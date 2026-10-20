HARDIK PANDYA FAN: १००० किमी पायी चालत हार्दिक पंड्याला भेटायला पोहोचला चाहता! भारतीय स्टारने दिला असा प्रतिसाद, VIDEO चर्चेत

HARDIK PANDYA FAN: हार्दिक पंड्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. हार्दिक पंड्या सध्या दुखापतीमुळे भारतीय संघापासून दूर आहे. अशातच त्याला भेटण्यासाठी एका चाहत्याने चक्क मुंबई ते बंगळुरू असा १००० किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास पायी केला आहे. या चाहत्याची हार्दिकसोबत भेट झाली, तेव्हा हार्दिकनेही त्याचं मनापासून स्वागत केलं..लखनऊचा रहिवासी असलेला रवी हा चाहता हार्दिकला भेटण्यासाठी बंगळुरूमधील भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पोहोचला. हार्दिक सध्या दुखापतीतून सावरण्यासाठी तिथे सराव आणि उपचार घेत आहे. चाहत्याला भेटल्यानंतर हार्दिकने त्याच्याशी गप्पा मारल्या. एवढंच नाही, तर त्याच्या परतीच्या प्रवासासाठी ट्रेनचं तिकीट काढून देण्याचं आश्वासनही दिलं..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये हार्दिक चाहत्याला, ‘तुला आणखी काही हवंय का? मी तुझ्यासाठी काही करू शकतो का?’ असं विचारताना दिसत आहे. तसंच, त्या चाहत्याच्या संपर्कात लवकरच येईन, असंही हार्दिकने सांगितलं. हार्दिकच्या या कृतीचं सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे..हार्दिक पंड्या मे २०२६ मध्ये आयपीएलदरम्यान झालेल्या दुखापतीनंतर क्रिकेटपासून दूर आहे. गोलंदाजी करताना त्याला अजूनही वेदना होत असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे त्याच्या मैदानावर परतण्यास उशीर होत आहे..Laureus World Sport Awards 2025 साठी रिषभ पंतला नामांकन; ठरला सचिन तेंडुलकर नंतरचा दुसरा भारतीय क्रिकेटपटू.न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी मालिकेसाठीही हार्दिकची भारतीय संघात निवड झालेली नाही. या दौऱ्यात भारत पाच टी-२०, पाच एकदिवसीय आणि दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. आता हार्दिक पूर्णपणे फिट झाल्यानंतरच मैदानावर परतू शकतो. त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत संधी मिळते का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.