20I: वेस्ट इंडिजला आली लहर, केला कहर! भारताचे २५० धावांचे विक्रमी लक्ष्य सहज पार केले, शे होपचे नाबाद शतक.यानंतर हार्दिकच्या कारकिर्दीला नवी दिशा मिळाली. दोन वर्षांनंतर त्याला त्याच्या आवडत्या आयपीएल संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली. वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची निवड झाली. त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत त्याने भारतीय संघाकडून पदार्पण केलं..आज हार्दिक पंड्या हा भारतीय संघातील महत्त्वाचा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. फलंदाजीसोबतच गोलंदाजीतही त्याने स्वतःला सिद्ध केलं आहे. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त माहिकाने शेअर केलेल्या पोस्टमधून त्याच्या या प्रवासातील मेहनत आणि संघर्षाची आठवण करून दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.