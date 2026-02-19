Cricket

IND vs NED: हार्दिक पांड्याचा 'डबल' धमाका! T20 मध्ये 'असा' पराक्रम करणारा भारताचा पहिलाच ऑलराऊंडर

Hardik Pandya Record: भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध विजय मिळवला. या सामन्यात हार्दिक पांड्याने आजपर्यंत कोणत्याच भारतीय अष्टपैलू खेळाडूला न जमलेला विक्रम करून दाखवला आहे.
Hardik Pandya

Hardik Pandya

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Hardik Pandya Record: भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पहिल्या फेरीतील चारही सामने जिंकून अपराजित राहून सुपर-८ मध्ये प्रवेश केला आहे. बुधवारी (१९ फेब्रुवारी) अहमदाबादला झालेल्या सामन्यात भारताने नेदरलँड्सला १७ धावांनी पराभूत केले. हा सामना भारताचा अष्टपैलू हार्दिक पांड्यासाठी (Hardik Pandya) खास ठरला. त्याने या सामन्यादरम्यान कोणालाही न जमलेला पराक्रम केला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Hardik Pandya</p></div>
IND vs NED, T20 WC: टीम इंडियाचा विजयी चौकार! नेदरलँड्सने दिली कडवी झुंज; आता Super 8s मध्ये भारतासमोर ३ तगडे संघ
Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
hardik pandya
Netherlands
cricket news today
T20 Cricket World Cup
T20 Cricket Records

Related Stories

No stories found.