IND vs SA: बुमराहपाठोपाठ हार्दिकचीही खास सेंच्युरी! 'असा' पराक्रम करणारा बनला पहिलाच भारतीय ऑलराऊंडर

Hardik Pandya Achieves Rare All-Rounder Feat: धरमशाला येथे भारत-दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी२० सामन्यात हार्दिक पांड्याने मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. ट्रिस्टन स्टब्सची विकेट त्याच्यासाठी ऐतिहासिक ठरली.
Hardik Pandya | India vs South Africa 3rd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी वर्चस्व राखले.

  • हार्दिक पांड्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्सचा टप्पा गाठला.

  • तो १०० विकेट्स आणि १००० धावा करणारा पहिला भारतीय अष्टपैलू ठरला.

Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
Indian Cricketer
hardik pandya
Dharamshala
cricket news today
India vs South Africa

