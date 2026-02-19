IND vs NED: हार्दिक पांड्याचा 'डबल' धमाका! T20 मध्ये 'असा' पराक्रम करणारा भारताचा पहिलाच ऑलराऊंडर

Hardik Pandya Record: भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पहिल्या फेरीतील चारही सामने जिंकून अपराजित राहून सुपर-८ मध्ये प्रवेश केला आहे. बुधवारी (१९ फेब्रुवारी) अहमदाबादला झालेल्या सामन्यात भारताने नेदरलँड्सला १७ धावांनी पराभूत केले. हा सामना भारताचा अष्टपैलू हार्दिक पांड्यासाठी (Hardik Pandya) खास ठरला. त्याने या सामन्यादरम्यान कोणालाही न जमलेला पराक्रम केला आहे. .IND vs NED, T20 WC: टीम इंडियाचा विजयी चौकार! नेदरलँड्सने दिली कडवी झुंज; आता Super 8s मध्ये भारतासमोर ३ तगडे संघ.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून हार्दिक पांड्या सहाव्या क्रमांकावर खेळायला आला. त्याने २१ चेंडूत ३ षटकारांसह ३० धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने टी२० कारकिर्दीत ६००० धावा पूर्ण केल्या आहेत. त्याला या सामन्यापूर्वी ६००० धावांसाठी केवळ २२ धावांची गरज होती. त्यामुळे आता त्याच्या टी२० कारकिर्दीत ३२३ सामन्यांमधील २७९ डावात ६००८ धावा झाल्या आहेत, ज्यात २५ अर्धशतकांचा समावेश आहे..हार्दिकने त्याच्या टी२० कारकिर्दीत २२२ विकेट्सही घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे तो टी२० कारकिर्दीत ६००० धावा करणारा आणि २०० हून अधिक विकेट्स (6000 Runs & 200 Wickets) घेणारा भारताचा पहिलाच अष्टपैलू खेळाडू ठरला आहे, तर जगातील सहावाच अष्टपैलू खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी असा पराक्रम कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी आणि ड्वेन ब्रावो या पाच जणांनीच केला आहे..हार्दिक पांड्या सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून त्याने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत (T20 World Cup) फलंदाजीत महत्त्वाच्या क्षणी योगदान दिले आहे. त्याने याआधी नामिबियाविरुद्ध ५२ धावांची अर्धशतकी खेळीही केली होती. तसेच त्याने ४ सामन्यांत ५ विकेट्सही घेतल्या आहेत..T20 WC, IND vs NED: ...अन् मोठा अनर्थ थोडक्यात टळला! सूर्यकुमार - रिंकू सिंगची जोरात धडक अन् चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला; Video.नेदरलँड्सविरुद्ध देखील भारताने १४ व्या षटकात ११० धावांवर ४ विकेट्स गमावल्या असताना त्याने शिवम दुबेसोबत ३५ चेंडूत ७६ धावांची भागीदारी केली होती. दुबेने ३१ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ६ बाद १९३ धावा केल्या. त्यानंतर १९४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सला २० षटकात ७ बाद १७६ धावाच करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.