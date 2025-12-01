Hardik Pandya Health Update: हार्दिक आफ्रिकेविरुद्धची T20 मालिका खेळणार की नाही? समोर आले महत्त्वाचे अपडेट्स

भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) याने BCCI च्या Centre of Excellence (CoE) मध्ये दुखापतीतून चांगले पुनर्वसन केले आहे आणि त्याला ट्वेंटी-२० सामन्यात गोलंदाजी करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत त्याचे पुनरागमन गृहित धऱले जात आहे. PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार ३२ वर्षीय हार्दिकने २१ ऑक्टोबर आणि ३० नोव्हेंबरला CoE ने घेतलेल्या Return to Play (RTP) चाचणी पास केल्या आहेत. त्यानंतर तो टी-२० क्रिकेट खेळण्यास तंदुरुस्त असल्याचे जाहीर केले गेले आहे. .सप्टेंबरमध्ये आशिया कप दरम्यान डाव्या क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीमुळे हार्दिकला संघाबाहेर ठेवण्यात आले आहे. ज्यामुळे तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या वन डे मालिकेलाह मुकला. २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी त्याला फक्त ट्वेंटी-२० संघात स्थान देण्यात येईल असे बीसीसीआयने आधीच संकेत दिले होते. त्यामुळे त्याला तंदुरुस्त जाहीर करून पुन्हा ट्वेंटी-२० क्रिकेट खेळण्याची मिळालेली मंजुरी भारताच्या योजनांना मोठी चालना देणारी आहे. .मोठा दावा : "रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्याशिवाय टीम इंडिया २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकू शकत नाही!".हार्दिक आता सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये बडोद्यासाठी खेळणार आहे. या स्पर्धेत तो किमान दोन सामने खेळणार आहे आणि त्यात पंजाब (२ डिसेंबर) आणि गुजरात (४ डिसेंबर) विरुद्धच्या सामन्यांचा समावेश आहे. तो सलग दोन सामन्यांमध्ये गोलंदाजीला त्याचे शरीर कसे प्रतिसाद देते यावर लक्ष केंद्रित करेल. ६ डिसेंबर रोजी हरयानाविरुद्धचा तिसरा सामना देखील त्याच्या पुनरागमन वेळापत्रकाचा भाग म्हणून रडारवर असल्याचे समजते. .निवड समितीचा सदस्य असलेला प्रज्ञान ओझावर हार्दिकच्या तंदुरुस्तीच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्याची जबाबदारी दिली गेली आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला ट्वेंटी-२० सामना ९ डिसेंबर रोजी कटक येथे होणार आहे. .Ayush Mhatre : सलग २ शतकं, २३२ ची सरासरी अन्...! आयुष टॉपर, अभिषेक शर्मा अव्वल पाचमध्येही नाही; वैभव सूर्यवंशीचं काय?.हार्दिकने भारतासाठी १२० ट्वेंटी-२० सामन्यात १८६० धावा केल्या आहेत आणि त्याशिवाय ९८ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो आशिया चषक स्पर्धेनंतर भारतीय संघाकडून खेळलेला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.