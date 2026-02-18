IND vs NED, T20 WC: टीम इंडियाचा विजयी चौकार! नेदरलँड्सने दिली कडवी झुंज; आता Super 8s मध्ये भारतासमोर ३ तगडे संघ

India Win Thriller, Three Strong Teams Await In Super 8s: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत नेदरलँड्सचा पराभव करून सलग चौथ्या विजयाची नोंद केली. भारताच्या १९४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सने ७ बाद १७६ धावांपर्यंत मजल मारून कडवी झुंज दिली. शिवम दुबे ( Shivam Dube) याने अष्टपैलू कामगिरी करून सामनावीर पुरस्कार पटकावला. भारतीय संघ आता सुपर ८ मध्ये तगड्या संघांना भिडण्यासाठी सज्ज झाला आहे. .अभिषेक शर्मा ( ०) व इशान किशन ( १८) या सलामीवीरांना रोखल्यानंतर नेदरलँड्सला वाटले आपण गड जिंकला. पण, तिलक वर्मा ( ३१) व सूर्यकुमार यादवने ( ३४) डाव सावरला आणि त्यानंतर शिवम दुबेच्या फटकेबाजीने नेदरलँड्सला हतबल केले. शिवमने ३१ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांसह ६६ धावांची खेळी केली. त्याला हार्दिक पांड्याची साथ मिळाली. हार्दिकने २१ चेंडूंत ३ षटकारांसह ३० धावा करून संघाला ६ बाद १९३ धावांपर्यंत पोहोचवले. आर्यन दत्तने ( २-१९) भारताच्या दोन्ही सलामीवीरांना बाद केले. लॉगन व्हॅन बीकने ३ विकेट्स घेतल्या..मोठी बातमी : T20 World Cup 2028 साठी १२ संघ निश्चित झाले! भारतात खेळण्यास नकार देणारा बांगलादेशही खेळणार, डायरेक्ट एन्ट्री.मिचेल लेव्हिट आणि मॅक्स ओ'डॉड यांनी चांगली सुरुवात करून दिली होती, परंतु वरुण चक्रवर्थीने ही जोडी तोडली. मॅक्स २० धावांवर त्रिफळाचीत झाला. ८व्या षटकात हार्दिकच्या चेंडूवर उत्तुंग फटका मारलेल्या लेव्हिटला ( २४) वॉशिंग्टन सुंदरने झेलबाद केले. नेदरलँड्सने १० षटकांत २ बाद ७२ धावा केल्याने सूर्याने ११ व्या षटकात अभिषेक शर्माला गोलंदाजीला आणले. भारताने १२ षटकांत सात गोलंदाजांचा वापर केला. सूर्या आजच्या सामन्यात गोलंदाजी पर्यायांची चाचपणी करून घेत होता..वरुणने भारताला आणखी एक यश मिळवून देताना कॉलिन एकरमनला ( २३) रिंकू सिंगकरवी झेलबाद केले. पुढच्याच चेंडूवर आर्यन दतला माघारी पाठवून वरुणने हॅटट्रिकची संधी निर्माण केली. स्कॉट एडवर्ड्सने मात्र तसे होऊ दिले नाही. झॅच लायन-कॅचेट ( २६) व नोहा क्रोएस ( २५) यांच्या फटकेबाजीने नेदरलँड्सच्या आशा जीवंत ठेवल्या होत्या. पण, दुबेने कॅचेटला बाद करून सामना फिरवला. नेदरलँड्सला ७ बाद १७६ धावा करता आल्या आणि भारताने १७ धावांनी हा सामना जिंकला..T20 WC Super 8s Full Schedule : पाकिस्तानच्या विजयासह 'सुपर ८' संघ ठरले; जाणून घ्या टीम इंडियासह सर्व संघांचे वेळापत्रक.Team India Super 8 fixtures list T20 WC२२ फेब्रुवारी - भारत वि. दक्षिण आफ्रिका, सायं. ७ वाजता, अहमदाबाद२६ फेब्रुवारी - भारत वि. झिम्बाब्वे, सायं. ७ वाजता, चेन्नई१ मार्च - भारत वि. वेस्ट इंडिज, सायं. ७ वाजता, इडन गार्डन४ मार्च - पहिली सेमी फायनल५ मार्च - दुसरी सेमी फायनल८ मार्च - फायनल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.