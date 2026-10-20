Cricket

HARDIK PANDYA FAN: १००० किमी पायी चालत हार्दिक पंड्याला भेटायला पोहोचला चाहता! भारतीय स्टारने दिला असा प्रतिसाद, VIDEO चर्चेत

HARDIK PANDYA FAN: हार्दिक पंड्याला भेटण्यासाठी चाहत्याने १००० किमीपेक्षा जास्त पायी प्रवास केला. बंगळुरूमधील भेटीदरम्यान हार्दिकने केलेली कृती चर्चेत आहे.
HARDIK PANDYA FAN

HARDIK PANDYA FAN

esakal

Varsha Balhe
Updated on

HARDIK PANDYA FAN: हार्दिक पंड्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. हार्दिक पंड्या सध्या दुखापतीमुळे भारतीय संघापासून दूर आहे.

अशातच त्याला भेटण्यासाठी एका चाहत्याने चक्क मुंबई ते बंगळुरू असा १००० किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास पायी केला आहे. या चाहत्याची हार्दिकसोबत भेट झाली, तेव्हा हार्दिकनेही त्याचं मनापासून स्वागत केलं.

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