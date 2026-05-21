IPL 2026 : "हार्दिक पांड्यामुळे Mumbai Indians मधील वातावरण बिघडलं, रोहित शर्माला पुन्हा कर्णधार बनवण्याची गरज..."

Why Rohit Sharma should captain Mumbai Indians again? मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या आणखी एका पर्वात निराशाजनक कामगिरीने निरोप घ्यावा लागला आहे. हार्दिक पांड्याने MI ची सूत्रे हाती घेतल्यापासून संघाची कामगिरी खालावत चालली आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. फ्रँचायझीने २०२३ मध्ये गुजरात टायटन्सकडून हार्दिकला ट्रेड केले आणि नंतर ३२ वर्षीय खेळाडूच्या हाती संघाची सूत्रे सोपवली. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाची कामगिरी खालावली आहे. या काळात संघातील वातावरणही बिघडल्याची चर्चा सुरू झाली आणि ज्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवर होत आहे. .फ्रँचायझीला चालू हंगामात हार्दिककडून एका प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा होती. मात्र, तो वैयक्तिक कामगिरी आणि कर्णधारपद या दोन्ही बाबतीत संघर्ष करताना दिसला. माजी भारतीय क्रिकेटपटू मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari) याने हार्दिकच्या सततच्या अपयशावर मत व्यक्त केले आहे. पुढच्या हंगामात MI ने कर्णधारपदाची सूत्रे पुन्हा रोहित शर्माकडे सोपवावीत, अशी इच्छा त्याने व्यक्त केली..क्रिकबझशी बोलताना, ४० वर्षीय माजी क्रिकेटपटू म्हणाला, "गेल्या तीन वर्षांत रोहितने आपले साम्राज्य आपल्या डोळ्यांदेखत कोसळताना पाहिले आहे. कधीकधी डगआऊटमधील त्याच्या देहबोलीवरून हे कळते. जर तो संघाच् निर्णय प्रक्रियेत असता, तर कदाचित त्याने काही विशिष्ट निर्णय घेतले नसते, हे त्याला अंतर्मनात माहित आहे.".२०२७ मध्ये मुंबई इंडियन्स एका नवीन कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली खेळेल, असा तिवारीला विश्वास आहे. पुढील वर्षी सूर्यकुमार यादव संघाचे नेतृत्व करेल अशी त्याला आशा आहे. पण, रोहितने पुन्हा एकदा कर्णधारपद भूषवावे अशीही त्याची इच्छा आहे. तो म्हणाला, "मला २०० टक्के खात्री आहे की पुढच्या हंगामात मुंबई इंडियन्सला नवीन कर्णधार मिळेल, मग तो सूर्यकुमार यादव असो किंवा जसप्रीत बुमराह. बुमराह वेगवान गोलंदाज असून त्याला दुखापत होण्याची शक्यता जास्त आहे, हे लक्षात घेता सूर्यकुमारला कर्णधार म्हणून नेमले पाहिजे.".तो म्हणाला, "पण रोहितला पुन्हा कर्णधार बनवावे अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. जर तो परत आला, तर तो पुन्हा एकदा एक चांगला संघ तयार करण्यास सक्षम आहे."