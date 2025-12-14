IND vs SA: बुमराहपाठोपाठ हार्दिकचीही खास सेंच्युरी! 'असा' पराक्रम करणारा बनला पहिलाच भारतीय ऑलराऊंडर

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी वर्चस्व राखले. हार्दिक पांड्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्सचा टप्पा गाठला.तो १०० विकेट्स आणि १००० धावा करणारा पहिला भारतीय अष्टपैलू ठरला. .भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात तिसरा टी२० सामना रविवारी (१४ डिसेंबर) धरमशाला येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांचे पहिल्या डावात वर्चस्व राहिले असून हार्दिक पांड्याने ऐतिहासिक विक्रमही केला आहे.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले. मात्र दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात खराब झाली आहे. पहिल्याच षटकात रिझा हेंड्रिक्सला अर्शदीप सिंगने शून्यावर पायचीत केले. .IND vs PAK U19: भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानी फलंदाजांनी टेकले गुडघे! आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय.त्यानंतर दुसऱ्याच षटकात चांगल्या फॉर्ममध्ये असणाऱ्या क्विंटन डी कॉकला १ धावेवर हर्षित राणाने पायचीत पकडले. त्यापाठोपाठ चौथ्या षटकात डेवाल्ड ब्रेव्हिसलाही २ धावांवर हर्षित राणानेच त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर कर्णधार एडेन मार्करमने ट्रिस्टन स्टब्ससह डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ७ व्या षटकात गोलंदाजीला आलेल्या हार्दिक पांड्याने यष्टीरक्षक जितेश शर्माच्या हातून ९ धावांवर झेलबाद केले. हार्दिकसाठी ही विकेट विक्रमी ठरली. एक बाजू मार्करम सांभाळत असताना ११ व्या षटकात पहिल्याच चेंडूवर शिवम दुबेने कॉर्बिन बॉशला ४ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था ५ बाद ४४ अशी झाली होती..हार्दिकचा मोठा विक्रमहार्दिकसाठी स्टब्सची विकेट ही आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेट कारकिर्दीमधील १०० वी विकेट ठरली. त्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्स घेणारा जगातील ३४ वा खेळाडू ठरला, तर भारताचा दुसराच खेळाडू ठरला आहे. त्याच्याआधी भारतासाठी टी२०मध्ये १०० विकेट्सचा टप्पा अर्शदीप सिंग आणि जसप्रीत बुमराहने पार केला आहे. बुमराहने गेल्याच आठवड्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यादरम्यान हा १०० विकेट्सचा टप्पा पार केला होता..दरम्यान, हार्दिकने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकिर्दीत १९०० हून अधिक धावाही केल्या आहेत. त्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्स आणि १००० हून अधिक धावा करणारा पहिलाच भारतीय अष्टपैलू खेळाडू ठरला आहे. तसेच असा पराक्रम करणारा जगातील पाचवाच खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी शाकिब अल हसन, विरनदीप सिंग, मोहम्मद नबी आणि सिकंदर रझा यांनी असा कारनामा केला आहे..IND vs SA, 3rd T20I: अक्षर पटेलसह बुमराह भारताच्या प्लेइंग-11मधून का झाला बाहेर? सूर्यकुमारने टॉस जिंकल्यावर सांगितलं खरं कारण.तसेच हार्दिक आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमध्ये आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये १०० विकेट्स आणि १००० हून अधिक धावा करणारा पहिलाच वेगवान गोलंदाज आहे. यापूर्वी कसोटी क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांमधील कोणत्याही वेगवान गोलंदाजी करणाऱ्या अष्टपैलू खेळाडूला आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये १००० धावा आणि १०० विकेट्स घेता आल्या नव्हत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.